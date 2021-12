Dieta di Adele: come ha fatto a perdere tanti chili

La dieta di Adele o sirt consiste in una alimentazione a base di cibi che aiutano a dimagrire favorendo le sirtuine e mantenendosi in forma.

Per presentarsi nel modo migliore ai propri fan, i personaggi dello spettacolo, ma anche i cantanti devono apparire in buona forma. La cantante Adele lo sa molto bene dal momento che ha seguito una dieta che le ha permesso di sfoggiare un fisico discreto e in buona forma.

Cerchiamo di capire in cosa consiste la sua dieta e come si chiama.

Dieta di Adele

Adele è una cantante che è uscita da poco con il nuovo album che sta già facendo registrare un grandissimo successo. L’artista è apparsa nei rotocalchi e sul palcoscenico in splendida forma per merito di una dieta, quindi un regime alimentare a cui ha deciso di sottoporsi esclusivamente per sé stessa, come più volte ha affermato nelle interviste.

Con questo nuovo regime alimentare, ora sfoggia un fisico discreto. Una dieta che l’ha portata a perdere ben 45 chili grazie a tanta determinazione, una alimentazione più sana ed equilibrata, ma anche a una particolare costanza nell’allenamento e nell’attività fisica. Il suo percorso di dimagrimento porta a consumare circa 1000 calorie al giorno.

Un regime che, insieme all’alimentazione sana e a una attività fisica che comprende fitness ed esercizi le ha permesso di ottenere risultati importanti e agevolare il dimagrimento.

Adele ha ammesso di mangiare n po’ di tutto, ma di stare particolarmente attenta alle proporzioni e alle quantità.

Nella sua dieta sono ammessi alimenti come olio d’oliva, vino rosso, ma anche tè verde, elemento base dell’integratore Aloe Vera Slim, oltre a capperi, grano saraceno, mirtilli, noci, radicchio, curcuma, rucola e cipolla rossa, solo per citare alcuni dei cibi di cui si nutre la cantante Adele insieme a un programma di allenamento molto intenso e duro.

Dieta di Adele: come si chiama

Per ottenere un fisico in buona forma come mostra sui tabloid di oggi, la cantante Adele ha seguito un regime alimentare che prende il nome di dieta Sirt, ovvero del gene magro. Una dieta ideata da due esperti del settore che aiuta a dimagrire e mantenere la forma fisica, proprio come accaduto alla nota cantante.

Nota anche come dieta del gene magro, dal momento che bisogna consumare alimenti che stimolino le attività e la produzione delle sirtuine, ovvero i geni della magrezza, ossia delle proteine che rallentano il processo di invecchiamento. Tra gli alimenti che favoriscono le sirtuine vi sono il cioccolato fondente, i datteri e il vino rosso per via del resveratrolo, solo per citarne alcuni.

Una dieta che si compone di due fasi: la prima dura circa una settimana nella quale si perde fino a 3.5 kg. Nei primi tre giorni si consuma solo un pasto solido per poi passare all’assunzione di cibi liquidi per un totale di 1000 calorie giornaliere. Nei giorni a seguire, le calorie diventano 1500 con due pasti solidi e altri due liquidi.

La seconda fase, considerata la più importante, ha una durata di due settimane durante le quali è necessario mantenere i cibi che si sono persi grazie ai due cibi solidi e a un succo al giorno. Un regime alimentare adatto anche a chi fa sport e pratica attività fisica in modo costante, ma non bisogna protrarla per più di tre settimane e sempre su consiglio di un professionista del settore.

Dieta di Adele: integratore

Alla dieta di Adele o sirt che ha seguito la cantante, si abbina un integratore a base naturale come Aloe Vera Slim che permette di perdere peso e dimagrire in modo salutare. Un integratore di produzione italiana che consigliano esperti e consumatori per la sua efficacia e i benefici che apporta all’organismo.

Un integratore che è a base naturale che permette di stimolare il metabolismo, bruciare le calorie e i grassi, anche quando è a riposo. Favorisce l’assimilazione digestiva ed epatica, oltre a migliorare il transito intestinale. Ha un effetto saziante che aiuta a perdere peso ed effetto detox per il fegato, i reni e anche l’intestino.

E’ definito e riconosciuto come il miglior integratore del momento anche grazie alla sua mancanza di controindicazioni. Il ministero della salute l’ha notificato come sicuro e attendibile. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Aloe Vera Slim funziona molto bene in quanto si trovano al suo interno elementi di tipo naturale che non sono dannosi o nocivi per il fisico dal momento che sono privi di effetti collaterali oppure controindicazioni. Si compone di aloe, una pianta molto importante per i benefici che dona, tra cui velocizzare il metabolismo, migliorando la funzionalità epatica e digestiva, insieme anche a un buon funzionamento del transito intestinale e il tè verde che brucia i grassi in modo naturale aiutando a mantenere la forma fisica per vario tempo.

Sono sufficienti una o due compresse dopo i pasti con dell’acqua per attaccare i cumuli di adipe e impedire che si formino di nuovo.

Per ordinare Aloe Vera Slim, considerando che non si trova nei negozi o siti di e-commerce, è sufficiente cliccare qui per andare sul sito ufficiale del prodotto,

Attulmente è in offerta a 4 confezioni al costo di 49,99€ (invece di 200€) con pagamento tramite la carta di credito, Paypal o anche i contanti al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.