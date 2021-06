Dieta detox estiva: come seguirla per dimagrire

Grazie alla dieta detox estiva è possibile perdere peso e al tempo stesso depurare l'organismo grazie ai vari cibi e alimenti da consumare.

Per arrivare in forma all’appuntamento con l’estate, bisogna depurarsi dalle scorie che si sono accumulate e la dieta detox estiva è il regime ideale da seguire in questo periodo. Vediamo come fare e quali alimenti consumare, oltre al menù tipico.

Dieta detox estiva

Considerata il regime alimentare maggiormente indicato per depurare l’organismo e soprattutto liberarsi dalle scorie e tossine in eccesso. La dieta detox estiva è un regime a base naturale che, non solo purifica l’organismo, ma ha anche il compito di aiutare a dimagrire in modo da arrivare in forma alla prova costume. Sono diete molto apprezzate proprio perché hanno il compito di purificare l’organismo permettendo di tornare in forma.

Con il tempo e soprattutto durante la stagione invernale, il corpo tende ad accumulare delle scorie e delle tossine che ostacolano il corretto funzionamento dell’organismo portando affaticamento e difficoltà anche a perdere peso. La dieta detox estiva, proprio come dice il nome, ha il compito di purificare l’organismo e disintossicarlo proprio grazie ad alcuni alimenti e un regime adatto.

Una dieta del genere prevede il consumo di alimenti depurativi che aiutano, appunto, a depurare l’organismo. Sono alimenti che si possono consumare in diversi modi, sempre stando attenti alle calorie e alle porzioni in modo da mantenere un bel fisico in occasione dell’estate e della prova costume.

Molto importante assumere dei cibi ricchi di antiossidanti in quanto proteggono dai radicali liberi che sono i responsabili dell’invecchiamento cellulare. Il tè verde, ingrediente anche di un integratore quale Aloe Vera Slim, è ottimo da consumare, insieme ai mirtilli e alle bacche di goji, proprio per i suoi effetti benefici.

Dieta detox estiva: menù

Per arrivare in forma all’appuntamento con la spiaggia e di conseguenza con la prova costume, seguire una dieta detox estiva è perfetto proprio perché disintossica e libera le scorie che si sono accumulate durante l’anno, in seguito ad abbuffate e bagordi. Una soluzione efficace in modo da depurarsi e dimagrire senza stress.

Molto importante da seguire durante il periodo estivo in quanto, complice anche il caldo, il corpo necessita dei maggiori nutrienti, quali vitamine e sali minerali che sono presenti negli alimenti, proprio per far fronte all’arsura e all’afa del periodo. Nella dieta detox estiva è fondamentale, prima di tutto, eliminare tutti quei cibi grassi.

Quindi, no a bevande gassate, cibi fritti, condimenti a base di sale, ma optare per spezie, erbe aromatiche, quali timo e rosmarino che, non solo danno un sapore diverso ai piatti, ma che aiutano anche a perdere peso. I carboidrati non vanno eliminati, ma è consigliabile non eccedere, prediligendo quelli integrali, quali pane, pasta e riso.

Per gli spuntini di metà mattino e del pomeriggio, della frutta tipica di stagione, come una fetta di anguria, dell’ananas o anche del pompelmo, sono l’ideale. Non bisogna dimenticarsi di idratarsi, non solo bevendo acqua, ma anche tantissime tisane e infusi a base di frutta che aiutano a liberare le scorie e le tossine.

Ecco un esempio di menù da consumare nella dieta detox estiva:

Colazione: tè verde e yogurt bianco intero

Spuntino di metà mattina: spremuta di limone o di pompelmo

Pranzo: si può scegliere tra bistecca e insalata o pollo alla piastra e verdure

Merenda: un frutto

Cena: Fesa di pollo ai ferri con verdure e frutta

Prima di andare a dormire, una tisana o infuso a base di erbe è perfetto.

Dieta detox estiva: miglior integratore

Ai consigli e suggerimenti forniti, alla dieta detox estiva è possibile aggiungere, per ottenere maggiori benefici per l’organismo, anche un buon integratore, quale Aloe Vera Slim che si compone di elementi naturali. Un prodotto di origine italiano della linea Natural Fit che è consigliato da esperti in questo campo e consumatori per le sue proprietà.

Infatti, aiuta a stimolare il metabolismo e quindi a bruciare maggiori calorie, permette di migliorare l’assimilazione digestiva, ha proprietà drenanti e detox dal momento che depura il fegato, i reni e l’intestino, oltre a mantenere la forma per diverso tempo. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Notificato al Ministero della Salute e quindi segno di efficacia e sicurezza per la salute di tutti. Possono assumerlo chiunque voglia perdere peso in modo naturale e senza troppi sacrifici o rinunce. Non ha controindicazioni o effetti collaterali dal momento che si basa su componenti naturali come l’aloe vera che aiuta a migliorare la funzione epatica e digestiva, sazia bloccando il senso di fame e drena i liquidi. Insieme a questo componente, agisce anche il tè verde che è un antiossidante naturale e brucia grassi in quanto permette di ottenere il fisico che si desidera.

Ne bastano una o due compresse dopo i pasti insieme a dell’acqua in modo d’attaccare immediatamente i cumuli adiposi e impedire che possano di nuovo riformarsi.

Dal momento che Aloe Vera Slim è originale ed esclusivo, per cui non ordinabile online o nei negozi fisici, l’utente interessato deve digitare il sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati e inviare l’ordine. L’integratore è in promozione al costo di 49,99€ per 4 confezioni con la spedizione gratis. Il pagamento avviene con Paypal, carta di credito o anche in contanti al corriere direttamente alla consegna.

