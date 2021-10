Dieta detox invernale: cibi e rimedi naturali

La dieta detox invernale aiuta a depurarsi eliminando le scorie e le tossine consumando cibi adatti al periodo, come le zuppe e infusi a base di erbe.

Per depurarsi ed eliminare le scorie e le tossine anche in vista dell’inverno ormai imminente, è bene seguire un regime depurante. Tra i tanti, la dieta detox invernale è sicuramente quella più adatta per via di una serie di alimenti e di proprietà che contiene e che fanno bene.

Cerchiamo di capire come seguirla e quali sono i cibi adatti per questo periodo.

Dieta detox invernale

Il cambio di stagione è un momento critico sia per il fisico, ma anche per la mente in quanto devono riabituarsi a una nuova fase. Sono fattori che hanno un impatto sulla salute dell’organismo durante la stagione fredda e che richiede un sistema immunitario adatto anche a fronteggiare i virus e i malanni di stagione, come le influenze e i raffreddori.

La dieta detox invernale è un regime alimentare che aiuta a depurare dopo un anno di eccessi e di stravizi che ci si è concessi. Con questo termine si fa riferimento non solo a un regime alimentare, ma anche a un metodo di disintossicazione che può avere una durata dai 3 ai 21 giorni utili per depurarsi ed eliminare le scorie e le tossine in eccesso.

Consumando gli alimenti tipici, si permette di pulire l’intestino e l’apparato digestivo in modo da aiutare il corpo a eliminare le scorie e le tossine che sono in eccesso.

Hanno effetti e benefici importanti ai fini non solo del dimagrimento, ma anche della salute, in senso generale. Si aiuta anche il fegato a svolgere nel modo migliore la funzione depurativa in modo da perdere anche la massa grassa.

Si può anche decidere di protrarla per un mese in modo da ottenere ulteriori benefici e perdere peso. Si consiglia sempre di chiedere il consulto di un esperto del settore. Molto importante il tipo di alimentazione che deve essere sana e bilanciata al tempo stesso.

Dieta detox invernale: cosa mangiare

Affinché la dieta detox invernale abbia successo e permetta di ottenere i risultati sperati, è bene consumare cibi che siano sani e adatti al periodo senza additivi o coloranti. Sono consigliati tutti i tipi di verdure che sono ricchi di antiossidanti e fibre, quali barbabietole, carote e avocado, ma anche le verdure a foglia verde.

Fondamentale bere tantissima acqua che aiuta il fegato a eliminare le sostanze dannose per l’organismo in modo da garantire il massimo del benessere a tutto il corpo.

Si raccomanda di cominciare la giornata con un bicchiere d’acqua e limone per depurarsi e disintossicarsi nel modo giusto.

Nella dieta detox invernale non possono assolutamente mancare le tisane e gli infusi a base di erbe che sono un vero e proprio alleato per depurare l’organismo. Meglio puntare su tisane a base di ortica, carciofo e tarassaco che accelerano il metabolismo bruciando i grassi. La colazione è un momento basilare per cui si può consumare del latte magro insieme a dei fiocchi di avena.

Molto importante anche consumare dei succhi di frutta a base di frutti rossi che sono ricchi di vitamine e antiossidanti da alternare alla spremuta di arance o di agrumi. Tra le verdure, il radicchio rosso, così come la lattuga e la cicoria aiutano a stimolare e favorire il processo di depurazione. Mangiare ottime zuppe è fondamentale nella dieta detox invernale in quanto sono sazianti e disintossicano.

