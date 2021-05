Dieta del semaforo: funzionamento e benefici

La dieta del semaforo sfrutta i colori del semaforo per capire quali alimenti consumare o evitare al fine di dimagrire e perdere peso in eccesso.

Per perdere peso ed essere in forma, avere un fisico asciutto e tonico, bisogna fare attenzione ad alcuni alimenti prediligendo quelli che hanno poche calorie e grassi. Per questa ragione, la dieta del semaforo è sicuramente il regime adatto. Vediamo il funzionamento e tutti i suoi benefici.

Dieta del semaforo

Quando si tratta di perdere peso ed eliminare i chili in eccesso, bisogna cercare di togliere dalla tavola alcuni alimenti che sono supercalorici e fanno ingrassare. Per fare una cernita adeguata dei vari cibi che si consumano e che bisogna inserire nel proprio regime alimentare, la dieta del semaforo è quella maggiormente indicata e adatta per dimagrire.

Un regime in cui si tende a prediligere alimenti con poche calorie, ma i cibi calorici non sono del tutto esclusi, anzi, bisogna semplicemente imparare come integrarli nella dieta in modo che possano funzionare ai fini del dimagrimento. In questo modo è possibile dimagrire, ma senza particolari rinunce e assaporando gli alimenti con gusto e senza troppi sacrifici.

Si chiama in questo modo in quanto segue i colori del semaforo in modo da consumare alimenti che facciano bene e siano benefici per il fisico. La dieta del semaforo si basa su una serie di tre punti che corrispondono al rosso con i cibi da evitare, quindi carboidrati complessi, quali patate, riso, grassi, salumi, formaggi, ecc. Il colore giallo si riferisce ai cibi da consumare con una certa moderazione, quindi pasta integrale, latte scremato, uova, ma anche i succhi di frutta e banane.

Infine, il colore verde riguarda tutti quei cibi che fanno bene, quindi salutare, per cui si possono consumare in maniera libera e senza restrizioni. Tra gli alimenti che si possono consumare, la frutta, i legumi, i funghi, la ricotta, il formaggio fresco, il pollo, il tacchino, quindi la carne bianca, compreso il pesce e il riso integrale. Fondamentale bere acqua e fare attività fisica per massimizzare i risultati.

Dieta del semaforo: benefici

Un regime alimentare che funziona molto bene, come consigliano anche gli esperti del settore in quanto aiuta a perdere peso. Inoltre, cominciare la giornata con delle proteine a colazione aiuta a stare bene e a garantire la giusta energia per le attività che bisogna svolgere. La cosa positiva della dieta del semaforo è che, a differenza di altri regimi, non permette di eliminare alcuni alimenti.

In questa dieta, è possibile mangiare di tutto, ma con moderazione e ovviamente stando attenti a non esagerare. Una dieta molto semplice e facile da organizzare in quanto non prevede grossi sacrifici o rinunce e possono seguirla tutti senza particolari problemi, sempre dietro consiglio di un esperto del settore per capire se è indicata al proprio stile di vita.

Scegliendo determinati cibi invece di altri, grazie alla dieta del semaforo è possibile perdere peso bruciando le calorie in eccesso e stimolando il processo metabolico. Inoltre, i risultati di questo regime alimentare sono duraturi e vantaggiosi, oltre che costanti nel tempo in quanto aiutano a mantenere la forma fisica.

In questo modo è possibile dimagrire, ma allo stesso tempo anche organizzare il proprio menù e cibo da preparare, magari al ritorno dal lavoro in modo salutare e sano. Grazie alla dieta del semaforo si eliminano i grassi in eccesso proprio grazie a determinati alimenti che hanno questa funzione.



