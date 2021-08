Dieta del supermetabolismo di Jennifer Lopez: come funziona

La dieta del supermetabolismo seguita anche da Jennifer Lopez permette di bruciare i grassi, perdere peso in modo rapido e stare bene.

Jennifer Lopez è una delle artiste e donne maggiormente apprezzate, anche per la sua bellezza e il suo fisico stratosferico. Per mantenersi in forma, segue la dieta del supermetabolismo. Ecco quali sono le caratteristiche di questo regime alimentare e come seguirlo per ottenere gli stessi successi dell’artista e il suo fisico strepitoso.

Dieta del supermetabolismo di Jlo

Una star del calibro di Jennifer Lopez per tenersi in forma e mantenere il suo fisico strepitoso, nonostante il passare del tempo, segue la dieta del supermetabolismo e in base a quanto si può vedere, è possibile affermare che funziona molto bene. Un regime alimentare che è diventato di grande successo grazie a una professionista del settore, ovvero Haylie Pomroy.

Una dieta molto apprezzata, non solo dalle star come Jennifer Lopez, ma anche da altri personaggi dello spettacolo e atleti. Un regime alimentare consigliato e raccomandato, non solo per chi voglia mantenere una buona bellezza estetica, ma anche adatta a coloro che soffrono di patologie croniche e agli obesi, in generale. Permette di ottenere ottimi risultati migliorando la propria forma fisica.

La dieta del supermetabolismo ha una durata di 28 giorni e si divide in tre fasi che si alternano ogni 2-3 giorni in cicli settimanali. Nella fase 1 che comprende il lunedì e il martedì, si consumano frutta e verdura, proteine e anche alcuni cereali. A colazione si consumano cereali e frutta, mentre gli spuntini del mattino e del pomeriggio sono a base di un frutto. Per il pranzo, cereali, proteine e verdure in grande quantità.

Nella fase 2, quindi nei giorni di mercoledì e giovedì, è consigliabile consumare proteine e verdure. Bisogna prediligere cotture alla griglia, lesse o in umido evitando i cibi grassi. In questa fase, la colazione e gli spuntini prevedono albumi, mentre a pranzo e cena delle carni magre, pesce e verdure. La fase 3 prevista il venerdì e il sabato prevede il consumo di alimenti grassi sani, frutta con basso indice glicemico e cereali integrali.

Dieta del supermetabolismo: benefici

Un regime del genere è seguito da Jennifer Lopez proprio per i benefici che comporta: basta vedere il suo fisico per rendersi conto di quanto la dieta del supermetabolismo funzioni molto bene. Una dieta che, grazie allo schema in tre fasi, accennato poc’anzi, permette di bruciare i grassi. Inoltre, la rotazione degli alimenti che è considerata molto equilibrata permette di velocizzare il metabolismo perdendo peso.

Seguendo attentamente la dieta del supermetabolismo, è possibile perdere fino a 10 kg mensili. I cibi, gli alimenti consigliati in questo schema consistente in tre fasi, sono efficaci, non solo per dimagrire, ma sono considerati un vero e proprio toccasana per il benessere della propria salute.

La dieta del supermetabolismo permette di ottenere risultati rapidi e veloci. I suoi vantaggi non sono riscontrabili soltanto nella perdita di peso, quindi una minore riduzione del girovita, ma sono efficaci anche perché permettono di diminuire il livello del colesterolo cattivo stabilendo anche i livelli della glicemia. Ovviamente, oltre a seguire questa dieta, come consiglia anche l’esperta, bisogna fare sport, quindi esercizi di resistenza che permettono di aumentare la produzione di glucosio.

Lo sport, l’attività fisica deve essere adeguata alle tre fasi della dieta. Per questa ragione, è bene svolgere esercizi che permettano di bruciare i grassi, migliorare la crescita muscolare e stabilire un buon ritmo naturale. La dieta del supermetabolismo basandosi sulla velocità del metabolismo aiuta a perdere peso rapidamente e senza particolari problemi.

Dieta del supermetabolismo: miglior integratore

Per chi vuole seguire le orme di Jennifer Lopez e avere il suo fisico, la dieta del supermetabolismo è il regime ideale, ma si consiglia di abbinare anche un buon supporto alimentare. Il migliore è Piperina & Curcuma Plus, un integratore a base naturale della Natural Fit, quindi italiano, raccomandato da esperti e consumatori. Permette di velocizzare il metabolismo, bruciando le calorie.

Inoltre è anche notificato come sicuro e attendibile dal ministero della salute.

Un integratore che favorisce la motilità intestinale e migliora la funzionalità epatica, sazia permettendo di non abbuffarsi troppo ai pasti principali della giornata. Ha proprietà detox e depuranti, dal momento che depura il fegato, intestino e anche i reni. Un supporto alimentare che possono seguire tutti coloro che vogliono dimagrire in modo sano.

Non è indicato alle donne in gravidanza e ai soggetti che soffrono di problemi a livello gastrointestinali. Un integratore alimentare che funziona anche perché si compone di elementi naturali che non hanno controindicazioni o effetti collaterali. Si trovano piperina, presente nel pepe nero, stimola il metabolismo brucia le calorie in modo da perdere peso rapidamente.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Insieme alla piperina, si trova anche la curcuma, una spezia di colore giallo nota come lo zafferano delle Indie, si usa nella cucina orientale, ha proprietà detox, elimina le scorie e le tossine liberando l’organismo. Insieme a questi ingredienti, vi è il silicio colloidale che potenzia gli altri componenti proteggendo i tendini, le ossa e anche la pelle.

Basta assumerne una compressa prima dei pasti insieme a un bicchiere abbondante di acqua.

Un prodotto originale ed esclusivo, non ordinabile nei siti di e-commerce o negozi fisici. Si ordina soltanto collegandosi al sito ufficiale del prodotto, compilando il modulo con i propri dati e attendendo la chiamata dell'operatore per la conferma. Un integratore che è in offerta al costo di 49€ per 4 confezioni invece di 196€ con spese gratis. Il pagamento è con Paypal, carta di credito o anche in contanti al corriere.

