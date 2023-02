Dieta di Carla Bruni: come fa a mantenersi in forma

Nella dieta di Carla Bruni non mancano alimenti come le verdure considerate un ottimo spezza fame e tanto allenamento per un fisico in perfetta forma.

Ci sono donne, artiste che, nonostante il passare del tempo, riescono, non si sa come, a mantenersi in forma. Un esempio è proprio Carla Bruni che, nonostante sia over 50, sfoggia ancora un fisico invidiabile. Il merito è sicuramente della dieta che l’ex premiere dame segue e che le permette di essere sempre al top. Vediamo in cosa consiste e come fare.

Dieta di Carla Bruni

L’ex premiere dame Carla Bruni, artista, ex modella e cantante sfoggia, pur essendo una over 50 anni, un fisico invidiabile che sicuramente attira moltissimi complimenti. La sua perfetta forma invidiabile spinge molte donne a chiedersi come faccia Carla Bruni a mostrarsi in questo modo e quale è il suo segreto.

Sembra che il tempo per lei non si sia fermata e sicuramente il segreto è dovuto a un insieme di vari fattori che riguardano una alimentazione sana e tanto sport utile per migliorare il suo fisico e affinare la linea. Proprio in una intervista, ha raccontato che la sua alimentazione è molto varia, ma ben bilanciata e naturale.

Assume e si nutre di carboidrati che di proteine di origine animale, si tratta di un regime completo e in piccole porzioni. Nonostante sia una grande cuoca, riesce comunque a non farsi attrarre da determinati cibi e alimenti per cui si mantiene splendidamente in forma. Nell’intervista ha raccontato anche dei tanti sacrifici che fa per la linea.

Racconta di fare sforzi infiniti per essere in linea e restare filiforme, a cominciare dallo sport a cui si dedica per circa due ore al giorno passando per la sbarra, l’ellittica e anche un po’ di pilates. Questi allenamenti, insieme all’alimentazione, sicuramente aiutano ad avere un fisico in perfetta forma.

Dieta di Carla Bruni: benefici

Oggi, nonostante il tempo passi, Carla Bruni continua a essere la modella molto ambita e apprezzata, oltre a essere corteggiata. La silhouette da urlo che sfoggia sicuramente è dovuta alla dieta che segue e ai tanti benefici che questa alimentazione le permette di ottenere. Mangia più volte durante la giornata, anche se piccole porzioni.

Consumare vari snack e spuntini salutari a base di verdura l’aiuta a non abbuffarsi eccessivamente ai pasti e tenere sotto controllo il peso poiché le permettono di saziarsi in modo giusto senza sentire troppo la fame. Arriva infatti a mangiare fino a 6 volte al giorno, compreso i classici tre pasti + i due spuntini per cui non giunge mai affamata quando si siede a tavola.

Frazionare i pasti e limitare le porzioni, proprio come previsto nella dieta di Carla Bruni, permette anche secondo il parere degli esperti, di avere un indice di massa corporea inferiore. Il consumo di pasti piccoli, ma frequenti, come fa l’ex premiere dame, permette di stimolare il metabolismo ridurre gli attacchi di fame che, se non controllati, possono portare a grandi abbuffate.

Aggiungere poi alla dieta anche un po’ di attività fisica sicuramente aiuta a tenersi in forma, condurre uno stile di vita dinamico e non sedentario, tonificare i muscoli e il fisico per fare in modo che sia sempre tonico e snello.

Dieta di Carla Bruni: integratore

Riuscire a ottenere un fisico come quello di Carla Bruni è possibile, ma bisogna sapere come alimentarsi per ottenere altri benefici. Alla dieta di questa artista ed ex modella, è possibile aggiungere un integratore come Spirulina Ultra, considerato il migliore per il rapporto qualità prezzo e perché si compone di elementi naturali che sicuramente agevolano il dimagrimento.

Una formula naturale che si trova in vendita in compresse che aiuta a stimolare il metabolismo, ridurre i grassi e le calorie, permettendo di introdurre il giusto fabbisogno calorico giornaliero. Placa il senso di fame evitando di appesantirsi e di abbuffarsi ai pasti principali regolando anche la digestione e il transito intestinale.

Efficace perché si basa su componenti naturali che sono privi di controindicazioni e di effetti collaterali, quindi senza sostanze dannose o nocive. Gli elementi al suo interno sono a base di principi attivi come l’alga spirulina che evita che gli accumuli adiposi si formino e la gymnema che placa la fame stimolando il metabolismo di carboidrati e lipidi.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Gli esperti consigliano di assumere fino a due compresse di Spirulina Ultra insieme a un bicchiere d’acqua poco prima dei pasti principali per cominciare ad agire sin da subito.

Un integratore come Spirulina Ultra non va ordinato tramite negozi fisici o Internet, ma la sua formula esclusiva e originale porta ad ordinarlo qui sul sito ufficiale del prodotto per procedere all’acquisto di 4 confezioni a 49,99€ invece di 200 con pagamento alla consegna, in contanti, Paypal e carta di credito.

