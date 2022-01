Dieta detox di gennaio 2022: i migliori cibi e integratore

La dieta detox del mese di gennaio permette di depurarsi consumando alimenti sani e bilanciati, come centrifughe, verdure, ma anche carne bianca e pesce.

Dopo le abbuffate del periodo natalizio, è bene cercare di rimettersi in carreggiata e per farlo nel modo migliore seguire la dieta detox del mese di gennaio aiuta sicuramente a tornare in forma eliminando le scorie. per questa ragione, un regime del genere fa bene all’organismo e seguendo alcuni dei consigli qui presenti si riesce a iniziare il mese in maniera serena e senza gonfiore.

Dieta detox di gennaio 2022

Quando giunge il nuovo anno sono diversi i buoni propositi e al primo posto vi è sicuramente quello di cominciare una dieta detox, anche per rimettersi dai bagordi del periodo festivo. In questo periodo ci si è lasciati andare a stravizi e abbuffate, ma ora è giunto il momento di darsi da fare e pensare al fisico che ne ha risentito e all’organismo con un regime depurante e detossinante.

Bisogna tornare a una alimentazione sana ed equilibrata, magari coadiuvata anche da un po’ di attività fisica. Una dieta detox significa alimentarsi in modo sano ed equilibrato in modo da eliminare qualsiasi residuo di scorie e tossine che l’organismo ha accumulato durante i bagordi per sentirsi più leggeri e meno appesantiti.

Molto importante seguire questo regime dal momento che le tossine che si sono accumulate finora, possono avere conseguenze causando disturbi quali stanchezza, difficoltà a digerire e assimilare i vari alimenti, ma anche gonfiore addominale, stipsi con un consistente aumento di peso per via delle molte leccornie che si è consumato.

In questo modo, grazie a una alimentazione sana e a cibi adatti, compreso l’uso di un integratore quale Aloe Vera Slim, si purifica l’organismo, si dimagrisce ottenendo anche un benessere completo dell’organismo in modo da stare bene e in forma.

Dieta detox di gennaio 2022: consigli

Per tornare in forma, seguire la dieta detox di gennaio, quindi un programma depurante aiuta sicuramente a ritornare a consumare una alimentazione più bilanciata e adatta per tutti i giorni. per questo motivo, bisogna introdurre tutti quegli alimenti e nutrienti che sono necessari per il benessere dell’organismo.

Si consiglia di portare in tavola alimenti che siano detox, quindi non solo che aiutino a eliminare le scorie in eccesso, ma anche a stimolare la salute dell’intestino. Tra questi, non possono mancare l’acqua che idrata, ma anche le verdure che saziano, oltre a essere ricche di nutrienti, quali vitamine, fibre, sali minerali e che possono anche essere usate nella preparazione di calde vellutate.

Protagoniste di questa dieta detox anche le insalate croccanti e i legumi come le lenticchie che hanno tantissime fibre che stimolano l’attività intestinale. Gli esperti consigliano di consumare anche diversi tè e tisane a base di carciofo, tarassaco e anche cardo mariano, possibilmente non zuccherato che aiuta a tornare in forma e vanno assunti in un regime bilanciato e sano.

La dieta detox di gennaio 2022 prevede ben cinque pasti, così suddivisi, come è possibile vedere in questo menù tipico:

Colazione: yogurt bianco insieme a un frutto e una bevanda calda con alcune gocce di limone

Spuntino: verdure crude da sgranocchiare

Pranzo: vellutata di cereali e lenticchie insieme a delle verdure da consumare al vapore

Merenda: frutto

Cena: proteine digeribili come carne magra o pesce insieme a un contorno di verdure.

Prima di andare a dormire, del tè verde o tisane drenanti.

Dieta detox di gennaio 2022: integratore

Considerando che nella dieta detox è fondamentale depurarsi, per poterlo fare nel modo migliore, è bene aggiungere al proprio piano alimentare un supporto alimentare e il migliore è Aloe Vera Slim, un integratore a base naturale che agevola il dimagrimento, è italiano e aiuta a tornare in forma in tempi rapidi.

Un integratore consigliato da esperti e consumatori per la sua efficacia dal momento che fa perdere sia i grassi che le calorie, anche quando è a riposo. Sazia, per cui non si corre il rischio di abbuffarsi, stimola e promuove l’assimilazione digestiva in modo da regolare la funzione dell’intestino e ha azione depurante per il fegato, i reni e anche l’intestino.

Si compone di ingredienti naturali che non sono nocivi per il fisico dal momento che non hanno controindicazioni o effetti collaterali, come l’aloe vera che dà il nome al prodotto che permette di stimolare al meglio sia la digestione che la funzione epatica, regolando la motilità dell’intestino e il tè verde, il miglior brucia grassi naturale proprio perché velocizza il metabolismo e permette di raggiungere la forma fisica rapidamente.

Una o due compresse sono sufficienti da assumere dopo i pasti insieme a un bicchiere d’acqua.

