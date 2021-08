Dieta di Charlize Theron: come fa a essere in forma

Charlize Theron riesce ad avere un fisico così perfetto e statuario grazie a una dieta molto sana che esclude grassi e cibi raffinati.

Una delle attrici maggiormente note e apprezzate, non solo per la sua bravura, ma anche per la sua bellezza, è sicuramente Charlize Theron. Una donna che, anche con il passare degli anni, non perde il suo fascino e la sua forma fisica ne è un esempio. Ma come fa a mantenersi così in forma? Ecco i suoi segreti e la dieta che segue per il suo fisico perfetto.

Dieta di Charlize Theron

Una diva di 46 anni appena compiuti per la quale sembra che gli anni non passino mai. Più va avanti con l’età, maggiore riesce a mantenersi in forma sfoderando sul set o nelle pubblicità di cui è testimonial un fisico perfetto e da capogiro. Per il suo corpo statuario, l’attrice CHarlize Theron cura molto la dieta che si basa su un mix di alimentazione e attività fisica.

Infatti, pratica arti marziali che le sono stati molto utili anche sul set dal momento che non si avvale di stunt. Oltre alle arti marziali, sembra che la sua vita sia molto frenetica e attiva quando non è impegnata sul set. L’attrice pratica anche tennis, yoga e pilates, una disciplina che, come ha ammesso la Theron stesso, le ha permesso di cambiare il proprio fisico.

Oltre all’attività fisica, la dieta di Charlize Theron si basa anche su una alimentazione specifica e adatta. Un regime in cui consuma diverse verdure crude quali insalate che mangia ogni giorno, ma non si fa mancare i cosiddetti super food che aiutano a dimagrire, tra cui il kale, ossia il cavolo riccio dalle proprietà antiage e i succhi di frutta che beve tra una pausa e l’altra del set.

Non sgarra particolarmente. Non consuma alcolici. Nonostante si svegli molto presto al mattino, cerca di dormire le giuste ore di sonno in modo da essere attiva ed energica sin da subito. Segue una dieta a base di una alimentazione corretta e ben bilanciata facendo attenzione a non sgarrare ed evita, se può, i cibi particolarmente grassi e ricchi di carboidrati.

Dieta di Charlize Theron: benefici

Per tenersi in forma e sfoggiare il suo fisico statuario, Charlize Theron ha deciso di seguire la dieta di Gillian McKeith. Un regime considerato particolarmente restrittivo e rigido che non ha molte rinunce o sacrifici, ma prevede il veto di consumare cibi grassi e raffinati che sono deleteri per il fisico e che portano a ingrassare.

Una dieta creata e inventata da questa professionista del settore e seguita da molti personaggi dello spettacolo, compreso la stessa Theron, appunto. Non bisogna contare le calorie degli alimenti che si consumano, ma prevede il consumo di alimenti che devono essere sani e biologici. Inoltre, bisogna consumare sia acqua che tisane detox per purificare l’organismo.

Una dieta del genere comprende anche due giorni di detox, quindi di pulizia dell’organismo a settimana. Nel regime che segue la Theron sono esclusi una serie di alimenti, quali latticini, pane bianco, carni rosse e burro. Non si consumano cibi in scatola, ma bisogna prediligere il consumo di pesce, legumi, carni bianche e tantissime uova ricche di proteine.

Una dieta in cui si combinano insieme i vari cibi facendo attenzione a non mescolare gli alimenti che appartengono a categorie diverse. Nella dieta di Charlize Theron si perde peso, ma si migliora anche il transito e la regolarità intestinale per ottenere ottimi benefici e buoni risultati.

Dieta: miglior integratore naturale

Per maggiori benefici e risultati che si possono trarre dalla dieta di Charlize Theron, è consigliabile aggiungere un buon integratore a base naturale e il migliore è Piperina & Curcuma Plus, notificato dal Ministero della Salute e raccomandato da esperti e consumatori. Un prodotto di origine italiana della linea Natural Fit che velocizza il metabolismo e brucia le calorie.

Inoltre, permette di migliorare l’assimilazione digestiva ed epatica, oltre a saziare in modo da evitare i bagordi e le abbuffate prima dei pasti principali. In questo modo si permette di accelerare il percorso di dimagrimento. Ha effetto detox sui reni, il fegato e l’intestino e la forma si mantiene molto più a lungo. Possono prendere le compresse tutti coloro che vogliono dimagrire in modo naturale.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un integratore non indicato alle donne in gravidanza e a chi ha problemi a livello gastrointestinale. Si consiglia di assumerne una compressa prima dei pasti essenziali con un bicchiere abbondante di acqua.

I componenti all’interno sono naturali per cui non vi sono controindicazioni o effetti collaterali. Si trovano la piperina, ricca di capsaicina e presente nel pepe nero, stimola il processo metabolico aiutando a dimagrire in tempi veloci. La curcuma, una spezia nota come lo zafferano delle Indie, si usa nella cucina orientale, ha proprietà detox e depuranti, oltre a eliminare le scorie e le tossine. Infine, il silicio colloidale che aumenta gli effetti di questi due ingredienti proteggendo pelle, tendini e anche ossa.

Essendo originale ed esclusivo, non è ordinabile online o negozi fisici. Bisogna collegarsi al sito ufficiale del prodotto, inserire i dati nella sezione Compila il modulo, inviarlo e rimanere in attesa della chiamata da parte dell’operatore per la conferma dell’ordine. L’integratore è in offerta al costo di 49€ per 4 confezioni invece di 196 con le spese gratis. Il pagamento è con i seguenti modi: Paypal, carta di credito o contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.