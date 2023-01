Dieta detox post abbuffate: come cominciare al meglio il nuovo anno

Le vacanze natalizie hanno sicuramente lasciato diversi strascichi, oltre ad alcuni chili che si sono depositati nei punti critici. I bagordi hanno portato a sentirsi maggiormente gonfi. Per eliminare questo gonfiore, la dieta detox post abbuffate aiuta a sentirsi leggeri e cominciare l’anno in modo sano e salutare.

Dieta detox post abbuffate

È il regime maggiormente consigliato dopo i postumi delle abbuffate natalizie. Un programma dimagrante come la dieta detox permette di tornare in forma cominciano il nuovo anno in modo salutare seguendo uno stile di vita sano. Questo schema permette di disintossicarsi e depurare l’organismo da tutto ciò che è stato ingurgitato finora.

Durante il periodo natalizio si tende a esagerare con il cibo e le bevande. Per questa ragione, un regime depurante è la soluzione migliore proprio perché aiuta a rimettere in sesto l’organismo e anche il fisico molto provato dalle abbuffate e dai pasti delle festività. Prima di tutto, è bene dire che digiunare non è mai la giusta soluzione.

Digiunare porterebbe soltanto ad avere dei problemi con conseguenze che sarebbero alquanto serie dal momento che risulta controproducente e si andrebbe a peggiorare, non solo la salute e il fisico, ma anche l’assetto ormonale arrivando così ad avere molta più fame e ingurgitando qualsiasi cosa non appena si apre il frigorifero.

Per questa ragione, è sempre bene farsi seguire da esperti e nutrizionisti in modo da consumare dei pasti e degli alimenti che siano regolari e salutari proprio per riprendersi dai giorni di abbuffate e di leccornie natalizie. La dieta detox dopo le abbuffate andrebbe seguita per almeno 4-5 giorni in modo da sentirsi più leggeri e facilitare anche l’attività digestiva.

Dieta detox post abbuffate: consigli

Per riuscire a tornare in forma e cominciare il 2023 all’insegna della salute e dei piatti sani, si consiglia di seguire la dieta detox che deve essere a base di ortaggi e frutta fresca. Questi alimenti sono particolarmente consigliati perché ricchi di vitamine e antiossidanti che aiutano a favorire la depurazione delle tossine e delle scorie del corpo.

Alcuni alimenti come la cicoria, i broccoli, la rucola, gli spinaci, il pompelmo, le mele, sono particolarmente consigliati e raccomandati perché permettono di far lavorare nel modo migliore il fegato aiutando così nella disintossicazione del corpo. Si raccomanda di puntare ad alimenti freschi, possibilmente biologici.

Per quanto riguarda le bevande, oltre all’acqua naturale da consumare fino a 2 litri al giorno, non manca anche il tè verde che contiene nutrienti utili a contribuire all’aspetto detox e purificante che segue le abbuffate natalizie. Ci sono poi diverse ricette che si possono preparare e che permettono di alleggerirsi dal menù delle feste.

Sono ottimi nella dieta detox anche i centrifugati a base di carote, sedano, kiwi, mele e tanta altra frutta e verdura tipica di stagione. Ovviamente bisogna bandire dalla tavola tutti i cibi grassi e ricchi di carboidrati, come lo zucchero e i condimenti quale il burro che non fanno bene. Oltre all’alimentazione, non possono mancare un po’ di attività fisica e delle tisane detox a base di finocchio e curcuma per depurarsi.

Dieta detox post abbuffate: integratore

