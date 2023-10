Dieta della luna: come dimagrire e benefici

Alcuni regimi dimagranti sono davvero particolari e alternativi rispetto ai soliti maggiormente comuni che si conoscono. Uno di questi è la dieta della luna, un regime che si basa sulle fasi della luna e quindi bisogna rispettarle per ottenere risultati buoni in ambito del dimagrimento. Vediamo come è strutturata e cosa è consentito consumare.

Dieta della luna

Un metodo di dimagrimento alternativo, rispetto ai soliti regimi alimentari in voga. La dieta della luna, infatti, come dice il nome, si basa sulle fasi lunari per cui bisogna seguirle in modo da capire come alimentarsi e cosa mangiare per riuscire così a perdere i chili in eccesso. Un metodo che non si discosta molto dal digiuno intermittente.

In questo regime dimagrante si segue una fase di digiuno dove è consentito assumere soltanto liquidi, quindi acqua, tè, bevande senza zucchero possibilmente. Un approccio detox dove la fase di digiuno ha luogo nel momento in cui comincia la fase lunare per una durata di 24 ore. In questa fase, no al consumo di cibi solidi, ma soltanto liquidi, quindi frullati o centrifugati.

Non appena sopraggiunge la luna nuova, si inizia la fase depurativa che, come dice il nome, ha il compito di depurare, quindi di purificare e detossinare l’organismo da tutte le scorie che si è accumulato fino ad ora. Come dice il nome, la dieta della luna è un regime dimagrante che segue le fasi lunari aiutando così a perdere peso in quanto influenzata dalla luna.

Un regime che sfrutta le fasi lunari per introdurre determinati cibi. Per esempio, durante la luna calante si consumano alimenti ipocalorici, mentre quando vi è luna nuova si passa a un regime di infusi e tisane. Durante la luna crescente si bandiscono i dolci e non bisogna mangiare dopo le 18, proprio come nel digiuno intermittente dove non è concesso consumare nulla dopo le 20.

Dieta della luna: programma

Un metodo dimagrante detox e depurativo tramite il quale si pensa che la luna e le fasi lunari possano influire sul peso corporeo e quindi sul dimagrimento. Fin dai tempi antichi, si credeva che la luna potesse avere influenze sulla crescita dei capelli, sull’umore, ma anche sull’alimentazione come dimostra questo regime dimagrante.

Seguire un regime come la dieta della luna che, in alcune fasi, prevede l’assunzione soltanto di liquidi, aiuta sicuramente a pulire l’organismo espellendo così le tossine e le scorie. Dal momento che l’organismo è formato di acqua dal 70%, un metodo del genere può sicuramente funzionare proprio per eliminare le quantità in eccesso.

Dal momento che bisogna basarsi sulle fasi lunari, sarebbe utile avere con sé un calendario in modo da capire come programmare questo regime dietetico. durante questa dieta e le varie fasi lunari è possibile dedicarsi a diverse attività. È consentita una giornata di riposo per stimolare la fase di digiuno da osservare per due o tre giorni per poi assumere cibi solidi.

Nella dieta della luna bisogna rispettare le porzioni degli alimenti che si consumano optando per cibi che siano leggeri e facilmente digeribili. Sono assolutamente ammessi succhi di frutta freschi, frullati e centrifughe possibilmente senza zucchero, oltre all’acqua che aiuta a combattere la ritenzione idrica.

Dieta della luna: rimedio naturale

Per seguire la dieta della luna rispettando così le fasi lunari e pulire l’organismo, vi sono diversi integratori in commercio che hanno queste proprietà. Il migliore, secondo esperti e consumatori, è Spirulina Ultra, a base naturale che ha ottenuto anche diversi riconoscimenti, come quello del Ministero della Salute per la sua efficacia.

Un rimedio che è in vendita in compresse, di origine italiana che aiuta, non solo a purificare l’organismo, per le proprietà detox, ma anche a espellere le tossine in eccesso, bruciare le calorie anche in fase di riposo. Regola poi il metabolismo aiutando così a dimagrire e sazia in modo da non dover esagerare ai pasti.

Una formula dimagrante a base di elementi naturali, quindi priva di qualsiasi controindicazione ed effetto collaterale. Infatti, in Spirulina Ultra si trovano componenti come la spirulina appunto che regola le cellule adipose e le combatte affinché non si depositino nei punti critici e la gymnema che stimola il processo metabolico di lipidi e carboidrati inibendo la fame.

Una o due compresse sono la posologia indicata per questo regime da assumere poco prima dei pasti con un po’ d’acqua.

Spirulina Ultra si basa su una formula esclusiva e originale che risulta essere in vendita soltanto tramite il sito ufficiale del prodotto dove il consumatore deve collegarsi per usufruire di una promozione di 4 confezioni a 49,99€ invece di 200 con pagamento alla consegna, in contanti, tramite Paypal o carta di credito.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.