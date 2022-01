Dieta della curcuma: i benefici e miglior rimedi naturali

La dieta della curcuma permette, tramite i benefici dimagranti e detox di questa spezia, di avere un fisico sano, snello e tonico in modo naturale.

Per dimagrire ed eliminare i chili in eccesso, ci sono ingredienti e rimedi naturali che hanno proprietà efficaci. Uno di questi è sicuramente la curcuma, una spezia che si usa in cucina per dare sapore alle pietanze. Per buttare giù i chili in eccesso, la dieta della curcuma può essere ottima da seguire. Vediamo cosa consumare e come assumerla.

Dieta della curcuma

Una spezia dal colore giallo che è molto usata nella cucina orientale e proprio i suoi benefici sono utili per dimagrire. La dieta della curcuma infatti si basa su un menù e un programma alimentare che prevede proprio il consumo e l’so di questo alimento nei piatti e nelle pietanze da preparare per i pasti della giornata.

Solitamente si usa la curcuma per insaporire vari piatti al posto del sale che contribuisce alla formazione di cumuli adiposi, cellulite e anche ritenzione idrica. Si può usare questa spezia in moltissime ricette: dai primi ai dolci, passando anche per la pasta, la carne a fine cottura, le insalate, nello yogurt da consumare a colazione o come spuntino a metà mattina.

In base a uno studio che è stato condotto dall’Università La Sapienza della capitale, la dieta della curcuma è particolarmente indicata per coloro che vogliono dimagrire e perdere peso in modo sano e naturale. Si consiglia di seguirla per almeno tre o quattro settimane e sempre su consiglio di un professionista di questo settore.

Insieme a questo regime alimentare, si consiglia di assumere almeno due litri di acqua al giorno, di fare un po’ di movimento anche leggero per agevolare il dimagrimento. Qui un esempio di menù della dieta della curcuma:

Colazione: caffè d’orzo, pane integrale e della marmellata biologica

Spuntino: un frullato detox a cui aggiungere un cucchiaino di curcuma

Pranzo: spaghetti e un po’ di ricotta

Merenda: pacchetto di cracker di soia

Cena: insalata con delle uova e una mela cotta.

Dieta della curcuma: benefici

Seguire la dieta della curcuma è semplice e facile e dona tantissimi benefici proprio grazie a questa spezia. Fa molto bene all’organismo dal momento che risveglia e stimola il metabolismo aiutando a perdere peso rapidamente e attivando tutti quei processi che si rivelano utili per riuscire a buttare giù i chili di troppo.

Un regime a base di questa spezia funziona molto bene in quanto tra i suoi principi attivi si trova la curcumina che contrasta e combatte le cellule adipose favorendo un rapido dimagrimento. La dieta della curcuma aiuta a dimagrire in tempi rapidi ed è consigliata a chi vuole perdere peso per una occasione importante o per la prova costume.

La curcuma è particolarmente indicata perché depura l’organismo considerando la sua funzione detox e disintossicante dal momento che elimina le scorie e le tossine che sono nocive. Mantiene l’organismo in salute e neutralizza i danni dovuti al sovrappeso e ai chili di troppo. La curcuma fa dimagrire perché combatte la fame e l’appetito saziando.

Una delle azioni principali della curcuma e quindi della dieta a base di questa spezia è la pulizia che fa dell’organismo dal momento che ripulisce il fegato da tutti gli agenti inquinanti che ogni giorno sono filtrati proprio da questo organo. Purifica il sangue combattendo i radicali liberi che possono essere causa del rallentamento della motilità intestinale e della digestione.

Dieta della curcuma: integratore naturale

