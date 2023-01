Dieta detox gennaio 2023: cosa mangiare per tornare in forma

In seguito ad alcuni eccessi alimentari che hanno caratterizzato le festività, può succedere di cominciare il mese di gennaio un po’ appesantiti e gonfi. Per essere in forma e più leggeri, la dieta detox è sicuramente il regime adatto per liberare l’organismo da tutte le scorie tossine accumulate.

Dieta detox gennaio 2023

Il periodo delle abbuffate coincide con molti chili che si accumulano nei punti critici come addome, fianchi e anche cosce. Per cercare di eliminarli e provare così a tornare in forma nel modo giusto, la dieta detox è l’ideale per ripartire alla grande. Dopo le festività natalizie, è tempo di tornare alle abitudini di sempre. Per cominciare il nuovo anno nel modo migliore, un regime detox è quello giusto per tornare in forma e liberare le scorie e le tossine che si sono accumulate.

Inoltre, in questa fase, sempre per via dei bagordi e dei vizi culinari, non sono si accumulano fino a 5 chili, ma si accusa anche gonfiore e pesantezza. Solitamente si tratta di un regime non solo dimagrante, ma anche depurante e detossinante, utile a eliminare le scorie accumulate. Un regime del genere, se seguito nel modo giusto, permette di perdere fino a 4 kg in una settimana.

Bisogna seguire la dieta detox per alcuni giorni cercando di attenersi ad alcune regole che comprendono anche il consumo di determinati cibi in modo da purificarsi dagli eccessi. L’eccesso poi di cibi ipercalorici e tantissimi fritti, insieme anche a uno scarso esercizio fisico, comportano dei chili in sovrappeso che con un regime detossinante si riescono a smaltire in modo migliore.

Per coloro che hanno esagerato a tavola, è una buona idea seguire questo programma alimentare proprio perché aiuta a disintossicarsi dalle feste, a sentirsi più leggeri e meno gonfi cercando anche di affrontare il nuovo anno con maggiore energia. In questo modo si permette di liberarsi dalla sovrabbondanza di calorie che si sono accumulate e di tornare in forma nel modo giusto, salutare e senza troppi sforzi ed eccessi che possono compromettere la salute e l’organismo.

Dieta detox gennaio 2023: consigli

Per alleggerire l’organismo dagli eccessi e bagordi, preparandosi così ad affrontare tutti gli impegni del mese, in una dieta detox ci sono alcuni alimenti che non possono mancare e che devono essere ben presenti nel proprio programma alimentare. No agli alimenti ricchi di zuccheri e grassi, ma è fondamentale cominciare la giornata con una colazione a base di cereali integrali. In seguito, sono raccomandate le verdure di stagione insieme a delle proteine magre, come per esempio il pesce o della carne bianca.

Un regime depurante, quindi disintossicante, dovrebbe poi includere delle zuppe, delle vellutate. Inoltre, le zuppe e le vellutate sono, secondo gli esperti, un buon pasto unico da assaporare. Oltre alla verdura, anche la frutta da gustare a metà pomeriggio come frullato e centrifughe.

Bisogna poi introdurre nel regime detox verdure a foglia verde come ceci, fagioli e piselli che sono alternative alla carne e apportano i giusti sali minerali. Si introduce poi il consumo di verdure crucifere come broccoli, cavolfiori che hanno moltissimi sali minerali evitamine utili al sistema immunitario.

Nel caso si fosse ecceduto con l’alcool, conviene purificarsi anche da questo punto di vista optando per una idratazione a base di acqua, centrifughe e anche tisane depuranti e tè verde che aiuta a espellere le tossine. Non bisogna poi dimenticare il movimento da unire al regime detox per accompagnare i risultati che si ottengono.

Dieta detox gennaio 2023: integratore

Alla dieta detox di gennaio 2023 era un po’ di sano movimento, si consiglia di abbinare un buon integratore e il migliore in questo settore è proprio Spirulina Ultra. Un integratore alimentare dimagrante che aiuta a perdere chili in eccesso e a sgonfiare proprio grazie ai componenti naturali al suo interno.

Questo integratore brucia le calorie in eccesso impedendo di accumulare l’adipe grazie all’alga spirulina che è il suo componente essenziale, come si intuisce anche dal nome del prodotto. Oltre a questo ingrediente, si trova anche la gymnema, che aiuta a metabolizzare i carboidrati e i lipidi regolando il senso di fame evitando così di abbuffarsi.

Per chi volesse saperne di più, è consigliabile cliccare qui o sulla seguente immagine

Particolarmente efficace, proprio come raccomanda in nutrizionisti e i consumatori, perché permette di migliorare l’attività digestiva dei nutrienti, oltre ad avere proprietà detox e depuranti che permettono di detossinare l’organismo dalle scorie. Aiuta a dimagrire in modo naturale e sano raggiungendo i giusti benefici in poco tempo.

Gli stessi esperti consigliano di assumerne almeno due compresse poco prima dei pasti insieme a un bicchiere d’acqua naturale affinché questo integratore comincia ad agire fin da subito.

Ordinare Spirulina Ultra è molto facile perché non è disponibile nei negozi o e-commerce. L’unico modo che ha il consumatore per avere questo prodotto esclusivo e originale è collegarsi al sito ufficiale, immettere i propri dati nel modulo di acquisto e rimanere in attesa dell’operatore che confermerà ed evaderà l’ordine. Spirulina Ultra ha un costo promozionale di quattro confezioni a 49,99€ invece di 200 con la possibilità di scegliere il pagamento più idoneo: PayPal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.

