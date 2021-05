Dieta della menopausa: come tenersi in forma

La dieta della menopausa si riferisce ad un'alimentazione specifica, che aiuta a mantenere sotto controllo i sintomi associati alla transizione.

La dieta della menopausa si riferisce ad una serie di abitudini alimentari rivisitate e corrette, allo scopo di alleviare i sintomi tipici della transizione e affrontare il cambiamento con maggiore serenità. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come tenersi in forma anche durante la menopausa.

Dieta della menopausa

La menopausa è una transizione naturale nella vita di ogni donna, che si conferma quando, dopo 12 mesi consecutivi, non si verificano nuovi cicli mestruali, sebbene, tuttavia, il passaggio e i sintomi associati alla menopausa possono anche durare diversi anni.

Sebbene la menopausa sia associata a sintomi specifici e possa favorire la comparsa di alcune patologie, come vampate di calore e difficoltà a prendere sonno, che si ripercuotono sul metabolismo e la densità ossea, a causa dei cambiamenti ormonali che si verificano durante tale percorso, seguire una cosiddetta dieta della menopausa può migliorare la situazione.

Dieta della menopausa: consigli

Diversi studi scientifici confermano che specifici alimenti possono alleviare i sintomi tipici associati alla menopausa, come sonno scarso, bassa densità ossea e vampate di calore. Seguire la dieta della menopausa, quindi, può realmente fare la differenza e aiutare davvero le donne che si trovano ad affrontare questo passaggio naturale della vita.

A questo proposito, tuttavia, è bene sottolineare che per dieta della menopausa non si fa riferimento ad una dieta vera e propria, che segue uno schema specifico che si compone di alimenti e quantità specifiche, ma alla selezione di una serie di alimenti che per le loro proprietà favoriscono un controllo maggiore sui sintomi della menopausa.

Una dieta ricca di latticini, grassi sani, frutta, verdura, cereali integrali, alimenti ricchi di fitoestrogeni e fonti di proteine di qualità possono alleviare alcuni dei sintomi tipici della menopausa e limitare i danni che tali sintomi possono derivare.

D’altra parte, evitare il consumo dei carboidrati trasformati, gli zuccheri aggiunti, i cibi salati e piccanti, la caffeina e le bevande alcoliche mantiene il metabolismo attivo e, dunque, il controllo del proprio peso.



