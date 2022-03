Dieta del riso: come dimagrire per la primavera

Dalle insalate sino a ricette gustose, seguendo la dieta è possibile dimagrire in modo semplice, gustoso e saziante considerando che ha tantissime fibre.

La primavera è il periodo ideale per rimettersi in sesto dalle scorie e le tossine accumulate durante i mesi precedenti. Per poterlo fare, si può seguire la dieta del riso, un regime alimentare che ha una miriade di benefici e che si può consumare in varie ricette e piatti. Vediamo come seguirla e i piatti da preparare per riuscire a dimagrire ed essere in forma.

Dieta del riso in primavera

Un regime che ha come ingrediente principale il riso, un alimento molto amato e presente da sempre sulle tavole dal momento che ha tantissimi benefici. La dieta del riso è un regime restrittivo, ma sicuramente dagli ottimi benefici e proprietà che aiutano a dimagrire e perdere peso in modo naturale.

Come ogni regime alimentare che si rispetti, è bene, prima di cominciarla di chiedere un parere dell’esperto del settore. Un regime che permette di dimagrire parecchi chili al mese e prevede di consumare unicamente questo alimento, magari accompagnato da alcuni prodotti e ortaggi tipici del periodo primaverile.

Si consiglia, in modo da ottenere maggiori benefici e vantaggi, di consumare riso soprattutto integrale, ma vanno bene anche venere, basmati, rosso e selvaggio. La dieta del riso prevede il consumo di questo alimento che apporta una serie di caratteristiche nutritive. Il riso è un alimento ricco di fibre, quindi saziante, ha pochissime calorie e stimola la diuresi grazie alla presenza molto elevata di potassio.

Un regime di questo tipo apporta notevoli benefici al fisico. Non solo aiuta a perdere peso in maniera rapida, ma permette anche di migliorare la diuresi e ha proprietà disintossicanti. Si può accompagnare anche il riso con delle fragole e un filo d’olio per un piatto primaverile gustoso e saziante.

Dieta del riso: come seguirla

Seguire la dieta del riso è molto facile ed efficace, considerando che questo alimento risulta essere particolarmente leggero e versatile. Inoltre, con il riso è possibile preparare tantissime ricette semplici e gustose proprio per perdere peso in maniera ottimale senza causare danni o sostanze nocive all’organismo.

I primi giorni di questo regime alimentare sono dedicati alla fase detox e depurante, per cui si consiglia di non superare le 800 calorie giornaliere che sono l’apporto calorico massimo. Si raccomanda di mangiare riso, soprattutto integrale insieme a olio extravergine di oliva a crudo, la verdura da consumare cruda o cotta, la frutta di stagione.

Seguendo la dieta del riso è possibile sgonfiare la pancia per un addome piatto in vista della bella stagione e dell’estate. Insieme al riso si possono consumare altri alimenti quali le proteine della carne bianca come il pollo, ma anche il pesce bianco, legumi, quinoa, grano saraceno e anche formaggi magri come la ricotta.

Si può consumare questo alimento in modo semplice e fantasioso preparando dei sughi leggeri a base di verdure, da insaporire con erbe aromatiche e spezie come la cannella, ingrediente di Supremo Slim 5, un integratore efficace e naturale. Si può abbinare il riso ai legumi come la soia e i fagioli per un pasto completo.

Dieta del riso: integratore

per ottenere maggiori benefici e più risultati dalla dieta del riso, si può abbinare un supporto alimentare che favorisce il percorso di dimagrimento. In commercio sono diversi gli integratori da assumere, ma il migliore, secondo il parere di esperti e consumatori, è Supremo Slim 5, che con i cinque elementi di cui si compone, aiuta a dimagrire in maniera salutare.

Un integratore che è raccomandato per tutta una serie di benefici che è in grado di apportare. Un supporto che si vende sotto forma di gocce e che attacca i liquidi in eccesso, stimolando il metabolismo per una perdita di peso molto più rapida ed efficace. Brucia i grassi e le calorie in modo da ridurre i centimetri di troppo. Stimola l’intestino per una buona e corretta evacuazione.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un prodotto che funziona in modo ottimale con risultati certi e sicuri. Riduce le adiposità localizzate e il gonfiore, oltre a combattere gli inestetismi come la pelle a buccia d’arancia.

Si compone di ingredienti naturali privi di controindicazioni ed effetti collaterali, quali la cannella, una spezia che placa i morsi della fame e riduce i livelli dello zucchero e del colesterolo nel sangue; gynostemma che metabolizza carboidrati e grassi; il guaranà agisce sui depositi di grasso e ha potere saziante; la betulla elimina i liquidi e le scorie in eccesso e il glucomannano che ha proprietà ipoglicemizzanti e combatte il sovrappeso.

Basta diluire alcune gocce in un po’ di acqua per ottenere i primi risultati e benefici.

Non è ordinabile nei negozi o e-commerce, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto, perché originale ed esclusivo dove si compila il modulo d’ordine con i propri dati. In questo modo è possibile comprare una confezione di Supremo Slim 5 al costo di 49€ anziché 82 con pagamento tramite Paypal, carta di credito o anche contanti al corriere alla consegna.

