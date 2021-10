Dieta del sonno: come dimagrire dormendo

La dieta del sonno aiuta a dormire e riposare bene, ma anche a stare in forma dimagrendo di un chilo a settimana grazie ad alcuni cibi da consumare.

Ormai lo sappiamo quanto sia importante dormire e riposare bene, anche perché un corpo riposato è nettamente migliore per affrontare i vari impegni. Forse non tutti lo sanno, ma è possibile dimagrire dormendo grazie alla dieta del sonno, un regime che apporta diversi benefici, non solo al fisico, ma anche alla mente. Ecco come seguirla e i vantaggi di un regime ristoratore.

Dieta del sonno

Un regime un po’ particolare e diverso da altri, ma dimostra quanto un buon riposo e la corretta alimentazione possano unirsi per funzionare bene e di conseguenza riuscire a perdere peso. La dieta del sonno basa le sue fondamenta sul fatto che cibo e sonno, quindi dormire bene siano correlati e permette di perdere fino a 1 chilo a settimana mangiando i cibi giusti e adatti.

Un tipo di dieta anti-stress dall’effetto sgonfiante, quindi elimina il gonfiore, permettendo di consumare anche alcuni cibi ritenuti alquanto importanti dal momento che aiutano a moderare la fame nervosa, migliorare la funzionalità digestiva e aumentare il consumo di quegli alimenti ricchi di nutrienti che aiutano a combattere l’insonnia e quindi favorire un buon riposo notturno.

Inoltre, può essere utile seguire la dieta del sonno per coloro che fanno fatica a dimagrire dal momento che conducono uno stile di vita alquanto stressante. Si basa su una serie di alimenti che riequilibrano il ritmo circadiano, quindi il ciclo sonno-veglia. Per questa ragione, si consiglia di consumare zuccheri semplici al mattino, carboidrati complessi a pranzo e una alimentazione leggera a cena in modo da favorire il riposo.

Ci sono poi una serie di cibi che è meglio evitare poco prima di andare a dormire, tra cui il caffè, il cioccolato, il cacao e il tè che disturbano il sonno impedendo quindi di perdere peso e dimagrire. Si consiglia anche di evitare quei cibi come il curry, le patatine, il dado da brodo e di preferire cibi come riso, orzo, lattuga, ma anche radicchio rosso, cipolla, aglio e formaggi freschi.

Dieta del sonno: benefici

Riposare bene, un sonno ristoratore è fondamentale non solo perché permette di affrontare la giornata nel modo migliore senza preoccupazioni o stress, ma anche perché permette di rimanere in forma arrivando a perdere fino a un chilo a settimana. Sono i principi della dieta del sonno in cui è stato dimostrato che il riposo notturno e l’alimentazione corretta sono strettamente connessi.

Secondo uno studio che ha visto alcuni soggetti sottoporsi a questo esperimento e pubblicato sul Journal of Clinical Sleep Medicine è stato dimostrato che consumare cibi e alimenti ricchi di zuccheri e grassi non solo è controproducente, ma dannoso in quanto non facilita un buon riposo e quindi un dimagrimento rapido e sano.

Dormire bene, quindi seguire la dieta del sonno è importante in quanto un buon riposo favorisce e stimola il rilascio della leptina, un ormone che blocca il senso di fame e sazia, permettendo di gestire nel modo migliore il peso corporeo e quindi mantenersi in forma nella maniera più salutare e sana possibile.

Seguire un regime del genere favorisce il riposo notturno, ma dona anche tutta una serie di benefici dal momento che il metabolismo subisce un miglioramento per cui è più facile perdere i chili in eccesso, la pancia si sgonfia e i valori della glicemia e del colesterolo tendono a stabilizzarsi. Bisogna almeno dormire 7 ore a notte per riuscire a ottenere buoni risultati.

Dieta del sonno: miglior integratore

Alla dieta del sonno per dimagrire e ottenere anche altri benefici e risultati, si consiglia di aggiungere un buon integratore e il migliore, al momento, è Piperina & Curcuma Plus, a base naturale che è raccomandato da esperti e consumatori, oltre a essere notificato dal Ministero della Salute per le sue proprietà.

Infatti assumere con regolarità e costanza questo integratore alimentare significa velocizzare il metabolismo, bruciare le calorie rapidamente, bloccare i morsi della fame dal momento che sazia ed evita di abbuffarsi ai pasti, depura il fegato, i reni e l’intestino grazie anche agli elementi contenuti al suo interno che mantengono la forma a lungo per vario tempo.

Un integratore alimentare consigliato a tutti per poter stare in forma in modo naturale e salutare. Non è indicato alle donne in gravidanza o a coloro che hanno problemi all’apparato gastrointestinale. Ne basta una compressa poco prima dei pasti insieme a un bicchiere d’acqua naturale abbondante per cominciare a ottenere buoni risultati coadiuvato da un regime sano e una costante attività fisica.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Si compone di elementi naturali che non risultano nocivi come la piperina che stimola il metabolismo aiutando a dimagrire rapidamente, la curcuma una spezia di colore giallo molto usata nella cucina orientale che ha proprietà depuranti e detox, in quanto elimina le scorie e le tossine in eccesso e il silicio colloidale che protegge la pelle, i tendini e le ossa aumentando l’efficacia dei due componenti essenziali.

Originale ed esclusivo, non è disponibile nei siti di e-commerce o negozi fisici, ma solo sul sito ufficiale del prodotto dove bisogna inserire i dati, inviarlo e attendere la chiamata per la conferma dell’ordine. Ha un costo di 49€ per 4 confezioni invece di 196 e si paga con Paypal, carta di credito o in contanti al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.