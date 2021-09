Dieta detox: i migliori 5 cibi purificanti per il rientro

Consumando i giusti alimenti purificanti, la dieta detox permette di perdere peso e disintossicarsi dopo i bagordi e stravizi estivi.

Il rientro dalle vacanze non è mai facile, considerando che i vari apertivi e cene fuori hanno portato a ingrassare e sentirsi gonfie. Per tornare in forma, è possibile seguire una dieta detox compresa di cinque cibi purificanti che possono aiutare a depurare l’organismo ed eliminare le scorie. Vediamo quali sono questi cibi.

Dieta detox

Un regime adatto per depurare l’organismo e liberare le tossine soprattutto dopo i bagordi delle vacanze e alcune abbuffate che ci si è concesse. Può capitare di sentirsi gonfie e appesantite. Proprio per questa ragione, la dieta detox è il regime migliore da seguire per sentirsi più leggere e al tempo stesso eliminare le scorie dall’organismo.

Settembre è il periodo giusto per ripartire e correre ai ripari dagli stravizi estivi. L’obiettivo è proprio liberare le tossine che tendono ad accumularsi nell’organismo a causa dell’assunzione di cibi non sani, stress, fumo, ma anche uno stile di vita non sempre sano e ben bilanciato. se si accumulano questi fattori, si porta ad avere gonfiore addominale, stanchezza, ecc.

Una dieta detox, affinché dia i giusti risultati può essere seguita sia per qualche settimana, ma anche alcuni giorni. Non è un regime particolarmente restrittivo, né per quanto riguarda le calorie, ma neanche i vari alimenti da assumere e consumare. Ovviamente, dal momento che è un regime detox, bisogna consumare degli alimenti che purifichino.

Bisogna consumare tantissime fibre che riducono i grassi saturi e l’assorbimento degli zuccheri. Quindi via libera a cibi integrali come cereali che apporta un buon aiuto al funzionamento del fegato e del transito intestinale. No ai prodotti da forno, quindi insaccati, formaggi, cibi fritti, grigliati, ecc. Fare almeno cinque pasti al giorno ed evitare il sale preferendo spezie come la piperina e la curcuma.

Dieta detox: 5 cibi purificanti

Il mese delle vacanze è terminato e quindi è giunto il momento di correre ai ripari seguendo la dieta detox e consumando un regime che sia sano e benefico per il fisico e l’organismo, in generale. Bisogna trovare il giusto equilibrio tra una alimentazione bilanciata e sana, da coniugare anche con una attività fitness che sia costante e duratura nel tempo.

Ovviamente parte tutto dalla tavola con alimenti e bevande che possono aiutare a purificarsi e a seguire la dieta detox nel modo migliore possibile. Sono diversi i cibi purificanti fondamentali da consumare al rientro. Tra questi, vi sono cereali come la quinoa che è a basso indie glicemico, povero di glutine e si può consumare in ottimi piatti a base di questo alimento, come l’insalata.

Il tè verde è ricco di vitamina C, un ottimo brucia grassi, che combatte l’osteoporosi, contrasta la debolezza ossea e i radicali liberi. Inoltre, ha funzione drenante e purificante per l’organismo. È possibile approfittare del mese di settembre per consumare le mele, un frutto di stagione che ha un effetto sia diuretico che disintossicante e si può consumare anche come snack spezza fame.

Mangiare lenticchie fa sempre bene, ma sono anche utili perché aiutano a depurarsi e sgonfiare la pancia. Hanno tantissime fibre, quindi sono alleate ideali per migliorare la motilità e il transito intestinale. Le carote sono adatte per chi vuole perdere peso, sono disintossicanti e stimolano la funzione epatica aiutando a eliminare le tossine in eccesso. Saziano, sono ottime in ogni modo.

