Dieta di Eleonora Daniele: come ha perso 20 chili dopo la gravidanza

Eleonora Daniele ha seguito uan dieta bilanciata ed equilibrata che le ha permesso di tornare in forma dopo la gravidanza e perdendo 20 kg.

Eleonora Daniele è una conduttrice e attrice molto nota e apprezzata. Diventata mamma da pochissimo tempo, è arrivata a ingrassare fino a 20 kg che è riuscita a perdere grazie alla dieta che ha seguito. Per coloro che vorrebbero rimettersi in forma proprio come ha fatto lei, ecco alcuni dei suoi segreti e dei benefici che questo regime ha apportato al suo fisico.

Dieta di Eleonora Daniele

Inevitabilmente la gravidanza porta ad accumulare tantissimi chili arrivando anche a deformare il proprio fisico, come è successo a Eleonora Daniele. La celebre conduttrice, dopo essere diventata mamma della piccola Carlotta nel 2020, è ingrassata di quasi 20 kg che è riuscita a perdere grazie a una dieta che le ha permesso di tornare in forma smagliante.

Tra poco, tornerà nuovamente al timone della trasmissione “Storie Italiane” e proprio per questa ragione ci tiene ad apparire in forma, anche per il piacere del suo pubblico che la segue in modo appassionato. La gravidanza tende a modificare le forme del corpo, ma lei è riuscita a riappropriarsi della sua linea in modo esatto e tornando in forma perfetta, come prima.

Nel periodo post gravidanza, come ha raccontato, ha perso alcuni chili, ma da gennaio in poi è riuscita grazie alla sana alimentazione e a un po’ di attività fisica, che sono alle basi di qualunque dieta, a tornare in forma perdendo fino a 20 kg. La sua non è considerata una dieta nel vero senso della parola, semplicemente sta attento a quello che mangia.

Infatti, consuma pasti sani senza particolari eccessi o abbuffate, limitando il consumo di zuccheri ed evita i dolci, sebbene affermi di amarli molto. Soltanto grazie allo sport e a una disciplina, quale aeroboxe che fonde insieme boxe e padel con il marito, è riuscita a perdere i chili in più accumulati durante il periodo della gravidanza. Ama mangiare, ma preferisce optare per il consumo di cibi sani.

Dieta di Eleonora Daniele: benefici

Un regime alimentare come quello seguito dalla nota conduttrice permette di tornare in forma, soprattutto dopo il periodo della gravidanza e può essere d’aiuto a molte mamme che stanno affrontando le difficoltà di questa fase e che vogliono, in qualche modo, riappropriarsi della propria linea.

La dieta della popolare conduttrice le ha permesso, non solo di perdere i chili di troppo che ha accumulato con la gravidanza, ma anche di tornare in forma stando ben attenta a quello che consuma e alla sua alimentazione. La dieta di Eleonora Daniele è molto bilanciata ed equilibrata, al punto che non si lascia andare a particolari eccessi o stravizi.

Nel suo regime si consumano esclusivamente alimenti sani, quali pesce, proteine, tantissima frutta e verdura, a cominciare dagli smoothie e dai frullati che la conduttrice consuma a colazione. Predilige una alimentazione sana e ha evitato del tutto i dolci che sono una delle cause principali dei chili in eccesso.

Insieme alla dieta, ha aggiunto un po’ di attività fisica in modo da tornare in forma in breve tempo. Praticando sport e anche stando dietro alla sua bambina che la fa correre in continuazione, la conduttrice è riuscita a tornare in forma smagliante. Inoltre, afferma di bruciare molte calorie proprio grazie a questa dieta, ma anche all’alimentazione sana che consuma.

