Dieta depurativa dei 5 giorni tra Natale e Capodanno: benefici

La dieta depurativa del post Natale si basa su alimenti che aiutino a depurare e tornare in forma in modo da essere pronti per il cenone di Capodanno.

I giorni di Natale, le abbuffate hanno portato chili di troppo e aumento del girovita, ma purtroppo non sono ancora terminati dal momento che bisogna anche fare i conti con Capodanno e le leccornie che si consumeranno durante il cenone dell’ultimo dell’anno. Per non esagerare, è bene cominciare a seguire una dieta depurativa che permetta di tornare in forma e ottenere importanti benefici.

Dieta depurativa dei 5 giorni

I giorni di Natale e Santo Stefano hanno lasciato appesantiti e sazi, con molte calorie che si sono consumate. Per chi sente il bisogno di disintossicarsi ed eliminare le scorie e le tossine in eccesso, la dieta depurativa dei 5 giorni è il regime adatto in quanto aiuta a depurare e pulire l’organismo dagli eccessi e stravizi alimentari.

Per arrivare in forma e prepararsi a dire addio al vecchio anno e buttarsi nel nuovo, non si ha bisogno di particolari rinunce o diete drastiche, ma semplicemente una attenzione maggiore ad alcuni alimenti e alle quantità di ciò che si consuma. Meglio optare per alimenti che abbiano un basso indice glicemico, stagionali e vari.

Prima di tutto, per la dieta depurativa dei 5 giorni, quindi dal lunedì al venerdì, è bene non saltare i pasti, ma continuare ad alimentarsi come sempre, stando particolarmente attenti a eliminare i carboidrati complessi, quindi pane, pasta, ecc. Molto importante anche consumare i vari spunti della mattina e del pomeriggio proprio per evitare di abbuffarsi ulteriormente.

Quindi, è molto importante non punirsi per gli eccessi, ma cercare di portare in tavola alimenti freschi e di stagione, come frutta e verdura, ma anche pesce, uova, carne, legumi e cereali. Per i condimenti sono consigliati olio d’oliva, aceto di mele, ma anche erbe aromatiche e spezie. I tè, gli infusi e le tisane sono adatti, così come il caffè da prenderne tre al massimo al giorno.

Dieta depurativa dei 5 giorni: benefici

Sicuramente seguire una dieta depurativa tra Natale e Capodanno, quindi nei giorni che precedono il cenone, comporta una serie di benefici e vantaggi per l’organismo e il fisico. Innanzitutto, seguire un regime che sia equilibrato e sano, ma anche di stagione, permette di ritornare in forma e anche di espellere le tossine accumulate con bagordi e stravizi.

Un regime del genere, se seguito nel modo corretto, non aiuta solo a depurarsi, ma anche ad abbattere il consumo di grassi e proteine, in generale, puntando su alimenti come frutta fresca e verdura da consumare come centrifughe o frullati a metà mattina o nel pomeriggio. In questo modo, consumando gli alimenti adatti, si ottiene non solo un buon raggiungimento della forma fisica, ma anche del benessere psicologico.

La dieta depurativa dei 5 giorni apporta benefici, non solo al mantenimento della forma fisica e all’eliminazione dei chili di troppo, ma è anche utile per rigenerare la funzionalità epatica. Seguire la dieta depurativa permette anche di regolare il transito e la motilità dell’intestino contrastando i sintomi dovuti all’intestino irritabile.

Una dieta di questo tipo permette di affrontare il cenone di Capodanno con amici e parenti in modo sano e salutare senza troppi sacrifici o rinunce, ma senza esagerare con le quantità e le porzioni dei vari alimenti.



Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.