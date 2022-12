Dieta della menopausa natalizia: come rimanere in forma nelle feste

Assumere alimenti ricchi di calcio e vitamine come i legumi, ma anche frutta e verdura nella dieta della menopausa per arrivare preparati alle feste.

La menopausa è una fase molto delicata che presenta alcune problematiche e sintomi. In avvicinamento alle festività e ai chili in più, si può provare a essere in forma grazie alla dieta della menopausa che aiuta a mantenere una buona e corretta alimentazione senza eccedere troppo. Scopriamo come poter fare.

Dieta della menopausa natalizia

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie e con le abbuffate che, inevitabilmente porteranno chili in più, le donne in menopausa devono combattere anche con alcuni sintomi tipici di questa fase. Per evitare di ingrassare ulteriormente, riuscire a mantenersi in forma con la dieta della menopausa sicuramente può aiutare a non ingrassare troppo al cenone e al pranzo.

Una fase che colpisce i soggetti femminili e non solo tra i 45 e i 55 anni che si accompagna a forte sudorazione, vampate di calore, ma anche depositi di grasso e di chili in più soprattutto nel girovita e addome. Inoltre, con l’arrivo delle feste che, tra panettone e pandoro, ma anche agnolotti, vanno ad aumentare e peggiorare la situazione.

Una corretta alimentazione soprattutto in questa fase è molto importante proprio per arrivare nella giusta forma e in salute al periodo delle feste. Bisogna che sia composta da una serie di caratteristiche e regole che sicuramente possono aiutare a perdere peso in tempo per le festività e concedersi qualche strappo alla regola.

Sono indicazioni che mirano a fornire un apporto giusto di vitamine e di nutrienti come il calcio che è fondamentale soprattutto per la salute delle ossa. Una dieta povera dfi grassi aiuta sicuramente ad accelerare il processo metabolico e quindi comportarsi nella maniera giusta a tavola senza particolari eccessi.

Dieta della menopausa natalizia: consigli

Seguire un regime alimentare che sia equilibrato e sano non è facile, ma la dieta della menopausa natalizia aiuta a prendersi cura di sé stessi con i giusti consigli e raccomandazioni. Come sempre, si consiglia di affidarsi a un esperto o nutrizionista proprio per evitare le classiche diete fai da te e avere così un programma che sia personalizzato per questo periodo.

Con i giusti accorgimenti e una dieta che sia ben bilanciata, sana e varia è possibile essere in forma per le feste natalizie. Prima di tutto, è necessario introdurre nel proprio regime alimentare degli alimenti e nutrienti che siano ricchi di calcio, vitamina D, fitoestrogeni e anche antiossidanti di cui l’organismo ha maggiormente bisogno.

Consumare le giuste verdure come broccoli, spinaci, è importante, basta non esagerare troppo con le porzioni e soprattutto con i condimenti. Si possono consumare magari conditi con del succo di limone e un filo di olio d’oliva oppure delle erbe aromatiche. I legumi come ceci, piselli, fagioli non devono mancare poiché ricchi di fibre e vitamine.

Si consiglia poi di evitare frutta come uva, cachi, mandarini oltre alla sciroppata e candita perché troppo ricca di zuccheri e calorie. In occasione delle festività, nella dieta della menopausa non può mancare al cenone il pesce come la trota o sogliola che è ricca di ferro, zinco e anche fosforo. L’apporto di grassi deve essere almeno del 25% in totale, quindi sì al consumo di agrumi, pomodori, ma anche frutti oleosi.

Dieta della menopausa natalizia: integratore

Per riuscire a essere in forma prima e durante le feste, alla dieta della menopausa è possibile anche aggiungere un integratore che possa stimolare il dimagrimento. Il migliore, secondo nutrizionisti ed esperti, attualmente in commercio, è Spirulina Ultra, un prodotto di origine italiana che sta ottenendo grandi e importanti risultati.

Un integratore che, grazie alla sua formula a base naturale, permette di combattere gli eccessi e chili in più, anche a riposo. Migliora e accelera il metabolismo fornendo anche i giusti nutrienti e aiutando nell’assimilazione digestiva. Placa e regola il senso di fame, oltre a smaltire i grassi in eccesso e ad avere proprietà detox in modo da riuscire a mantenere la forma a lungo.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Questo integratore è efficace e funzionale anche soprattutto grazie agli elementi naturali al suo interno che risultano privi di effetti collaterali e senza controindicazioni. Infatti, Spirulina Ultra si basa su componenti naturali come l’alga spirulina che è considerato un buon ricostituente e che arresta la formazione delle cellule adipose e la gymnema, una erba che accelera il metabolismo lipidico e di carboidrati regolando la fame nervosa.

Ne sono sufficienti sino a due compresse quotidiane da assumere prima dei pasti con un po’ d’acqua per cominciare ad agire e mostrare i primi risultati.

Questo integratore non è ordinabile nei negozi fisici o Internet per la sua formula esclusiva e originale, ma il consumatore interessato si può collegare qui alla pagina ufficiale del prodotto, compilando il modulo con le proprie generalità e rimane in attesa della chiamata da parte dell'operatore per la conferma dell'ordine

