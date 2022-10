Dieta delle star: come si mantiene in forma Adele

Da Adele a Victoria Beckham che consuma gli stessi alimenti sino alla cucina macrobiotica di Madonna, ecco la dieta delle star e i segreti della forma.

Riuscire a mantenersi sempre al top della forma fisica non è mai facile, soprattutto per le celebrities che devono prestare attenzione all’alimentazione. Nei prossimi paragrafi scopriamo quale è la dieta delle star e come riescono a stare in forma, a cominciare da Adele, proseguendo per tantissime altre.

I personaggi dello spettacolo, che siano cantanti o modelle, devono presenziare spesso a eventi e quindi apparire al massimo della forma. Seguono una dieta sicuramente specifica e adatta a ognuna di loro. A prescindere dal motivo, come prepararsi a una tournée o semplicemente per stare bene con sé stesse, sono all’avanguardia per scoprire nuovi trend dietetici.

Tra le tante star, vi è sicuramente Adele che è arrivata a perdere fino a 30 kg in un anno. La nota cantante non ha seguito la dieta Sirt, come molti hanno ipotizzato. Ha deciso di praticare molto sport, non tanto per dimagrire, quanto per essere più forte, accompagnata da un programma bilanciato. Victoria Beckham segue un regime alquanto particolare: consuma gli stessi alimenti ovvero pesce alla griglia e verdure al vapore da ben 25 anni senza nessun tipo di condimento.

Kim Kardashian è una star che ha perso parecchio peso nell’ultimo peso grazie alla dieta Atkins dalla quale ha eliminato sia carboidrati che zuccheri nutrendosi soltanto di proteine, verdure e grassi. Beyoncé segue una dieta drastica a base di liquidi così come Madonna che punta a un regime macrobiotico a base di soia e di cibi fermentati.

Katy Perry ha deciso di perdere moltissimi chili seguendo la dieta M Plan, un regime al quale bisogna sostituire un pasto al giorno con dei funghi di qualunque varietà. Un regime alimentare alquanto bizzarro, ma sicuramente di effetto. Mariah Carey è riuscita a tornare in forma grazie a una dieta a base di salmone norvegese selvaggio e capperi, mentre Christina Aguilera segue la dieta dei colori, quindi assumere i cibi in base al loro colore.

Dieta delle star: i benefici

Per quanto la dieta delle star consista di regimi alquanto bizzarri e particolari, apporta dei benefici e dei vantaggi al fisico, proprio come testimoniano le celebrities che sono riuscite a mantenersi in forma perfetta. Sono programmi dimagranti davvero bizzarri e alternativi che permettono comunque di perdere peso in poco tempo.

Per esempio, Adele è riuscita a perdere 30 kg eliminando i grassi saturi e gli zuccheri, oltre a ridurre i latticini. In questo modo, è riuscita ad arrivare in splendida forma seguendo un regime vario e controllato accompagnato anche da tanto sport per fortificare il fisico affinché sia più tonico. La cosa importante di questa dieta delle star è anche la varietà, la capacità di saper alternare i vari alimenti.

La dieta Atkins seguita da Kim Kardashian l’ha aiutata a perdere fino a 7 kg in tre settimane prestando attenzione a determinati alimenti e coadiuvata anche da allenamenti quotidiani e massaggi, oltre ad avere indossato un abito sauna che scioglie i grassi. Nutrirsi di carboidrati integrali e di vegetali marini è sicuramente salutare e apporta i giusti benefici al fisico.

Seguire la dieta delle star è utile anche per gli alimenti che consumano. Inserire nel proprio regime dimagrante un alimento come i funghi aiuta a perdere peso proprio perché hanno pochissime calorie e sono ricchi di minerali come lo zinco. Variare alimenti colorati ogni giorno permette di fare il pieno di nutrienti nel modo giusto.

