Dieta dell’uva: come funziona e i benefici

Con la dieta dell'uva e grazie alle proprietà detox, diuretiche e antiossidanti del frutto, si perdono i chili di troppo con gusto e dolcezza.

Con l’avvicinarsi del periodo autunnale, sono diversi gli alimenti e frutti da portare in tavola. Tra i frutti più comuni, troviamo l’uva ricca di tantissimi nutrienti. Per tornare in forma, seguire la dieta dell’uva è il regime maggiormente indicato proprio per tutti i benefici che possiede e dona all’organismo.

Dieta dell’uva

È uno dei frutti tipici del periodo autunnale da consumare sia a fine pasto, ma anche come spuntino a metà mattina o nel pomeriggio a merenda. Stiamo parlando dell’uva che sia bianca o nera, è sicuramente un frutto che non può mancare sulle tavole. Per questa ragione, la dieta a base di questo frutto è particolarmente indicata in questo periodo dell’anno.

Ci sono diverse varianti di questo regime alimentare: alcuni preferiscono consumarla solo per pochi giorni, mentre altri in concomitanza con altri frutti, anche se l’uva rimane sempre il centro di questa dieta.

Un regime che sfrutta tutti i principi detox e disintossicanti di questo frutto in modo da mantenere tutti i nutrienti utili per il fabbisogno in una dieta.

Permette di perdere fino a 2 kg in solo una settimana. Un regime nel quale alcuni decidono di consumare soltanto uva per almeno una settimana oppure assumerla con altri alimenti. Insieme alla dieta dell’uva, si possono consumare anche altri alimenti come pane, pasta e riso integrali,legumi, cereali, pesce, uova per un pasto completo.

Si può consumare questo frutto anche sotto forma di centrifugati. Bisognerebbe partire da un quantitativo giornaliero di 250-500 grammi per il primo fino a 1 kg alla fine del percorso dimagrante. bisogna inserirla in un regime ipocalorico per un totale di circa 1300 calorie da assumere giornalmente. Si possono preparare anche tante ricette a base d’uva.

Dieta dell’uva: benefici

Adssunta in un regime che sia ipocalorico, la dieta dell’uva, al contrario di quanto si possa pensare, aiuta a dimagrire e perdere peso.

Si perdono i chili in eccesso con la dolcezza che caratterizza questo frutto e tutti i benefici che apporta all’organismo e al fisico all’interno del percorso dimagrante.

Un frutto presente sulle tavole da settembre a novembre, ricco di tantissimi nutrienti come appunto l’acqua, i glucidi, il potassio, ma anche le vitamine A, B1 e B2. Un frutto povero di sodio dal buon sapore ed ecco perché la dieta dell’uva funziona molto bene per smaltire peso. Si tratta di un regime dalle proprietà depuranti e disintossicanti.

Assumere questo frutto aiuta a stimolare la diuresi. Ha solo 61 calorie ed è possibile mangiare anche la buccia proprio perché ricca di tantissimi sali minerali. la polpa di questo frutto permette di regolare la funzione intestinale. Prima di consumare l’uva, si consiglia ovviamente di lavarla molto bene sotto l’acqua corrente.

Seguire la dieta dell’uva significa adottare un regime ricco di antiossidanti che contiene questo frutto. Sono tantissime poi le ricette e i centrifugati che si possono preparare a cominciare dall’insalata autunnale a base di uva, funghi, cipolla e anche feta per dimagrire con dolcezza e gusto.

Dieta dell’uva: integratore

