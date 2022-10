Dieta della zucca: come dimagrire con l’ortaggio dell’autunno

Con la dieta della zucca si perde peso e si rimane in forma sfruttando tutti i benefici e le poprietà di questo ortaggio, ricco di nutrienti.

Per poter dimagrire in questo periodo dell’anno ed essere in splendida forma, si può consumare un frutto che è caratteristico della stagione autunnale, ovvero la zucca. La dieta della zucca aiuta a dimagrire grazie a tutti i benefici e proprietà di questo ortaggio, così amato e apprezzato.

Dieta della zucca

Tra i cibi tipici della stagione autunnale, la zucca è tra quelli maggiormente adatti poiché aiuta a perdere peso e dimagrire. Seguire la dieta della zucca aiuta a dimagrire e perdere peso. Inoltre, è perfetta per la stagione in corso, considerato che è uno dei cibi simbolo. Sfrutta tutte le proprietà di questo ortaggio per poter dimagrire.

Un regime alimentare monoalimentare che sicuramente aiuta a perdere i grassi in eccesso. Si tratta di una alimentazione ipocalorica per cui si consumano soltanto dalle 1000 alle 1200 calorie giornaliere. In questa dieta, si può consumare la zucca in tantissimi modi, con condimenti che siano pochi e leggeri al tempo stesso.

È possibile cucinare la zucca in tanti modi del tutto diversi e adatti da inserire in una dieta: dalle vellutate alla minestra sino alla zucca in forno o padella passando anche per la crema dolce. La zucca in padella è perfetta da abbinare a un contorno con carne magra oppure un uovo o insieme a delle verdure che siano bollite o condite con un po’ d’olio.

Bisogna limitare i condimenti come il sale e bere almeno fino a due litri di acqua al giorno, abolendo il tè e le bevande zuccherate. Qui un esempio di menù della dieta della zucca da consumare in un giorno:

Colazione: latte e fiocchi di avena

Spuntino: delle noci

Pranzo: pasta o riso integrale

Merenda: un frutto

Cena: uova con legumi e formaggio magro

Dieta della zucca: benefici

Ogni regime alimentare che si rispetti dovrebbe essere ben bilanciato, integrare vari nutrienti in modo che sia sano e completo al tempo stesso. Deve essere basata su ingredienti di stagione, come appunto la zucca, perfetta da consumare in autunno. La dieta della zucca si basa su questo ortaggio che è molto leggero e ipocalorico.

Un ortaggio digeribile che ha poche calorie, soltanto 20 per 100 grammi. Contiene poi una serie di nutrienti come l’acqua, la vitamina C e le fibre che permettono di stare bene e di dimagrire in modo corretto e salutare. Una verdura salutare dal colore arancione brillante che invoglia maggiormente a consumarla in questo periodo.

Bisogna però fare attenzione dal momento che i semi contengono tantissimi grassi e oli, per cui è sempre bene chiedere il parere di un esperto per poter seguire questo regime dimagrante. Un cibo light che permette di perdere qualche chilo in beve tempo. Un alimento tipico della stagione da inserire nella dieta per le sue tante proprietà.

Importante per la salute anche perché ricca di potassio, di fibre e ha poche calorie, come già detto in precedenza. Permette di sentirsi sazi e pieni senza accumulare ulteriore cibo. Molto versatile in cucina: dalla colazione alla cena per preparare ottimi piatti e ricette gustose in leggerezza.

