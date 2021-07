Dieta del riso estivo: come perdere peso in modo leggero

La dieta del riso estivo aiuta a perdere peso in modo gustoso e leggero grazie alle tantissime proprietà di questo cereale molto amato e apprezzato.

Per perdere peso bisogna prestare particolare attenzione al consumo di determinati alimenti. In estate può essere più facile considerando i tanti prodotti di stagione da consumare per dimagrire. Tra i tanti da assumere, vi è la dieta del riso che è perfetta in quanto questo alimento è ricco di tantissimi nutrienti e proprietà utili per il percorso di dimagrimento.

Dieta del riso estiva

Un regime alimentare che prevede il consumo esclusivamente di questo alimento che può essere sia integrale, che rosso, ma anche basmati. Si consiglia di consumare riso integrale maggiormente ricco di fibre, quindi perfetto da seguire in una dieta. Ha un basso contenuto di calorie e sazia grazie anche alla capacità di assorbire l’acqua durante la cottura. In aggiunta, stimola la diuresi per via della forte presenza di potassio.

Una dieta del genere è perfetta da consumare durante la stagione estiva dal momento che è possibile consumare l’insalata di riso, un piatto molto facile e semplice da preparare a cui bisogna aggiungere delle verdure, quali peperoni o anche zucchine, per dare i giusti nutrienti e ottenere maggiori risultati dal consumo di questo alimento. Si consiglia di seguirla per un determinato periodo di tempo in modo da pulire e disintossicare l’organismo.

Si consiglia di consumare riso integrale, un cereale ricco di tantissime fibre e povero di sodio, permette di dimagrire rapidamente e soprattutto in modo leggero e gustoso, considerando che nutre e sazia al tempo stesso. Un regime dietetico che sicuramente aiuta a perdere peso e calorie in eccesso grazie alle proprietà di questo alimento.

Considerato perfetto per il periodo estivo, dal momento che si sente il bisogno di consumare piatti che siano leggeri, freschi e anche ipocalorici proprio per recuperare le forze, le energie e soprattutto avere un fisico snello e longilineo da sfoggiare al mare.

Dieta del riso estivo: programma

Per seguire questo tipo di dieta a base di questo alimento molto importante ai fini di ottenere un fisico sano, bisogna seguire alcune regole e adeguarsi al programma. Innanzitutto, è sempre bene chiedere il parere di un esperto del settore in modo da capire se possa andare bene per il proprio stile di vita. In seguito, si consiglia di variare gli alimenti per spezzare anche la monotonia dei vari piatti.

Bisogna usare il sale con moderazione o nel caso evitarlo optando per delle spezie o erbe aromatiche, quali rosmarino, timo, ecc. Un regime in cui sono concessi anche altri alimenti, sempre stando attenti alle porzioni, a non esagerare. Quindi, via libera a formaggi magri, come la mozzarella o ricotta, frutta e verdura di stagione, ma anche legumi freschi o secchi, carne magra, pesce, ecc.

Il programma qui proposto permette di perdere fino a 2 kg in poco tempo con un apporto calorico giornaliero che è pari a circa 1200 calorie. Essendo il riso un alimento molto versatile, quindi adatto da consumare in vari piatti, oltre a essere saziante, permette di gustare ogni giorno dei piatti appetitosi senza avere il classico buco allo stomaco o senso di fame.

Ecco un esempio di menù che è possibile consumare nella dieta del riso per l’estate:

Colazione: yogurt magro e gallette di riso

Spuntino di metà mattina: una pesca

Pranzo. riso e insalata verde mista

Merenda: frutta secca

Cena: pesce al vapore e un frutto

