Dieta del sole: come perdere peso in estate

La dieta del sole aiuta a dimagrire sfruttando i cibi tipici del periodo e anche le proprietà e i benefici di questo elemento fondamentale.

Il sole è sia un amico in quanto aiuta ad abbronzarsi durante la stagione estiva in modo da ottenere un colorito uniforme e aiuta a perdere peso. Per dimagrire in estate, la dieta del sole è il regime ideale da seguire per una serie di benefici che apporta.

Dieta del sole

L’estate, il caldo e il sole sono le parole chiave di questo periodo. Quindi, perché non sfruttare le proprietà e i benefici di questi elementi per seguire la dieta del sole e cominciare a perdere peso in modo da essere in forma smagliante? A prescindere se si è al mare o in montagna oppure sul terrazzo di casa, prendere il sole è una attività rilassante e piacevole al tempo stesso.

La dieta del sole aiuta a perdere peso, anche se per ottenere risultati utili e importanti, è necessario seguire alcuni piccoli accorgimenti e apportare delle modifiche al proprio regime alimentare. Oltre al sole che aiuta e fa del bene alla pelle, bisogna anche supportarlo con delle creme e integratori come Aloe Vera che possano far ottenere maggiori benefici e riuscire a dimagrire in modo sano.

Si consiglia di portare in tavoli alimenti dalle proprietà antiossidanti che combattono i radicali liberi e snellenti in quanto permettono di dimagrire ed eliminare i grassi in eccesso. Quindi, via libera a tutta la frutta e verdura di stagione, quali pesche, albicocche, papaia, kiwi, avocado e carote, che insieme ai pomodori, aiutano a ottenere preziosi risultati e benefici.

Sono alimenti che, non solo aiutano a dimagrire, ma anche a mantenere la pelle elastica. Infine, nella dieta del sole, non bisogna dimenticare di idratarsi consumando tantissima acqua naturale in quanto durante questo periodo si tendono a perdere parecchi sali minerali. Si consiglia di usare come condimento l’olio d’oliva che favorisce l’assorbimento e mantiene morbida la pelle.

Ecco un esempio di menù:

Si raccomanda di cominciare sempre con un bicchiere di acqua e limone per depurare l’organismo.

Colazione: caffè o frullato di frutta fresca

Spuntino: un frutto

Pranzo: riso integrale con zucchine al vapore

Merenda: yogurt

Cena: salmone alla piastra con verdure grigliate.

Dieta del sole: benefici

Seguire la dieta del sole aiuta ad apportare una serie di benefici e risultati importanti, non solo al fisico, quindi per presentarsi in perfetta forma in spiaggia, ma anche alla pelle. Consumare determinati cibi che sono ricchi di antiossidanti permette di combattere i radicali liberi e quindi l’invecchiamento cellulare. Inoltre, il consumo di cibi con vitamina aiuta a stimolare la melanina, il pigmento scuro che è fondamentale per la difesa della pelle.

Un regime del genere permette di perdere peso in quanto i raggi del sole stimolano il metabolismo e aiutano a sciogliere i grassi in eccesso, favorendo il processo di dimagrimento. La dieta del sole non richiede particolari rinunce o sacrifici, ma sfrutta semplicemente i benefici del sole per proteggere la pelle e di conseguenza avere un fisico in forma.

Si basa su vitamine, Omega 3 e acqua che bisogna assumere tutti i giorni per le tantissime proprietà e nutrienti che sono in grado di apportare. Idratarsi è importante per stimolare la diuresi, eliminare le tossine, ma anche riattivare il metabolismo che è fondamentale nella perdita del peso e permette anche di avere una pelle sana e fresca.

Il consumo di determinati cibi che sono molto buoni e gustosi, permette anche di sgonfiare la pancia, favorire l’abbronzatura e migliorare il transito intestinale. Gli acidi grassi sono importanti da assumere in quanto saziano e non appesantiscono.

