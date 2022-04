Dieta di aprile: le verdure detox migliori da consumare

Consumare radicchio, finocchi, asparagi, indivia, alimenti tipici di aprile nella propria dieta aiuta a perdere peso e presentarsi in forma smagliante.

Le belle giornate invogliano a spogliarsi e sfoggiare il fisico. Per coloro che hanno ecceduto agli stravizi, seguire la dieta di aprile, consumando i prodotti tipici della stagione, aiuta a tornare in forma in modo naturale e sano con ottimi risultati per il fisico. Ecco alcuni alimenti che non possono mancare in tavola.

Dieta di aprile

L’inizio della primavera porta a dei cambiamenti importanti, non solo nella natura circostante, ma anche in ognuno di noi. Ci si avvicina alla bella stagione ed è importante mantenersi in forma. Per farlo, la dieta di aprile è il regime ideale per perdere peso e dimagrire grazie ai tantissimi prodotti presenti sulle bancarelle.

Seguendo questo regime ricco di tantissimi alimenti salutari si riescono a perdere fino a 3 kg a settimana. Non bisogna mai saltare i pasti dal momento che non aiuta a dimagrire e rischia di alterare il senso di sazietà con attacchi improvvisi di fame che sono difficili da gestire e controllare in quanto aumentano il girovita.

Alcuni cibi sono adatti da consumare soltanto in determinati periodi dell’anno proprio perché hanno delle proprietà che aiutano a tornare in forma in modo sano e naturale. Se si riesce a seguire il calendario della stagionalità dei vari prodotti, è possibile rimettersi in forma, attivare il metabolismo e quindi dimagrire in breve tempo.

La frutta e la stagione di questo periodo sono importanti dal momento che sono ricche di fibre. Inoltre, è consigliabile consumare alimenti e verdure detox che depurano e fanno stare bene espellendo le tossine e le scorie in eccesso.

Dieta di aprile: verdure migliori

Con la bella stagione appena giunta, si pensa già al mare e alle vacanze. Questo periodo è anche l’occasione per cominciare a essere preparati in vista della prova costume e dell’estate imminente. Per riuscire a essere in forma splendida, seguire la dieta di aprile con i prodotti di stagione è il modo migliore per mantenere il fisico sano.

Sfruttare le proprietà delle verdure detox aiuta a stimolare il metabolismo e quindi perdere peso e chili in più. Per combattere i liquidi in eccesso e anche la ritenzione idrica ci sono alcune verdure e prodotti che non possono mancare. Tra questi, gli asparagi, gli agretti, il radicchio rosso, la rucola, i carciofi, gli spinaci, l’indivia e i finocchi.

Sono alimenti diuretici, poco calorici da consumare in tantissimi modi per tornare in forma. Molta importanza nella dieta di aprile rivestono i legumi freschi che aiutano a stimolare la dopamina, ovvero l’ormone della felicità per essere più sereni e felici. Non possono mancare in tavola i cereali che contengono triptofano, aiutano a riposare meglio e combattere la stanchezza tipica di questo periodo.

Insieme alle verdure migliori del mese di aprile, anche la frutta come limoni, kiwi, arance, pompelmi che contiene tantissima vitamina C utile a rinforzare le difese immunitarie. Le banane e l’avocado sono altrettanto essenziali poiché danno la giusta energia per affrontare gli impegni giornalieri. Infine, fondamentale bere almeno 1.5 litri di acqua al giorno, insieme a tisane e tè verde, componente dell’integratore Aloe Vera Ultra.

Dieta di aprile: integratore

Per ottenere benefici e buoni risultati dalla dieta di aprile, è consigliabile aggiungere, insieme alle verdure drenanti, anche un integratore che ha componenti naturali utili a supportare e accelerare il dimagrimento. Si tratta di Aloe Vera Ultra, di origine italiana, raccomandato da esperti e consumatori.

Un integratore che permette di avere risultati sicuri e garantiti. Stimola il metabolismo in modo da bruciare le calorie e i grassi rapidamente senza sottoporsi a sforzi eccessivi oppure ore di allenamento. Migliora l’assimilazione digestiva e funzione epatica. Ha effetto saziante e depurante per il fegato, i reni e anche l’intestino.

Il ministero della salute, grazie ai suoi benefici, lo notifica come un integratore naturale dimagrante sicuro e funzionale.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Aloe Vera Ultra è efficace, anche perché i componenti al suo interno sono privi di controindicazioni ed effetti collaterali. Infatti, è a base di foglie di aloe vera, una pianta benefica per vari aspetti, ma che in questo caso, garantisce una buona digestione e corretta evacuazione e il tè verde, considerato il miglior brucia grassi naturale, aumenta il metabolismo riuscendo a raggiungere la perfetta forma per la prova costume.

Ne bastano una o due compresse dopo i pasti con dell’acqua per ottenere i primi benefici.

Non è vendibile nei negozi o su Internet perché esclusivo e originale, ma si acquista collegandosi al sito ufficiale della casa di produzione, si compila il modulo con i dati per poi inviarlo in modo da approfittare dell’offerta di 4 confezioni al costo di 49,99€. Il pagamento avviene a scelta con Paypal, la carta di credito o anche i contanti direttamente al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.