Dieta detox dopo Natale: consigli e cosa evitare

Per quanto le festività natalizie siano momenti di condivisione e di convivialità, comportano anche dei chili in più che sono difficili da smaltire. In questo periodo, si sono accumulate tantissime scorie e tossine che si possono eliminare con la dieta detox da seguire subito dopo le festività per alleggerirsi e non essere eccessivamente appesantite.

Dieta detox dopo Natale

Con le feste ormai passate, è tempo di correre ai ripari e, per tornare in forma subito dopo Natale e Capodanno, bisogna puntare alla dieta detox. Questo regime permette, infatti, di depurarsi e dimagrire grazie ai giusti alimenti da assumere che aiutino a eliminare le scorie e le tossine, ma anche ad alleggerirsi qualora ci si sentisse gonfi e appesantiti.

Durante le festività natalizie si è soliti consumare piatti particolarmente invitanti e ipercalorici ricchi di condimenti, grassi, zuccheri e tantissimi carboidrati. Per questa ragione, un regime del genere è particolarmente indicato proprio perché disinfiamma da tutti gli alimenti che si è ingurgitato e che sicuramente hanno appesantito.

Come al solito, ogni volta che ci si accinge a iniziare un percorso dietetico dimagrante, è bene evitare il fai da te che risulta essere sempre controproducente, ma l’ideale è affidarsi ai consigli e suggerimenti dei nutrizionisti e massimi esperti in questo campo che sapranno sicuramente consigliare una dieta detox e uno schema alimentare adeguato.

I classici chili che si accumulano in questa fase non sono soltanto adipe, ma anche ritenzione di liquidi dovuta a zuccheri, grassi, super alcolici e momenti in cui ci si è maggiormente lasciati andare ai peccati di gola. Bisogna agire subito in modo da alleggerirsi e concedersi un dimagrimento senza troppi strascichi.

Dieta detox dopo Natale: consigli

Bisogna optare per un programma alimentare, quindi, una dieta detox che sia oculata, mirata e specifica. Un regime detossinante e disintossicante che permetta di purificarsi, ma anche di combinare tra loro vari alimenti in modo da variegare l’alimentazione e i piatti a tavola. Un regime del genere dovrebbe comprendere zuppe, vellutate, succhi, ma anche smoohtie.

Per un regime detossinate si consigliano frullati e centrifughe a base di frutta e verdura in abbondanza, optando per quelle di stagione e biologiche, possibilmente. Si consiglia, poi secondo gli esperti, di prediligere il consumo di ortaggi, sia crudi che cotti, come gli asparagi che aiutano a drenare e da consumarsi anche in versione succo oppure zuppa anche per riscaldarsi dal freddo dell’inverno.

Sulla stessa linea, è altrettanto importante idratarsi fino a 2.5 litri di acqua naturale al giorno alla quale è possibile aggiungere del limone, zenzero in modo da facilitare il processo digestivo e anche il metabolismo. Una soluzione del genere permette di disintossicarsi, eliminare le scorie, ma anche drenare i liquidi accumulati finora.

Fondamentale, magari la sera, prima di andare a dormire o durante il giorno, a merenda, delle tisane a base di elementi che purifichino e depurino, come la cannella e la moringa che aiutano a sentirsi più leggeri e a sgonfiare. Ovviamente da questa dieta detox sono banditi tutti gli alcolici, la caffeina, lo zucchero e il sale.

Dieta detox dopo Natale: integratore

Per tornare in forma dopo le feste e depurarsi dalle scorie e tossine che si sono accumulate, è necessario abbinare alla dieta detox anche un integratore che supporti queste proprietà. Il migliore, attualmente, tra esperti e consumatori, è Spirulina Ultra, un supporto che permette di accelerare il processo di purificazione e dimagrimento.

Una formula alimentare in compresse made in Italy raccomandata perché brucia le calorie in più senza sacrifici od ore in palestra a buttare giù i chili, migliora la digestione favorendo anche l’assimilazione dei nutrienti. Sazia, quindi evita di esagerare con i pasti e il cibo, ha proprietà depuranti mantenendo la forma per molto tempo.

E’ particolarmente indicato per le diete detox grazie ai suoi ingredienti 100% naturali.

Spirulina Ultra si differenzia da altri integratori dimagranti in commercio perché i risultati sono sicuri e attestati, come confermano anche i consumatori con le loro testimonianze. Inoltre, è a base di principi naturali privi di qualsiasi sostanza nociva come l’alga spirulina che evita la formazione dell’adipe in eccesso e la gymnema che controlla il senso di fame metabolizzando il processo dei lipidi e dei carboidrati.

Gli esperti raccomandano di assumerne fino a due compresse giornaliere prima dei pasti da deglutire con dell’acqua affinché comincino ad agire e disintossicare l’organismo.

Un integratore alimentare che non si acquista nei negozi fisici o Internet, ma bisogna digitare il sito ufficiale del prodotto che è esclusivo e originale, immettere i dati nel modulo dell’ordine, attendere la chiamata dell’operatore che conferma i dati per procedere poi all’evasione. Spirulina Ultra è in offerta promozionale a 49,99€ per 4 confezioni invece di 200 con pagamento che si effettua con la formula del contrassegno, quindi contanti al corriere alla consegna, Paypal o anche la carta di credito.

