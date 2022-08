Dieta detox del rientro: i 4 migliori consigli per perder peso

La dieta detox post vacanze si compone di cibi che hanno proprietà depurante come frutta di stagione quali more che aiutano a tornare in forma.

Il periodo estivo è piacevole e allegro, ma causa anche dei chili in più per via di pizzette, aperitivi, gelati che si consumano in spiaggia o a cena. Non appena tornati a casa, si lotta con i chili di troppo. Per tornare in forma, la dieta detox è il regime migliore proprio perché depura e disintossica grazie ad alcuni consigli che si trovano nei paragrafi seguenti.

Dieta detox del rientro

Con il ritorno a casa e alla routine quotidiana, bisogna prestare maggiore attenzione all’alimentazione. Le vacanze, appena finite, hanno portato degli strascichi sul fisico. Alcuni chili si sono accumulati sulla pancia a causa di gelati, cene fuori e aperitivi. Per tornare in forma, la dieta detox è il regime ideale da seguire non appena si rientra alla base.

L’obiettivo non è soltanto perdere i chili accumulati durante il periodo estivo, ma anche quello di adottare delle buone e sane abitudini alimentari in modo da sapere quali cibi consumare durante questo periodo. Si consiglia di evitare le classiche diete rapide o fai da te, ma chiedere sempre il consulto di un esperto del settore.

Seguire una dieta detox dopo le vacanze significa optare per un regime che sia disintossicante e depurante al tempo stesso per liberare le scorie e le tossine in eccesso. Un regime del genere va seguito soltanto per un certo periodo di tempo proprio perché aiuta a depurarsi e riprendersi dai bagordi delle vacanze.

In questo tipo di dieta, bisogna ridurre al massimo le calorie, consumare tantissimi liquidi e praticare una attività fisica che sia costante. In questo modo, non solo ci si depura, ma si torna anche in forma in breve tempo.

Dieta detox del rientro: 4 consigli

Per tornare in forma dopo gli eccessi e gli stravizi del periodo vacanziero, la dieta detox è il regime adatto da seguire. Per eliminare le tossine che si sono accumulati in questo periodo, è bene optare per il consumo di alimenti disintossicanti e depuranti che possono aiutare a perdere peso e avere così un fisico in forma in breve tempo.

Il primo consiglio che forniamo è sicuramente bere almeno due litri di acqua naturale al giorno che drena i liquidi in eccesso e ha effetto depurante. Gli infusi, le tisane, ma anche il tè verde, componente di un integratore a base naturale come Aloe Vera Ultra, aiutano a stimolare la diuresi e favorire anche l’attività intestinale.

La frutta e la verdura di stagione sono fondamentali nella dieta detox del rientro. Sono alimenti ricchi di vitamine e fibre, oltre che di vari minerali e perfetti da consumare perché apportano i giusti benefici all’organismo. I frutti di bosco, i kiwi, ma anche le pere, i carciofi, la lattuga, compreso i cetrioli e il sedano non possono mancare.

Non bisogna poi dimenticare gli spuntini di metà mattina e del pomeriggio. A differenza delle vacanze in cui si è soliti concedersi pizzette e tramezzini, le abitudini cambiano. Nella dieta detox del rientro si preferisce la frutta secca, come una manciata di mandorle o uno yogurt. Infine, come quarto consiglio sarebbe bene evitare i carboidrati a cena, optando per proteine magre accompagnate da un contorno di verdure.

