Dieta della menopausa dopo i 50 anni: benefici e consigli

La dieta della menopausa aiuta a stare in forma, proteggersi grazie al consumo di alimenti come il peperoncino e i cereali che stimolano il metabolismo

La menopausa è un periodo molto delicato della vita di una donna dal momento che subentrano alcuni fattori, quali vampate di calore, riduzione degli estrogeni e anche aumento del peso. Per questa ragione, seguire la dieta della menopausa può sicuramente aiutare a prendere coscienza di quanto accade al proprio corpo consumando una alimentazione bilanciata e adatta.

Dieta della menopausa

Un regime che deve adattarsi al corpo che cambia e alle ripercussioni che comporta, dal momento che in questa fase si subisce un aumento del peso e l’ago della bilancia che sale. La dieta della menopausa consta di una alimentazione sana e ben bilanciata che aiuti a supportare lo stato di salute e stare bene, oltre a mantenere la linea in questa fase.

Il regime deve essere ben equilibrato, ma bisogna che sia anche adatto ai cambiamenti a cui il corpo va incontro durante la fase della menopausa. Molto importante non dimenticare di portare in tavola alimenti che siano nutrienti e ricchi di determinate proteine e sali minerali. I pasti devono essere sempre 5 nell’arco della giornata: oltre ai tre principali, vi sono anche due spuntini leggeri della mattina e della merenda a basso contenuto di grassi.

Si consiglia di consumare tantissima frutta e verdura che è ricca di tantissimi nutrienti, quali sali minerali, antiossidanti e vitamine che aiutano a proteggere l’organismo dallo stress ossidativo in modo da mantenere la salute e la funzionalità delle cellule. Bisogna poi evitare nella dieta della menopausa tutti quei cibi che sono ad alto tasso di colesterolo e quindi dannosi.

Puntare sulla qualità e non la quantità è una delle prerogative della dieta della menopausa. Si consiglia di consumare tantissime proteine, quindi uova, pesce, carne bianca, ecc. Molto importante prestare attenzione al tipo di cottura per preservare i valori nutrizionali di alcuni alimenti. No al consumo di sale e bisogna anche prediligere alimenti ricchi di calcio e magnesio.

Dieta della menopausa e metabolismo

Durante il periodo della menopausa, la donna va incontro a una serie di ripercussioni che si riflettono sul fisico e di conseguenza anche sull’aumento di peso. Durante questa fase, il metabolismo tende a rallentare e quindi a non funzionare più come prima. Un metabolismo lento comporta anche un aumento di peso.

Per questa ragione, nella dieta della menopausa, anche per dare una sferzata al metabolismo, è molto importante praticare dell’attività e consumare alimenti che siano sani e ben bilanciati in modo da rispettare il fabbisogno energetico della donna. Il metabolismo lento oppure bloccato è sicuramente una delle conseguenze della menopausa, anche per via di una riduzione degli ormoni.

Per accelerare il metabolismo, è possibile anche consumare determinati alimenti che possono stimolarlo nel modo migliore. Tra questi, vi è sicuramente il peperoncino, ma anche i cereali integrali, i broccoli, oltre ovviamente al tè verde, contenuto in un integratore quale Aloe Vera Slim, molto utile da consumare nel percorso di dimagrimento.

Oltre all’alimentazione, ci sono una serie di accortezze da seguire durante la dieta della menopausa. Svegliarsi presto e praticare attività fisica permette di attivare il metabolismo in modo che sia più rapido. Bere un bicchiere d’acqua calda con del limone depura l’organismo e risveglia il processo metabolico aiutando a dimagrire rapidamente. Uno spuntino a base di yogurt o verdura cruda sicuramente mantiene il metabolismo attivo.

Dieta della menopausa: integratore

Considerando che in questa fase il metabolismo, come già detto, rallenta, per risvegliarlo e attivarlo nel modo migliore, la cosa migliore è abbinare alla dieta della menopausa, anche un integratore che stimoli il processo metabolico. Il migliore è Aloe Vera Slim, di origine italiano, adatto a tutti coloro che vogliono mantenersi in forma.

Un prodotto in compresse a base naturale che brucia i grassi e le calorie in eccesso, anche durante la fase di riposo. Sazia per cui si smorza il senso della fame, migliora la digestione, favorendo anche una buona motilità dell’intestino. Ha proprietà depuranti, per cui disintossica e mantiene il peso forma in modo naturale e salutare.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un integratore che funziona molto bene, come consigliano esperti e consumatori, perché si compone di ingredienti che non hanno controindicazioni o effetti collaterali dal momento che sono naturali, come l’aloe vera che favorisce una buona digestione, stimola la motilità dell’intestino e il tè verde, considerato, non solo il miglior brucia grassi, ma anche ottimo perché stimola il processo metabolico permettendo di raggiungere rapidamente la forma fisica.

Una o due compresse dopo i pasti sono sufficienti per mantenersi in forma dal momento che agiscono attaccando i cumuli di adipe impedendo che si riformino.

Aloe Vera Slim, proprio per la sua formula originale ed esclusiva, non si ordina nei negozi oppure online, ma solo qui dal sito ufficiale del prodotto dove si compila il modulo con i propri dati personali in modo da approfittare della promozione di 4 confezioni al costo di 49,99€ invece di 200. Per il pagamento, è possibile Paypal, la carta di credito o anche i contanti direttamente al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.