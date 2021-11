Dieta di dicembre: come prepararsi alle festività

Per prepararsi alle feste e ai bagordi del periodo, la dieta di dicembre permette di tornare in forma senza abbuffarsi troppo e stare bene.

Tra poco, arriverà Natale e questa festa è sinonimo di cibo, delizie, dolcetti vari, torrone, per un menù all’ingrasso. Per evitare di mettere su più chili del necessario, come inevitabilmente succede in questo periodo dell’anno, la dieta di dicembre è il giusto menù da seguire per prepararsi alle festività e rimanere in forma. Ecco alcuni consigli utili.

Dieta di dicembre

Sicuramente è il regime ideale per essere in forma con le feste che cominciano ad avvicinarsi in modo da depurare anche l’organismo cercando di concedersi qualche stravizio e fare uno strappo alla regola, ma senza esagerare e solo di tanto in tanto. Tra poco si celebreranno le festività e la dieta di dicembre può aiutare a rimanere in forma.

Siccome rinunciare a qualche dolce e dire di no ai pasti che si cucineranno, è difficile, si consiglia di fare un po’ di attenzione in modo da in ingrassare ulteriormente. Con lo schema alimentare che proponiamo nei prossimi paragrafi, si può essere in forma e stare bene anche con l’avvicinarsi delle festività. Bisogna consumare molta frutta di stagione, soprattutto arance, utili anche per combattere i malanni di stagione.

Ottimo da consumare in questo periodo le clementine e i mandarini, ma anche i kiwi che sono indicati per la motilità intestinale. Le mele e le pere sono altrettanto indicate per sgonfiare la pancia, oltre al fatto che sono ricche di fibre. La frutta fresca, come le nocciole o le mandorle, sono indicate anche per spuntini di metà mattina e merenda.

Si consiglia di consumare la frutta secca in maniera moderata per poter giovare dei massimi benefici possibili. Ottima anche la verdura, quale insalata, finocchi, ma anche barbabietole, zucchine, spinaci, verza, da consumare in insalata che sono considerati ottimi rimedi per depurare l’organismo ed essere in forma.

Dieta di dicembre: consigli

Il mese di dicembre è il periodo dell’anno in cui si tende a concedersi qualche stravizio e bagordo alimentare in più. In questo periodo dell’anno, sulle bancarelle dei supermercati e mercati si trova tantissima frutta a guscio o secca oppure dolci tipici della tradizione natalizia, come Panettone e Pandoro, insieme a torrone, biscotti, che bisognerebbe evitare.

Inevitabilmente si accumula grasso corporeo e si ha qualche rotolino sull’addome o la pancia gonfia. Per correre ai ripari e non ingrassare, la dieta di dicembre è perfetta da seguire in quanto aiuta la forma fisica evitando così di abbuffarsi troppo. Per evitare i rialzi glicemici, è consigliabile assumere un dolcetto dopo il pasto in modo che gli zuccheri si assorbano lentamente.

Sarebbe meglio consumarlo a seguito di un pasto ricco di proteine, quindi a base di uova, carne o pesce cercando di non mangiare troppi carboidrati che non fanno bene. Le verdure bisogna consumarle a ogni pasto, soprattutto il radicchio, la rucola e l’indivia che aiutano a bloccare il senso di fame e saziare. Ottimi i germogli da consumare in insalata o le verdure a foglia e fiore.

È possibile concedersi ai pasti un bicchiere di vino rosso che è ricco di nutrienti dal momento che fa bene al cuore e all’apparato cardiovascolare. Durante il periodo natalizio, nella dieta di dicembre non può mancare un po’ di attività fisica, magari una passeggiata a passo svelto che permette di accelerare il metabolismo dopo i bagordi e ossigenare la mente.

Dieta di dicembre: integratore

Considerando che durante le festività si mangia di più, è possibile tornare in forma seguendo la dieta di dicembre e supportandola con un integratore alimentare quale Piperina & Curcuma Plus che è di origine italiana, raccomandato dai massimi esperti e dai consumatori, oltre a ricevere una notifica dal Ministero della Salute, proprio per la sua efficacia.

Un integratore che stimola il metabolismo, brucia le calorie, sazia ed evita di ingrassare durante il periodo natalizio. In questo modo si migliora il processo di dimagrimento aiutando a perdere peso. Migliora la digestione e la funzionalità epatica, oltre a depurare l’organismo grazie agli ingredienti naturali al suo interno.

Grazie ai suoi benefici è attualmente l’integratore dimagrante naturale più usato nelle varie diete.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Piperina & Curcuma Plus funziona anche perché ha ingredienti che non causano controindicazioni o effetti collaterali, come la piperina che stimola il metabolismo permettendo di dimagrire rapidamente; la curcuma, una spezia di colore giallo che si usa nella cucina orientale, depura ed elimina le scorie e le tossine e infine il silicio colloidale, non molto noto, ma che protegge la pelle, i tendini e le ossa, potenziando l’efficacia dei due ingredienti essenziali.

Se ne consiglia una compressa prima dei pasti con un po’ di acqua.

Originale ed esclusivo, questo integratore si ordina soltanto sul sito ufficiale del prodotto, non nei negozi fisici o e-commerce, ma l’utente deve compilare il modulo con le proprie informazioni e rimanere in attesa della chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Piperina & Curcuma Plus ha un costo di 49€ per 4 confezioni invece di 196 con pagamento tramite Paypal, la carta di credito o i contanti.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.