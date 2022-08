Dieta del rientro: i consigli per tornare in forma dopo le vacanze

La dieta del rientro è progettata per poter tornare in forma dopo i chili di troppo che si accumulano durante le vacanze. Scopriamo come funziona.

La dieta del rientro si propone come obiettivo la perdita di peso, tuttavia, senza il bisogno di sottoporre l’organismo a stress e disagi, dei quali non ha assolutamente bisogno, come accade, generalmente, con altre diete. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona.

Dieta del rientro

Perdere peso è importante non solo per una questione meramente estetica, ma anche per una questione di salute. A lungo andare, infatti, i chili di troppo possono mettere a repentaglio la vita e la salute della persona interessata, con la manifestazione di patologie, dai risvolti talvolta imprevedibili, legate all’aumento di peso e, più in generale, all’obesità.

Il rientro dalle vacanze, in particolar modo, può essere traumatico per molte persone, non solo per il dover ritornare alla routine, ma anche per quei chili di troppo sulla bilancia, legati ad un’alimentazione poco equilibrata, che capita di seguire proprio durante le vacanze estive. La dieta del rientro, in questo caso, può aiutarci a recuperare la perfetta forma fisica, senza creare stress e disagio al nostro organismo.

Dieta del rientro: consigli

Sicuramente, il problema principale di chi si ritrova dei chili di troppo, al rientro dalle vacanze, è dato da cattive abitudini a tavola, tipiche di una stagione all’insegna del relax e del divertimento. Questa condizione porta soprattutto ad una pancia gonfia, che necessita di tornare alla condizione pre-vacanza, affinché non sentirsi stanchi e appesantiti. Il modo migliore per tornare in forma, a questo punto, è quello di aumentare il consumo di frutta e verdura, nel corso di tutta la dieta del rientro, gli unici due alimenti capaci di far perdere liquidi, combattere la ritenzione idrica e migliorare i livelli di idratazione nell’organismo.

Una dieta, tuttavia, non è buona se non contempla un regime alimentare variegato. A questo proposito sarà bene aumentare il consumo dei legumi, preferire i piatti freschi, poiché siamo ancora nel pieno dell’ondata di caldo estiva, quello del pesce, limitare i consumi della carne, con particolare riferimento a quella rossa.

Infine, bere molta acqua, almeno due litri nel corso della giornata, bandire le bevande alcoliche, zuccherate e gassate, ad eccezione del vino rosso, per il quale si consiglia un solo bicchiere a tavola, come raccomandato dalla Dieta Mediterranea. Allenarsi regolarmente.

Dieta del rientro: miglior integratore

