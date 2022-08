Dieta di agosto: come prepararsi last minute alla prova costume

Consumare cibi tipici della stagione, come rucola, sedano, anguria nella dieta di agosto permette di essere in forma per la prova costume al mare.

Il mese di agosto è finalmente giunto e per milioni di italiani significa soltanto una cosa: vacanze al mare. Ma cosa fare se durante l’anno si è accumulato qualche chilo in eccesso? Per prepararsi nel modo migliore alla prova costume, è importante seguire la dieta di agosto che permette di tornare in forma in poco tempo.

Dieta di agosto

Il mese di agosto significa per molti andare in vacanza. Per essere preparati nel modo migliore a questo appuntamento con la spiaggia, è bene cominciare a prepararsi seguendo la dieta di agosto che consente di perdere peso rapidamente e in poco tempo in modo da essere in forma per la spiaggia e il mare.

Uno dei rimedi migliori è sicuramente puntare sulla stagionalità, approfittando della tantissima frutta e verdura di stagione che è ricca di nutrienti, ma che aiuta anche a perdere peso in eccesso. Se questi alimenti e cibi sono scelti con cura possono sicuramente aiuta a snellire il girovita e a essere in forma permettendo di perdere fino a due kg rapidamente.

In questo periodo sono tantissimi i cibi che bruciano i grassi e hanno molteplici proprietà diuretiche, come il sedano, la rucola, ma anche i ravanelli, i cetrioli, i fagiolini e la lattuga. Una insalata a base di questi alimenti condita con un filo d’olio di oliva e del succo di limone sicuramente è un piatto che non può mancare nella dieta di agosto.

Per quanto riguarda la frutta, non può assolutamente mancare l’anguria, il frutto per eccellenza del periodo che è ottima come spuntino pomeridiano in quanto sazia e ha pochissime calorie. Le more sono un altro frutto da aggiungere poiché depurano favorendo la diuresi e i fichi di India che bruciano i grassi. Le insalate di pasta o riso, molto leggere e ipocaloriche, sono un ottimo pasto per la dieta di agosto.

Dieta di agosto e prova costume

Il mese di agosto significa prepararsi alla prova costume, un appuntamento che preoccupa moltissime donne, ma anche uomini che ci tengono ad arrivare in forma per questo appuntamento. Dal momento che la prova costume spaventa sempre un po’, è possibile seguire una dieta in modo che possa smaltire i chili in più.

Fondamentale, per arrivare all’appuntamento in forma smagliante, seguire una alimentazione che sia sana e adottare delle buone abitudini soprattutto se durante i mesi precedenti ci si è lasciati andare a qualche peccato di gola e stravizio. Ora è giunto il momento di rimediare. Prima di tutto, bisogna aumentare il consumo delle verdure crude o cotte che aiutano a saziarsi.

Gli spuntini di metà mattina o del pomeriggio non vanno mai saltati in quanto permettono di arrivare non troppo affamati al pranzo e, quindi, saper dosare, non solo le porzioni, ma anche le calorie di quello che si sta consumando. Uno dei segreti della dieta di agosto e della prova costume è sicuramente consumare il pesce: dalle orate al merluzzo almeno tre volte a settimana.

Oltre all’alimentazione, non bisogna dimenticare di idratarsi molto, soprattutto acqua preferibilmente naturale e tè verde che brucia i grassi. Infine, unire anche un po’ di movimento, come piscina oppure palestra che aiutano a tonificare il fisico in modo che sia perfetto e tonico pronto per la prova costume.

Dieta di agosto: integratore naturale

Oltre a una sana alimentazione e corretto stile di vita, non può mancare anche un buon integratore da associare alla dieta di agosto. Il migliore, tra i tanti in commercio, è al momento Aloe Vera Ultra, proprio per le sue caratteristiche e benefici. Infatti, brucia le calorie in eccesso migliorando e rafforzando il metabolismo. Un rimedio naturale in compresse di origine italiana molto apprezzato da consumatori ed esperti.

Stimola l’assimilazione selettiva, migliora il transito intestinale e la fase digestiva, oltre ad avere potere saziante per cui non si arriva troppo affamati ai pasti. Ha proprietà di depurazione per il fegato, l’intestino e anche i reni.

Si compone di elementi a base naturale che non presentano controindicazioni o effetti collaterali, come l’aloe vera, appunto che dà il nome al prodotto. Si tratta di una pianta benefica che ripristina la fase intestinale favorendo l’evacuazione, migliora la digestione e il tè verde che brucia i grassi.

Attualmente è l’integratore naturale più abbinato nelle varie diete.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Una o due compresse sono la posologia maggiormente indicata per questo integratore da assumere dopo i pasti con dell’acqua attaccando così i cumuli di adipe e impedendo che non si riformino.

Originale ed esclusivo, non si ordina nei negozi o siti di e-commerce, ma l’utente interessato deve collegarsi al sito ufficiale del prodotto compilando il modulo in ogni parte in modo da poter attivare la promozione di 4 confezioni a 49,99€ invece di 200 con pagamento tramite Paypal, la carta di credito o i contanti nella forma del contrassegno, al corriere alla consegna.

