Dieta detox gennaio 2022: come dimagrire dopo le feste

La dieta detox a base di alimenti disintossicanti, quali carciofi, tè verde, ma anche broccoli, permette di dimagrire dopo le feste eliminando le scorie.

Gli eccessi alimentari di cui si è abusato durante il periodo delle festività hanno lasciato degli strascichi sul fisico dal momento che abbiamo accumulato grassi. Per recuperare e tornare in forma, un buon proposito per questo mese di gennaio è seguire una dieta detox che aiuti a ripulire l’organismo. Qui alcuni consigli per seguirla insieme a un buon integratore.

Dieta detox gennaio 2022

Le festività sono giunte al termine e in questo periodo, proprio a causa delle leccornie e degli eccessi alimentari, è normale sentirsi gonfie e appesantite. Per tornare in forma e dimagrire dopo i bagordi festivi, la dieta detox è adatta per cominciare il mese di gennaio nel modo migliore badando alla propria salute e benessere.

In base alle stime, durante il periodo delle feste si va a ingrassare dai 2 ai 5 kg che causano gonfiore e pesantezza. A causa degli eccessi alimentari, succede che il metabolismo ne risenta così come la frequenza cardiaca e i battiti che cominciano ad accelerare. Per tornare in forma, bisogna riprendere le buone abitudini alimentari cercando di limitare o eliminare gli zuccheri di cui si è abusato abbondantemente.

Nella dieta detox, utile proprio per depurarsi e disintossicarsi dalle scorie e tossine, quindi tutti quegli elementi nocivi che sono causa di pesantezza e gonfiore, ci sono alcuni alimenti che non possono mancare, come i broccoli, i cavoli, i carciofi che sono ricchi di vitamine, sali minerali e anche fibre, tutti nutrienti d cui ha bisogno il fisico.

Bisogna poi ridurre i carboidrati, come il pane e la pasta, ma anche tutti gli intingoli, condimenti e salse varie. Per purificarsi dagli eccessi dell’alcol, è molto importante introdurre centrifugati a base di verdure come carote, che depurano il fegato o anche le barbabietole che espellono le tossine o il tè verde, uno degli ingredienti di Aloe Vera Slim.

Dieta detox gennaio 2002: consigli

Per tornare in forma e recuperare dai bagordi del periodo ideale, è utile seguire la dieta detox da inserire tra i buoni propositi del mese di gennaio 2022. In questo modo si riesce a recuperare dagli eccessi alimentari e grazie ad alcuni consigli qui forniti si possono ottenere importanti e utili risultati.

Non è necessario seguire delle diete drastiche o sottoporsi a digiuni oppure a troppe rinunce. Bastano semplicemente piccoli suggerimenti e consigli utili. Prima di tutto, è bene sempre affidarsi a un esperto del settore e non seguire nessuna dieta fai da te in quanto rischia di essere controproducente, non solo per il fisico, ma anche per la salute.

Ci sono alcune abitudini che è bene cominciare ad adottare per sentirsi più leggeri e meno gonfi. Si può cominciare la giornata bevendo un bicchiere d’acqua insieme a un po’ di limone che ha proprietà diuretiche. In questo modo l’organismo si depura e si riattiva il metabolismo, rimasto inattivo durante il periodo delle feste.

La dieta detox non riguarda soltanto l’alimentazione e i cibi da assumere oppure evitare, ma rientra in uno stile di vita sano e regolare. Quindi, è bene integrarlo con un po’ di attività fisica stando all’aria aperta e anche dormire le giuste ore di sonno.

Dieta detox gennaio 2022: integratore

Alla dieta detox subito dopo le feste, per tonare in forma, insieme all’alimentazione e attività, si può associare un integratore che ha tra i suoi componenti essenziali il tè verde che è onsigliato in molte diete proprio perché depurante. L’integratore è Aloe Vera Slim, made in Italy, che possono assumere tutti e consigliato dagli stessi professionisti.

In quest’anno è l’integratore dimagrante detox naturale più raccomandato e abbinato alle diete viete. Grazie ai benefici valutati e alla mancanza di controindicazioni. E’ inoltre notificato dal ministero della salute come funzionale e attendibile.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Funzionale e pratico da assumere in quanto ne bastano una o due compresse dopo i pasti con dell’acqua per attaccare i cumuli di adipe e impedire che si formino di nuovo.

Non causa danni nocivi in quanto privo di controindicazioni poiché si compone di principi attivi, come l’aloe che dà anche il nome al prodotto e permette di migliorare la digestione e regolare la motilità dell’intestino e il tè verde, appunto, un ottimo brucia grassi che velocizza il metabolismo permettendo di arrivare alla forma perfetta in breve tempo.

Non è ordinabile nei negozi fisici o e-commerce poiché originale ed esclusivo. Basta collegarsi al sito ufficiale del prodotto, riempire il form con i dati e approfittare dell’offerta di 4 confezioni al costo di 49,99€ invece di 200 con pagamento tramite Papal, la carta di credito o i contanti al corriere.

