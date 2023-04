Dieta della pasta: come dimagrire consumando questo alimento

Un alimento come la pasta è amato e conosciuto in tutto il mondo, al punto che è parte integrante di uno stile di vita come la dieta mediterranea. Per tornare in forma, non è necessario rinunciare a consumare questo cibo e, infatti, la dieta della pasta aiuta a dimagrire in modo sano facendo attenzione ad alcune regole e consigli. Vediamo quali sono.

Dieta della pasta

Uno dei cibi e piatti maggiormente amati della cucina italiana, che non sempre è contemplata nei regimi dimagranti. La dieta della pasta però, a differenza di quanto si pensa, può aiutare a mangiare bene e rimettersi in forma in modo equilibrato e naturale. questo alimento, se consumato nel modo giusto e ben bilanciato, aiuta davvero e può trarre il massimo giovamento possibile.

Un alimento che permette di perdere peso senza troppe rinunce o sacrifici. Seguire un regime del genere è molto facile, perché, come dice il nome, permette di consumare pasta ogni giorno. Dagli spaghetti alle penne ai fusilli passando per le farfalle o gli gnocchi, è possibile consumare questo alimento in mille modi, prestando attenzione ai vari condimenti. Tutto è possibile: dall’olio di oliva o di semi, sino al sugo di pomodoro, legumi, pesce, ecc.

Con la dieta della pasta è possibile perdere quei 2-3 chili in eccesso, ma è bene però prestare la massima attenzione alla quantità, quindi alle porzioni che devono essere dosate nel modo giusto, ma anche ai condimenti. Un regime come questo va seguito per almeno un mese in cui è previsto il consumo di circa 80 grammi di pasta tutti i giorni.

Un modo considerato anche dagli stessi esperti sano e corretto per perdere i chili di troppo, anche perché la pasta è considerata un cibo alquanto vario che si presta molto bene ai vari piatti. Un regime che funziona proprio perché ricco e vario, permettendo di soddisfare tutti i nutrienti possibili: zucchero, carboidrati, proteine, verdura e grassi che sono preferibili a quelli vegetali.

Dieta della pasta: le regole

Considerata poi un alleato della lotta ai chili di troppo dal momento che la dieta della pasta contiene una serie di contenuti metabolici che aiutano a perdere peso in modo corretto e sano. Per seguire la dieta della pasta e ottenere i massimi risultati e benefici possibili, bisogna sottostare ad alcune regole e consigli che possono agevolare il percorso di dimagrimento introducendo questo alimento a tavola.

Nel momento in cui si prepara questo alimento, bisogna fare attenzione alla cottura che deve essere al dente perché in questo modo risulta essere maggiormente digeribile. Appena cotta, va sciacquata per eliminare qualsiasi traccia di amido. La pasta integrale è da preferire ad altri tipi poiché maggiormente ricca di fibre e, quindi, più saziante, ma anche utile poiché favorisce il transito e la motilità dell’intestino.

Come già detto prima, i condimenti e i sughi devono essere semplici e freschi, oltre che leggeri. Nella dieta della pasta non sono assolutamente ammessi sughi come la carbonara o amatriciana, considerati troppo grassi. Sono ottime le verdure o i legumi accompagnati da un filo di olio extravergine di oliva. In questo modo si va ad aumentare il senso di sazietà.

Infine, la pasta è da considerarsi come piatto unico, dal momento che un sugo con verdure o legumi contiene già tutti i nutrienti necessari, per cui il secondo piatto va eliminato dalla tavola e dal regime. Per esempio, se si mangia la pasta a pranzo, per cena si opta per un secondo come minestra di verdure oppure un piatto a base di pesce.

Dieta della pasta: integratore

Oltre ai consigli e regole da seguire nella dieta della pasta, per migliorare i benefici e ottenere maggiori risultati, si può integrare questo regime con una formula come Spirulina Ultra, di origine italiana, in vendita in compresse. Consigliato da nutrizionisti ed esperti dal momento che permette di tornare in forma naturalmente e senza troppe rinunce.

Un integratore che aiuta a eliminare e bruciare le calorie in più smaltendo e riducendo i grassi. Ha proprietà sazianti, per cui permette di non eccedere eccessivamente ai pasti principali. Stimola il metabolismo aiutando così a perdere peso rapidamente e ha effetto detox sul fegato, intestino e reni. Tutti questi benefici hanno permesso a questo prodotto di ottenere il consenso e approvazione del Ministero della Salute per la sua efficacia.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Una formula come Spirulina Ultra è indicata perché, a differenza di altri prodotti, non ha componenti che possano danneggiare l’organismo. Al suo interno si trovano componenti naturali come l’alga spirulina che impedisce alle riserve di grasso di depositarsi e la gymnema che sveltisce il processo metabolico di lipidi e carboidrati regolando la fame.

Una compressa prima del pranzo e un’altra prima della cena con un po’ di acqua sono la giusta posologia da consumare per ottenere i massimi vantaggi possibili.

Considerando l’esclusività e originalità del prodotto, non si ordina nei negozi fisici o virtuali, ma soltanto sul sito ufficiale dove basta inserire i propri dati nel modulo per attivare la promozione di 4 confezioni di Spirulina Ultra al costo di 49,99€ invece di 200 con pagamento alla consegna in contanti al corriere oppure tramite Paypal o carta di credito.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.