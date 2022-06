Dieta detox: come dimagrire rapidamente ed essere in forma

La dieta detox fornisce e garantisce tantissimi benefici, grazie ad alimenti e cibi adatti che stimolano il metabolismo aiutando a tornare in forma.

L’estate è ormai prossima e per coloro che ancora non hanno fatto i conti con il proprio fisico è il momento di correre ai ripari. Seguire la dieta detox permette di tornare in forma in breve tempo, oltre a migliorare il fisico e donare tantissimi altri benefici e risultati utili, come spieghiamo qui.

Dieta detox

L’estate sta arrivando. Il 21 giugno comincia il solstizio d’estate e questo significa solo una cosa: prepararsi per affrontare al meglio la spiaggia e la prova costume. La cosa migliore è seguire una dieta detox che permetta di dimagrire e, al tempo stesso, eliminare tutte le scorie e le tossine che si sono accumulate durante l’anno.

Un regime del genere è assolutamente consigliato in vista dell’estate in cui è fondamentale ritrovare la propria forma fisica. Un regime del genere aiuta a migliorare il funzionamento del corpo, a cominciare dalla digestione facendo in modo che sia più corretta e previene anche il mal di testa. Inoltre, aiuta anche a prevenire la ritenzione idrica e i gonfiori, rafforzando il sistema immunitario.

Se si riesce a seguire la dieta detox nel modo corretto è possibile perdere sia peso che centimetri in eccesso. La primavera è considerata la stagione migliore per cominciare un programma detox dal momento che rafforza e stimola il metabolismo, oltre al fatto che si è maggiormente pronti per affrontare l’estate e, quindi, la tanto agognata prova costume.

Un regime che possono seguire tutti per tornare in forma, ma anche per depurarsi e disintossicarsi dopo un periodo di particolari eccessi e stravizi. Inoltre, non si hanno solo benefici a livello fisico, ma anche la pelle ne risente dal momento che ha un aspetto molto più luminoso e disteso. In estate il corpo ha bisogno di essere rigenerato e questa dieta è l’ideale.

Dieta detox: le regole da seguire

Un regime che riduce anche i livelli e picchi glicemici ripulendo l’organismo in modo da ritrovare la giusta serenità ed energia. Prima di tutto, è bene eliminare dalla dieta detox tutti quegli alimenti dannosi: dai cibi grassi e fritti ai dolciumi passando per le bevande gassate. Ci sono delle regole da seguire che possono aiutare e agevolare i risultati di questo percorso.

Si possono anche ridurre i carboidrati optando per il consumo di pasta e pane integrali al posto dei cibi raffinati. Si consiglia di prediligere sia verdure crude, ma anche cotture leggere e ipocaloriche in modo da mantenere inalterati i vari nutrienti e proprietà dei cibi che si vanno a consumare. Per quanto riguarda gli spuntini del mattino o merenda, la frutta o uno yogurt senza grassi sono l’ideale.

Fondamentale nella dieta detox bere tantissimo: dall’acqua naturale, almeno 2 o 3 litri che aiuta a eliminare le scorie e drenare sino alle tisane a base di tarassaco, ortica, betulla, semi di finocchio o anche il tè bianco considerato un ottimo antiossidante che permette di mantenere basso il tasso di colesterolo sino a succhi, centrifugati e frullati.

Ci sono poi una serie di aalimenti detox, come i cereali integrali, quali l’avena, il farro, ma anche il pompelmo, il mandarino, il kiwi sino all’anguria, ricca di acqua. Per la verdura meglio optare per cereali che hanno una funzione drenante come finocchi, sedano, broccoli, ecc. A questa alimentazione detox è possibile abbinare un po’ di attività fisica per ottenere maggiori risultati.

Dieta detox: integratore naturale

Per poter dimagrire e migliorare la forma fisica, alla dieta detox si può aggiungere un supporto alimentare a base naturale. Il miglior integratore, in compresse, consigliato dai massimi esperti e consumatori, è Aloe Vera Ultra che aiuta a favorire il dimagrimento in modo sano e naturale, come notificato anche dal Ministero della Salute, segno dell’efficacia del prodotto.

Un supporto che brucia le calorie migliorando anche i tessuti. Stimola il metabolismo, favorendo l’assimilazione digestiva, ha potere saziante per cui evita di abbuffarsi e, quindi, di aspirare a una perdita di peso maggiore. Stimola la funzione depurante e disintossicante migliorando la forma fisica in breve tempo.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Aloe Vera Ultra funziona anche perché privo di effetti collaterali o sostanze nocive dal momento che, al suo interno, si trovano elementi naturali quali l’aloe vera, una pianta benefica le cui foglie permettono di migliorare la funzione epatica e digestiva, ma anche il metabolismo, oltre a equilibrare il tratto intestinale e dona maggiore energia e il tè verde, ricco di antiossidanti che permette di avere un fisico snello.

Ne bastano una o due compresse dopo i pasti con un po’ di acqua per attaccare i cumuli di adipe impedendo che si formino di nuovo.

Aloe Vera Ultra non si ordina nei negozi o Internet, ma solo collegandosi al sito ufficiale del prodotto dal momento che è originale ed esclusivo. Bisogna compilare il modulo e approfittare della promozione di 4 confezioni a 49,99€ invece di 200 con pagamento tramite Paypal, la carta di credito o anche i contanti al corriere alla consegna.

