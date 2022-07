Dieta di agosto: come essere pronti per la prova costume

La dieta di agosto preserva il benessere psicofisico e aiuta a perdere i chili di troppo. Scopriamo come funziona e tutti i suoi benefici.

La dieta di agosto si propone come obiettivo la perdita di peso attraverso la corretta stimolazione del metabolismo, facendo affidamento su alimenti tipici della stagione estiva. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono tutti i suoi benefici.

Dieta di agosto e prova costume

La dieta di agosto è progettata per perdere peso, recuperare le energie perdute, accelerare il metabolismo e rafforzare il sistema immunitario. Al contrario della maggior parte delle diete, che escludono uno specifico gruppo di alimenti, oppure, prediligono alcuni alimenti specifici eliminandone completamente altri, la dieta di agosto predilige tutti gli alimenti, purché siano freschi e genuini, oltre che tipici della stagione estiva, affinché raggiugere gli obiettivi che si prefissa con estrema facilità, senza tuttavia compromettere il benessere psicofisico della persona che è a dieta.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come perdere peso con la dieta di agosto, superare la prova costume a pieni voti e mantenersi in forma, anche nel tempo, attraverso un’alimentazione genuina, che non lascia spazio alla privazione, ma insegna a bilanciare gli alimenti per preservare, stabilmente, il peso forma ottimale.

Dieta di agosto: consigli

Si dice che la stagione migliore dell’anno per iniziare una dieta sia la primavera. Se, in parte, questa convinzione è vera, dall’altro, l’estate non è da meno perché, al pari della primavera, la bella stagione offre alimenti tipici, freschi e genuini, che aiutano a restare leggeri, perdere peso, mantenere stabile il peso forma per tutta la stagione estiva, rafforzare il sistema immunitario, recuperare le energie che perdiamo a causa del caldo e mantenere alta la soglia dell’attenzione.

La dieta di agosto è un esempio lampante di come una tipica dieta estiva possa funzionare. Essa non impone la consumazione regolare di specifici alimenti e l’esclusione di altra. In poche parole, la dieta di agosto non è una dieta vera e propria, ma un insieme di regole aiutano le persone a fare attenzione a quello che mangiano, in modo tale da non badare troppo alle dosi o alle calorie.

La frutta e la verdura sono alimenti tipici della stagione estiva. Se consumati con regolarità, questi aiutano a restare idratati, recuperare l’energia, restare attenti e vigili, perdere i liquidi in eccesso e combattere la ritenzione idrica. Frutta e verdura possono essere consumati a volontà. L’importante è non essere mai eccessivi.

Per le stesse ragioni, è importante limitare il consumo dei carboidrati, ma non bandirli mai del tutto! Inoltre, consumare regolarmente i legumi apporta benefici al proprio benessere psicofisico.

Consumare limitatamente la carne rossa e con moderazione la carna bianca e il pesce. Limitare i condimenti.

Infine, ricordarsi di bere almeno due litri di acqua al giorno e allenarsi regolarmente, affinché risvegliare il metabolismo e favorire una perdita di peso rapida ed effettiva.

Dieta di agosto: rimedio naturale

