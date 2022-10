Dieta della menopausa: 6 consigli per seguirla al meglio

La dieta della menopausa favorisce la perdita di peso, ma mantiene sotto controllo anche altri problemi che possono insorgere. Scopriamo insieme come.

La dieta della menopausa aiuta a preservare il benessere psicofisico del proprio organismo, attraverso una corretta alimentazione e uno stile di vita equilibrato. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i suoi benefici e come seguirla.

Dieta della menopausa

La menopausa è uno stato fisiologico, che inizia intorno ai 50 anni e che interessa ogni donna. Sebbene sia difficile trattare l’argomento ancora oggi, la menopausa non è sinonimo di vecchiaia. Sebbene in questa fase le abitudini possano cambiare e si affrontano nuovi problemi, infatti, la vita di molte donne inizia proprio con la menopausa.

Seguire una dieta della menopausa è fondamentale per preservare il benessere psicofisico del proprio organismo. Questo nuovo stadio della vita espone al rischio di osteoporosi e, tra le altre cose, ad un accumulo di grasso sulla pancia. Se non si inizia a prestare attenzione alle calorie che si assumono, alla mancata attività fisica e alla sedentarietà eccessiva, infatti, ne risente l’organismo non solo da un punto di vista meramente estetico, ma anche fisiologico.

L’aumento di peso aumenta il rischio di patologie drammatiche, soprattutto a carico del sistema cardiovascolare. Perché non prendersi cura di se stesse finché si è in tempo?

Dieta della menopausa: 6 consigli

Durante la menopausa, non è il metabolismo che rallenta, ma la sedentarietà che aumenta. E’ sempre fondamentale, ma lo è ancora di più durante questa nuova fase della vita, allenarsi regolarmente, per almeno tre volte la settimana. Se lo sport non è mai stata la vostra routine o siete pigre, il nostro consiglio è quello di approcciarvi ad esso gradualmente.

No a diete lampo. Sebbene queste possano funzionare, i loro benefici sono limitati nel tempo. Sì a diete graduali, seguite nel corso dei mesi o, persino, degli anni, che abituano gradualmente l’organismo al cambiamento. La dieta mediterranea è la dieta ideale della menopausa.

La salute mentale è fondamentale sempre, ma va preservata soprattutto durante la menopausa. Trovate un hobby e dedicatevi ad esso almeno una volta alla settimana.

Aumentate il consumo di magnesio, calcio e vitamine attraverso l’assunzione di integratori alimentari o alimenti ricchi di queste sostanze nutrienti. Ciò è fondamentale per preservare o limitare i danni di alcune patologie che possono insorgere proprio durante la menopausa.

Consumare almeno cinque pasti al giorno, in piccole porzioni e ricchi di alimenti salutari. Se avete impegni di lavoro, di famiglia o ogni altro impegno che non vi consente di rispettare la regola dei cinque pasti al giorno, trovate un modo per consumarne almeno tre.

A volte, l’assunzione di un integratore alimentare può risvegliare il metabolismo e rendere il vostro percorso molto più semplice e meno faticoso.

