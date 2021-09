Dieta delle zucchine: benefici e come seguirla

La dieta delle zucchine permette di dimagrire e smaltire i chili in eccesso grazie alle proprietà diuretiche e dimagranti di questo ortaggio.

Con l’estate ormai terminata e il ritorno alla routine, tra lavoro e scuola, sicuramente sono in molti ad aver accumulato dei chili in più che ora devono smaltire. Tra i vari regimi alimentari, si consiglia di seguire la dieta delle zucchine che aiuta a perdere peso grazie alle proprietà diuretiche di questi cibi. Vediamo come integrarla nell’alimentazione e in che modo consumarle.

Dieta delle zucchine

Nei diversi regimi alimentari che si consigliano per perdere peso, la verdura e la frutta non possono mai mancare considerando i tanti benefici e vantaggi che questi alimenti arrecano all’organismo. Proprio per questa ragione, la dieta delle zucchine è il regime adatto per poter perdere peso sfruttando tutti i benefici di questo cibo e considerando che nella stagione autunnale si tende a consumarne anche parecchie.

Un alimento che è presente in cucina, piace molto sia a grandi e piccini. Inoltre, si possono preparare in tantissimi modi diversi stando attente ai vari condimenti. Un ortaggio molto buono che sicuramente aiuta a perdere peso in tempi rapidi e con ottimi risultati. Si possono integrare nella dieta in quanto sono considerate un ortaggio salutare che permette di unire gusto e leggerezza perdendo anche i chili in eccesso.

Sono un alimento consigliato dagli esperti proprio perché leggere e salutari, quindi seguire la dieta delle zucchine non è affatto difficile, anzi, è parte della corretta alimentazione per perdere peso. Si consiglia di seguire questo regime per almeno una settimana dal momento che è ipocalorico, ma permette di perdere fino a 4 kg in eccesso tornando in forma dopo l’estate.

Si compone, come ogni dieta di cinque pasti: colazione, pranzo, cena più i due spuntini di metà mattina che è bene intervallare a distanza di 4 ore l’uno dall’altra senza saltarli. Durante questo regime, è bene consumare a pranzo o a cena delle zucchine che si possono preparare sia lesse, al vapore, ma anche nella versione frittata insieme a un uovo.

Dieta delle zucchine: benefici

La dieta delle zucchine è particolarmente consigliata, anche dai massimi esperti del settore, dal momento che questo ortaggio è ricco di talmente tante proprietà e benefici che arreca solo benessere all’organismo, oltre a una notevole perdita di peso e quindi una forma smagliante. Si consigliano dal momento che sono considerate un vero e proprio toccasana per l’organismo.

Sono ricche di acqua per cui favoriscono e stimolano la diuresi, oltre a essere poco caloriche e combattono anche la stipsi. Il fatto che contengano tantissima acqua al loro interno significa che è un supporto ulteriore per eliminare le tossine in eccesso e quindi sciogliere i grassi, oltre che apportare dei benefici alla pelle. Riducono la pressione arteriosa tenendo sotto controllo il livello del colesterolo.

Un alimento che non deve assolutamente mancare nell’alimentazione di tutti i giorni ed ecco perché la dieta delle zucchine è particolarmente consigliata e adatta in modo da perdere peso senza rinunciare al gusto e alla buona cucina. Seguire questo regime è molto importante anche perché aiuta a tornare in forma in modo rapido e meglio di prima.

Hanno solo 17 calorie per 100 grammi e le zucchine contengono tantissimi sali minerali, quali calcio, fosforo, magnesio, ma anche fibre e sono ricche di antiossidanti. Per ottenere dei risultati che siano convincenti e soprattutto duraturi nel tempo, bisogna seguire un menù che sia specifico evitando gli strappi alla regola che possono essere deleteri.

Dieta delle zucchine: miglior integratore

