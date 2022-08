Dieta di agosto: come tornare in forma per la prova costume

La dieta di agosto ti aiuta a tornare in forma last minute ed essere pronta per le vacanze estive. Scopriamo come funziona.

La dieta di agosto è perfetta per perdere peso in pochissimo tempo e superare, a pieni voti, la prova costume. Scopriamo insieme come funziona e quali sono i suoi benefici.

Dieta di agosto

La parola dieta può spaventare molte persone perché si parla di dieta e, nell’immediato, si pensa a privazioni e restrizioni. Tuttavia, non tutte le diete nascono per privare le persone degli alimenti che amano e che le fanno sentire bene e ne è un esempio la dieta di agosto, che non si affida a principi rigorosi ma, al contrario, stabilisce una serie di regole, molto flessibili, da assumere a tavola, per dimagrire mangiando bene.

Progettata per perdere peso e, allo stesso tempo, per combattere il caldo, la dieta di agosto è anche una delle poche diete sulle quali fare affidamento per perdere peso appena prima la partenza per le vacanze. Scopriamo insieme come funziona e quali sono i suoi benefici.

Dieta di agosto: consigli

Dunque, non una dieta vera e propria, ma una serie di regole e di abitudini alimentari corrette, grazie alle quali perdere peso in poco tempo, ed essere in forma per la prova costume, appena prima la partenza per le vacanze, e restare in forma.

La dieta di agosto predilige un’alimentazione fresca e genuina, a largo consumo di frutta e verdura, poca carne rossa e porzioni moderate di pesce e carne bianca. La frutta e la verdura, oltre a favorire la perdita di peso, aiutano a depurare e purificare l’organismo, ma anche a combattere la ritenzione idrica. Ovviamente, la dieta non porta a benefici se non ci si ricorda di allenarsi regolarmente, almeno tre volte a settimana, e bere regolarmente acqua, per almeno due litri al giorno.

Allo stesso modo di frutta e verdura, la dieta di agosto dà importanza anche ad un consumo regolare di legumi e ortaggi. Tuttavia, è preferibile non fare affidamento sul cosiddetto “cibo spazzatura” e ad un consumo esagerato di bevande alcoliche, gassate e zuccherate.

Dieta di agosto: miglior integratore

L’assunzione regolare di un integratore alimentare durante la dieta di agosto, da un lato, può aiutare a purificare l’organismo affinché prepararlo al meglio alla perdita di peso, dall’altro, può stimolare il metabolismo affinché la perdita di peso sia rapida ed effettiva. Non tutti gli integratori alimentari funzionano in questo modo ed è per questo motivo che, per la dieta di agosto, vi consigliamo Aloe Vera Ultra, il primo integratore alimentare che rispetta tali criteri e, soprattutto, si distingue per la presenza in esso di soli ingredienti naturali al 100%.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Aloe Vera Ultra:

l’ Aloe Vera Ultra il miglior alleato per la funzionalità epatica e digestiva , essenziale per la regolarizzazione dell’ attività intestinale e la corretta stimolazione dei processi metabolic i dell’organismo, per una perdita di peso spontanea e naturale;

il miglior alleato per la , essenziale per la regolarizzazione dell’ e la corretta stimolazione dei i dell’organismo, per una perdita di peso spontanea e naturale; il Tè Verde, essenziale per recuperare il peso forma ottimale nel minor tempo possibile, stimolare la corretta funzione metabolica dell’organismo e favorire l’eliminazione delle calorie in eccesso anche quando si è a riposo.

Grazie alle sue proprietà, è l’integratore dimagrante più utilizzato e abbinato nelle varie diete. Per questo è anche notificato come sicuro e funzionale anche dal ministero della salute. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Aloe Vera Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Aloe Vera Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, il prodotto è in promozione e si possono acquistare quattro confezioni a 49,99 € invece di 200€. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può scegliere il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.