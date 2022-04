Dieta del riso estiva: come prepararsi alla prova costume

Con la dieta del riso estiva è possibile perdere i chili in eccesso, depurarsi e avere un fisico in forma per la spiaggia senza troppe rinunce.

In estate, per prepararsi alla prova costume e perdere peso, è molto importante tenersi leggeri. Per riuscire a dimagrire in modo efficace e naturale, può essere utile seguire la dieta del riso estiva che aiuta, grazie alle proprietà di questo alimento, a velocizzare il metabolismo e tornare in forma. Ecco come funziona questo regime e cosa mangiare.

Dieta del riso estiva

Il periodo estivo è il momento dell’anno in cui consumare questo cereale è importante ai fini del dimagrimento e della forma fisica. Per questa ragione, seguire la dieta del riso estiva aiuta a dimagrire e tornare in forma per essere pronte con l’appuntamento della prova costume. Un regime molto facile e semplice da preparare e che possono seguire tutti.

Tra i piatti che sicuramente non possono mancare vi è l’insalata di riso, perfetta da consumare in questo periodo. Inoltre, si rivela un piatto molto gradito e succulento e light aggiunge un tocco in più. Un piatto molto fresco, leggero e con pochissime calorie. Inoltre, si possono anche mettere verdure come piselli, carote in modo da fare il pieno di fibre e vitamine.

Si può preparare in tantissimi modi: con tonno e verdure, oppure vegetariana o con il pollo. Nella preparazione di questo piatto è molto importante saper abbinare i vari ingredienti che devono essere sani e nutrienti come melanzane, zucchine e peperoni da condire con un filo di olio d’oliva. Una fonte ottima da proteine da consumare a pranzo o cena senza rischi di accumulare adipe.

La dieta del riso estiva è molto semplice, variegata e permette di dimagrire in modo rapido proprio per eliminare i chili in eccesso. Il riso è ovviamente l’elemento principale di questo regime, ma si possono aggiungere anche altri ingredienti come verdure e legumi. Molto importante variare anche i vari condimenti in modo da avere piatti gustosi e salutari.

Dieta del riso estiva: benefici

Molto facile da seguire la dieta del riso estiva proprio perché si basa su piatti e ricette che sono semplici da preparare ai fini di un dimagrimento rapido. Non apporta danni o effetti collaterali all’organismo, dal momento che ha il compito di ridurre i grassi in eccesso. Un regime che permette di ottenere notevoli risultati proprio grazie a questo cereale.

Consigliata la dieta del riso proprio perché si basa su un alimento nutriente, disintossicante e perfetto da inserire in un regime detox per l’organismo. Si consiglia il consumo di riso integrale proprio perché ricco di fibre che sono ottime per la funzione intestinale. Il riso in bianco è leggero e favorisce la digestione, oltre a combattere i disturbi intestinali.

Un regime di questo tipo funziona ai fini dell’appuntamento con la spiaggia proprio perché, all’effetto detox e depurante, dà anche sazietà in modo da permettere a chiunque di poter perdere peso senza troppi sacrifici o sforzi. Molto utile per ottenere un addome piatto e tonico. In pochi giorni sgonfia e dona un fisico in perfetta forma da sfoggiare in estate.

La dieta del riso estiva funziona in maniera efficace e salutare. È ipocalorica, infatti 100 grammi di riso contengono soltanto 111 calorie. Asciuga la linea ed è ottima da seguire anche per coloro che sono intolleranti al glutine. Placa i morsi della fame evitando così di abbuffarsi. Il riso stimola la diuresi e ha una azione drenante.

Dieta del riso estiva: integratore

Per ottenere ulteriori risultati e benefici e arrivare in forma, alla dieta del riso estiva è possibile aggiungere un supporto alimentare a base naturale. Il migliore è Piperina & Curcuma Slim, vendibile sotto forma di compresse e raccomandato da esperti e consumatori per i benefici che apporta al fisico.

Un integratore naturale che favorisce il dimagrimento in modo sano ed efficace con risultati sicuri e garantiti, attestati anche dal Ministero della Salute. Inoltre, è adatto a tutti, tranne ai soggetti che hanno disturbi gastrointestinali e alle donne in gravidanza. Stimola il metabolismo, bruciando i depositi di grasso e di adipe in eccesso. Ha un effetto saziante per cui evita gli stravizi e gli eccessi a tavola.

Grazie alle proprietà e ai risultati potenzialmente ottenibili, è definito dai consumatori come il miglior integratore dimagrante dell’anno. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Stimola il processo metabolico aiutando a dimagrire in modo rapido, ha funzione drenante e depurante per l’intestino, reni e fegato. Aiuta a dimagrire per arrivare in perfetta forma. Migliora sia l’assimilazione digestiva che la fase intestinale.

Privo di effetti collaterali o controindicazioni e si basa su componenti naturali che contribuiscono al miglioramento della silhouette, quali piperina che accelera il processo metabolico aiutando a dimagrire in tempi rapidi; la curcuma, una spezia di colore giallo nota come lo zafferano delle Indie e molto usata nella cucina orientale, depura l’organismo eliminando le scorie e le tossine e infine il silicio colloidale che aumenta l’efficacia proteggendo la pelle, i tendini e anche le ossa.

Ne basta una compressa poco prima dei pasti insieme a un bicchiere d’acqua per arrestare gli accumuli di grassi.

Originale ed esclusivo, non si ordina nei negozi fisici o e-commerce, ma soltanto qui sul sito ufficiale del prodotto compilando il modulo con i dati personali e rimanendo in attesa della chiamata dell’operatore. Piperina & Curcuma Slim ha un costo promozionale di 49,99€ per 4 confezioni invece di 196€ con pagamento effettuabile tramite Paypal, carta di credito o contanti al corriere direttamente alla consegna.

