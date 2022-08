Dieta del rientro: i consigli per perdere peso dopo la vacanza

Il consumo di alimenti come frutta fresca, ma anche cereali o riso integrale, nella dieta del rientro, aiuta a tornare in forma dopo le ferie.

Il ritorno dalle vacanze estive non lascia soltanto bei ricordi e momenti trascorsi con gli amici, ma anche chili in più che si accumulano sul girovita. Per tornare in forma dalle ferie, la dieta del rientro è il regime adatto per un fisico più sano anche grazie al consumo di alimenti adatti e ben bilanciati.

Dieta del rientro

In vacanza, si sa, tra spuntini vari e aperitivi, diminuisce lo stress e aumenta la circonferenza del girovita. L’obiettivo di molti vacanzieri, al ritorno dalle ferie, è tornare in forma e la dieta del rientro è sicuramente il regime migliore da seguire per riuscire ad avere un fisico smagliante pronti ad affrontare i mesi invernali e anche la solita routine.

In base a una ricerca che è stata condotta da poco, sembra che in vacanza si prendano almeno 300 grammi a settimana. Per questo motivo, al rientro dalle ferie, che siano state al mare o in montagna oppure in qualche città d’arte, la parola d’ordine, per molti, è proprio dimagrire, quindi buttare giù i chili accumulati.

Si può perdere peso seguendo la dieta del rientro e adottando un regime e uno stile di vita che sia equilibrato e semplice, magari chiedendo l’aiuto di un esperto del settore. Prima di tutto, diventa fondamentale darsi delle regole e tornare a un regime più serio e bilanciato, completamente diverso da quello adottato nelle vacanze.

Bisogna seguire un regime che depuri, permetta di tornare in forma e stare bene. Per tornare in forma smagliante e apparire al meglio al ritorno al lavoro, non è necessario seguire un regime drastico o restrittivo. La cosa importante è adottare alcuni gesti semplici come una alimentazione sana e tanto movimento in modo da eliminare i grassi.

Dieta del rientro: cosa mangiare

Nella dieta del rientro che aiuta a tornare in forma, dopo il periodo vacanziero, in cui si è lasciati andare a qualche strappo di gola, ci sono alcuni alimenti e prodotti che non possono assolutamente mancare. Sono cibi che bisogna portare in tavola, molto leggeri e ipocalorici, cercando di coniugare bene qualità e quantità.

Bisogna cercare di ridurre i condimenti e il sale optando per l’olio di oliva, meglio se a crudo nella preparazione dei vari piatti. Se in vacanza, lo spuntino di metà mattina o del pomeriggio era a base di pizzette o gelato, al ritorno dalle vacanze meglio puntare su della frutta fresca e di stagione, come le mandorle o le noci che saziano, ma non appesantiscono.

Uno yogurt magro, bianco alla frutta, come spuntino è sicuramente il pasto ideale. A pranzo è possibile optare per del riso integrale che è ricco di fibre e di vitamine da sostituire alla pasta. Per la cena, non può mancare del pesce come la sogliola o l’orata oppure delle carni magre, quale tacchino o petto di pollo, accompagnato sempre da un contorno di verdure.

Nella dieta del rientro, è molto importante consumare aimenti come i cereali, quale il kamut o la quinoa e altri cibi come il melograno e il succo di mirtilli che sono ricchi di antiossidanti. Prima di andare a dormire, si consiglia una tisana a base di finocchio o malva. Per la mattina, prima della colazione, si consiglia di bere un bicchiere di acqua tiepida e succo di limone fresco per pulire il fegato.

Dieta del rientro: rimedio naturale

Considerando che perdere peso non è facile, soprattutto dopo essersi concessi molti strappi alla regola in vacanza, alla dieta del rientro è possibile abbinare un buon integratore che aiuti a tornare in forma. Il migliore, attualmente, consigliato da nutrizionisti e consumatori, è Aloe Vera Ultra, un integratore in compresse di origine italiana.

Molto apprezzato e raccomandato dal momento che brucia le calorie in eccesso, senza sottoporsi a sacrifici eccessivi. Apporta dei miglioramenti alla fase digestiva e all’assimilazione selettiva. Sazia in modo da non andare incontro ad abbuffate, ha proprietà depuranti e detossinanti per il fegato, i reni e anche l’intestino.

Si raccomanda l’uso di questo integratore, abbinato a una dieta sana e a una attività fisica costante, per ottenere i giusti risultati e benefici. Privo di qualsiasi sostanza che possa causare rischi alla salute, si compone di ingredienti naturali che aiutano nella remise en forme, come l’aloe vera, una pianta che stimola il metabolismo, ripristinando anche l’equilibrio intestinale e il tè verde che è il migliore brucia grassi naturale per avere un fisico in buona forma.

Grazie alle sue proprietà, anche notificato come funzionale ed utilizzabile anche dal ministero della salute.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Una o due compresse sono l’ideale da assumere dopo i pasti con dell’acqua andando ad attaccare i cumuli ricchi di adipe in modo che non si presentino nuovamente.

Aloe Vera Ultra è originale ed esclusivo, quindi non ordinabile nei negozi o Internet, ma bisogna digitare il sito ufficiale del prodotto, inserire i dati e attendere la chiamata per la conferma dell’ordine da parte dell’operatore. L’integratore ha un costo di 49,99€ invece di 200 con pagamento anticipato con Paypal o carta di credito oppure in contanti al corriere alla consegna.

