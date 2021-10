Dieta delle banane: come funziona la dieta asiatica

La dieta delle banane, permette con il consumo di questo frutto ricco di tante proprietà, di dimagrire fino a 4 kg in pochissimi giorni.

Quando si comincia una dieta, una delle regole per perdere peso è mangiare tanta frutta dal momento che fa bene e aiuta a dimagrire. Tra i tanti regimi alimentari efficaci, sta ottenendo molto successo la dieta delle banane che arriva direttamente dal Giappone e che permette di ottenere risultati notevoli e importanti. Ecco tutte le caratteristiche di questo regime e come seguirla.

Dieta delle banane

Un regime alimentare particolarmente efficace ideata da un esperto di origine giapponese che ha il compito di perdere peso, infatti è possibile dimagrire di 4 chili in pochi giorni. Un regime alimentare come la dieta delle banane permette di perdere peso e mantenere la salute al tempo stesso.

Nota anche Morning Banana Diet, è una dieta che è stata progettata e ideata da un esperto giapponese e dalla sua consorte. Sumiko Watanabe è una esperta nel settore dell’alimentazione e della nutrizione e insieme al marito Hamachi hanno studiato medicina tradizionale giapponese, tra cui anche la possibilità di perdere peso consumando un frutto come le banane.

In base ai loro studi e ai risultati che questa dieta sta riscontrando è possibile perdere fino a 4 kg in pochissimi giorni. La dieta delle banane sta spopolando, non solo in Giappone, ma anche negli Stati Uniti in cui molte persone hanno problemi di sovrappeso e grazie a questo regime stanno ottenendo ottimi risultati.

Un regime che funziona molto bene dal momento che le banane sono un frutto che contiene tantissimi benefici in quanto hanno moltissimo potassio e contribuiscono anche a stimolare il metabolismo dei grassi in modo da perderli rapidamente. Grazie a questa dieta, l’assorbimento degli zuccheri avviene in modo lento e rilascia energia che risulta efficace per bloccare i morsi della fame.

Dieta delle banane: funzionamento

Come dice il nome di questo regime, bisogna cominciare la giornata consumando una banana come pasto a partire dalla colazione. In seguito, si può aggiungere anche del tè, yogurt, ma anche caffè o un bicchiere di latte a seconda di ciò che si preferisce. Per la dieta delle banane, si consiglia di consumare soltanto frutta matura e fresca, dal momento che quelle acerbe risulterebbero indigeste.,

Il pranzo e la cena devono cominciare anche con le banane a cui è possibile poi continuare il pasto consumando altri alimenti quali carne, formaggi magri, legumi, yogurt e insalata. La cena va consumata entro le 20 e non ci sono limiti sulle porzioni, anche se sarebbe meglio non esagerare.

Il dolce è consentito, ma soltanto una volta al giorno. Sono da evitare lo zucchero e il pane bianco che può risultare difficile da digerire. In modo limitato, si possono concedere anche alimenti come pasta, riso, patate e i carboidrati, in generale, sempre stando attenti a non esagerare. Si possono anche consumare degli snack, mentre sono banditi i gelati e i prodotti da forno. Dopo cena, si può consumare della frutta fresca. Molta importanza e attenzione è data al momento del riposo e quindi al dormire bene.

Come in ogni regime alimentare, anche nella dieta delle banane si consumano almeno due litri di acqua naturale a temperatura ambiente. Bisogna masticare molto lentamente. Una dieta consigliata perché economica, dagli ottimi risultati e senza stress. Un piccolo consiglio: le banane sono da consumare sempre crude, mai congelate o cotte.

