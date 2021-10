Dieta di Carlo Conti: come fa a tenersi in forma

La dieta di Carlo Conti gli permette di mantenersi in forma senza sgarrare e concedersi stravizi, oltre che dedicandosi allo sport e alla camminata.

I personaggi dello spettacolo si mostrano sempre in grande forma, quando appaiono in televisione o presenziano a eventi, ecc. Uno di questi è sicuramente Carlo Conti, il noto presentatore Rai che riesce a mantenere la sua forma fisica grazie alla dieta che segue. Ecco quale è la sua alimentazione e i consigli per seguire le sue orme.

Dieta di Carlo Conti

Carlo Conti è uno dei conduttori maggiormente apprezzati del piccolo schermo. Ogni venerdì miete successi con il suo programma sbaragliando la concorrenza. Il noto conduttore appare ogni volta in splendida forma e il merito è sicuramente della dieta e alimentazione che segue e gli permette di mantenere il suo fisico, nonostante il passare degli anni.

Lo stesso conduttore ammette di non seguire nessuna dieta particolare, a differenza di altri suoi colleghi. Afferma, anche scherzando che uno dei suoi segreti della forma fisica, è sicuramente il figlio Matteo con il quale ride e scherza. Comunque, escludendo questa parentesi, racconta che la sua dieta si basa essenzialmente su moltissimo sport.

Infatti, quando non è impegnato con il lavoro, riesce a dedicare del tempo allo sport, magari facendo qualche partitella di calcio con gli amici oppure dedicandosi a delle passeggiate dall’andatura veloce, proprio come gli ha suggerito l’amico Fiorello, anche lui tornato in splendida forma dopo il regime seguito.

Riguardo l’alimentazione, afferma che ama molto variare e che mangia un po’ di tutto, sebbene moderi le porzioni e le quantità, ma senza eccedere particolarmente o abbuffarsi. Non appena si rende conto di aver esagerato con il cibo e le porzioni, cerca di stare attento evitando qualche alimento in modo da non ingrassare.

Dieta di Carlo Conti: consigli

In televisione, alla conduzione di Tale e quale show, il programma del venerdì sera che vince gli ascolti rispetto alla concorrenza, Carlo Conti appare in buonissima forma e il merito è di una dieta che segue. Una alimentazione e un regime del quale si sa pochissimo, ma che gli permette di mantenere il suo fisico all’età di 60 anni, compiuti a marzo.

Per avere la sua forma fisica, non ci sono molti segreti. Riesce a mantenere il fisico grazie allo sport. Quindi, uno dei primi consigli è sicuramente quello di seguire uno stile maggiormente dinamico e meno sedentario con sport e attività fisica come il calcio o partite con gli amici, magari il sabato o la domenica.

Il conduttore ha seguito il consiglio datogli dall’amico Fiorello, ovvero quello di camminare a passo rapido come se si fosse in ritardo. In questo modo, aumentando l’andatura del proprio passo, è possibile perdere peso e quindi dimagrire rapidamente mantenendosi in forma proprio come sta facendo Carlo Conti.

Non si sa se segue la dieta dell’amico Fiorello, ovvero quella del digiuno intermittente, ma sicuramente anche lui presta particolare attenzione all’alimentazione a ciò che mangia. Ama variare i cibi e gli alimenti in modo da mangiare un po’ di tutto, ma senza eccedere oppure abbuffarsi. Una buona alimentazione insieme a un po’ di sport sono sicuramente i segreti del suo fisico.

Dieta di Carlo Conti: integratore

