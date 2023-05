Dieta detox di maggio: come prepararsi all’estate

La dieta detox di maggio fa perdere peso e preserva il benessere psicofisico. Scopriamo come prepararsi per l'estate.

La dieta detox di maggio aiuta a depurare e disintossicare l’organismo per una perdita di peso rapida ed effettiva. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona la dieta, quali sono i suoi benefici e come seguirla correttamente.

Dieta detox di maggio

La dieta detox si propone come obiettivo la perdita di peso e il mantenimento del peso forma attraverso gli alimenti tipici della stagione primaverile. Dunque, non una dieta vera e propria, quanto più che altro una modifica e correzione delle proprie abitudini alimentari per scelte più consapevoli che ci aiutino ad arrivare pronti all’estate e, in generale, a preservare, nel tempo, il proprio benessere psicofisico.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché la primavera è la stagione ideale per iniziare una dieta detox, quali sono tutti i suoi benefici, come seguirla correttamente ed, eventualmente, quale integratore alimentare abbinare alla dieta per una perdita di peso rapida ed efficace che, allo stesso tempo, non sottoponga l’organismo ad uno stress eccessivo, come accade, di solito, quando si segue una dieta.

Dieta detox di maggio: consigli

La frutta e la verdura sono gli alimenti cardine delle dieta detox di maggio perché sono proprio questi due alimenti che, di fatto, se assunti regolarmente, disintossicano e purificano l’organismo. La primavera è la stagione più adatta per iniziare una dieta detox non solo per la varietà di frutta e verdura presenti in questo periodo, ma anche perché, complici le giornate più lunghe e più calde e l’assenza di festività, si è meno tentanti, si mangia più sano e ci si allena regolarmente.

Come per ogni dieta, la dieta detox non transige su alcuni aspetti specifici. Prima di tutto, la colazione, che non dovrebbe mai essere saltata, ma che dovrebbe essere ricca e abbondante. E’ preferibile che sia salata così da sentirsi più sazi e più a lungo. Al contrario, la tipica colazione dolce innalza il livello degli zuccheri nel sangue e, di conseguenza, a metà giornata, si inizia ad avvertire il cosiddetto “buco nello stomaco”.

Frutta e verdura aiutano a disintossicare, depurare e purificare l’organismo, contrastano la ritenzione idrica e mantengono elevati i livelli di idratazione dell’organismo, che è fondamentale soprattutto per affrontare il caldo in arrivo. Questi due alimenti andrebbero consumati per almeno cinque volte al giorno.

Durante la pausa, va bene uno yogurt o della frutta secca. Va bene anche un frullato, ma è preferibile consumare la frutta intera per preservare le fibre in essa contenute.

Le fibre sono essenziali per rallentare i processi digestivi dell’organismo, ma a questo proposito vanno bene anche le proteine. Fibre e proteine andrebbero consumate regolarmente. Un discorso a parte meritano i carboidrati. Spesso si sente dire che mangiare la pasta faccia salire di peso. In realtà, anche la pasta è fondamentale per un corretto funzionamento dell’organismo. Vero è che preferibile mangiare meno carboidrati semplici, come appunto la pasta, e più carboidrati complessi, come i legumi.

