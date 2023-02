Dieta di Amadeus: come fa a mantenersi in forma

Gli spaghetti al pomodoro e alimenti in bianco, insieme a una buona passeggiata, sono i segreti della dieta di Amadeus che lo aiuta a essere in forma.

In queste serate è impegnato sul palco di Sanremo come conduttore e direttore artistico della kermesse canora dove appare in buonissima forma. Tutto è sicuramente grazie alla dieta di Amadeus che segue in maniera scrupolosa stando attento al consumo di determinati alimenti. Scopriamo come fa a mantenersi in forma.

Dieta di Amadeus

È un conduttore molto apprezzato i cui programmi ottengono sempre grande successo. Il conduttore Amadeus, anche per essere pronto per il Festival di Sanremo, in onda in questi giorni, ci tiene alla forma fisica che cura con attenzione grazie al regime alimentare che segue e gli permette di sfoggiare un fisico discreto.

La dieta di Amadeus si basa su un regime non molto restrittivo e rinunciatario, ma sicuramente sano che gli permette di avere un fisico longilineo e asciutto, insieme a tanta energia, come si è visto durante la prima puntata della kermesse canora. Segue una alimentazione sana e salutare, non molto varia e sofisticata.

Il conduttore ha raccontato di stare molto attento all’alimentazione e a quello che mangia dal momento che, da bambino, a causa di alcuni problemi di salute, è stato per molto tempo in ospedale. Da quel momento, ha cominciato a seguire un regime alimentare sano e adatto a lui, al suo fisico, dove non sgarra.

Non si considera una buona forchetta, per cui questo è sicuramente un punto a suo favore dal momento che riesce a mantenersi in buona forma. Considerando che non ama molto mangiare, riuscire a mantenere un fisico in linea non è difficile per lui, dal momento che mangia poco, ma in modo sano.

Dieta di Amadeus: regime alimentare

Sebbene non sia un buongustaio e non si reputi una buona forchetta, nella dieta di Amadeus ci sono sicuramente delle regole che segue con cura e attenzione e gli permettono di sfoggiare un fisico sano, come quello che sta mostrando in questi giorni sul palco sanremese. Segue un regime alimentare sano, anche se vi sono dei piatti a cui non sa rinunciare.

Nella sua dieta infatti non mancano gli spaghetti al pomodoro, il riso in bianco e il pollo al curry che, tutto sommato, non sono piatti così calorici. Da diversi anni, evita di consumare carne rossa. Sebbene non la mangi tutti i giorni, la pasta è un piatto a cui è impossibile rinunciare sapendo dosare molto bene le porzioni.

Sta poi attento a non mescolare troppo i vari cibi e non eccedere con i condimenti, quale il sale. Proprio per questo, mangia spesso la pasta senza nessun tipo di condimento, evitando così il sale. Si nutre di piatti non troppo complicati o elaborati optando per alimenti in bianco che aiutano anche a mantenersi in forma.

Nella dieta di Amadeus sono compresi alimenti sani e gustosi, proteici e con pochissimo sodio e condimenti. Non rinuncia ai carboidrati e si ritiene ghiotto di pasta. Per quanto riguarda lo sport, sicuramente lo pratica, ma in maniera non assidua. In questi giorni, impegnato con la kermesse canora, non riesce ad allenarsi, ma non rinuncia a una passeggiata.

Dieta di Amadeus: integratore

