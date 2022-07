Dieta di Elisabetta Gregoraci: come si mantiene in forma la nota conduttrice

Per mantenersi in forma perfetta, Elisabetta Gregoraci segue una dieta dove si concede qualche stravizio come i dolci non rinunciando ai carboidrati.

Elisabetta Gregoraci è una conduttrice molto apprezzata e amata dai suoi tanti follower su Instagram. Ultimamente è possibile vederla in televisione come conduttrice di un programma dove sfoggia sempre un fisico perfetto. Per mantenersi in forma, qui scopriamo tutti i segreti della dieta di Elisabetta Gregoraci e cosa mangia.

Dieta di Elisabetta Gregoraci

La nota conduttrice che si può vedere ogni martedì sera su Italia 1 alla conduzione del programma musicale, Battiti Live, riesce a mantenere, nonostante il tempo che passa, un fisico in perfetta forma, come dimostrano anche gli abiti che è solita indossare in televisione. Per mantenere il suo fisico, segue una dieta che l’aiuta.

Lo scorso febbraio ha compiuto 42 anni, ma il suo fisico sembra non cedere al tempo, anzi. La popolare conduttrice ed ex compagna di Flavio Briatore, riesce a curare il fisico grazie a tanto sport e a una alimentazione sana, anche se non rinuncia a qualcosa di dolce. Si definisce una buona forchetta, ma al cibo accompagna anche tantissimo sport che pratica in modo assiduo.

La dieta di Elisabetta Gregoraci si contraddistingue per tantissimo sport che pratica, fin da quando era piccolina. Dalla danza al karate, passando per l’atletica leggera, una passione che le ha trasmesso il padre e che le ha permesso di diventare campionessa nel salto in lungo e negli 80 metri. Una passione che coltiva ancora oggi, come dimostra il suo fisico perfetto.

Per quanto riguarda l’alimentazione, non riesce a rinunciare alla pizza, ma neanche alla cioccolata, soprattutto fondente, di cui mangia un quadratino la sera. La cena è a base di proteine, quindi tantissima carne e pesce. Beve moltissima acqua, anche aromatizzata per idratarsi ed espellere le tossine.

Dieta di Elisabetta Gregoraci: come seguirla

Seguire la dieta di Elisabetta Gregoraci non è particolarmente difficile, anche perché con una mamma di origine siciliana e un papà calabrese, sa benissimo quanto sia complicato rinunciare a certi piatti. La popolare conduttrice sa però come fare a mantenersi in forma. La sua alimentazione è ricca di cose sane, ma anche di qualche stravizio che, ogni tanto, si concede.

Sfoggia addominali tonici, pancia piatta e un fisico tonico grazie a uno stile di vita sano e a tantissimo sport. Oltre al karate e all’atletica leggera, pratica anche nuoto, tennis e fa lunghissime passeggiate con il figlio o da sola a Montecarlo dove trascorre le vacanze estive e non solo. Praticare sport con costanza le permette di ottenere ottimi risultati.

Per seguire le sue orme, è molto importante dedicare del tempo allo sport e all’attività fisica. Se non si può andare in palestra, a causa dei tantissimi impegni, è possibile, proprio come la Gregoraci, fare squat in casa per tonificare le gambe oppure praticare la corsa la sera o la mattina in modo da bruciare rapidamente le calorie.

Nonostante il fisico, racconta di essere una grande mangiona e non sa rinunciare ai carboidrati e dolci che però compensa con molto sport. Segue sicuramente una dieta equilibrata e sana, anche se nel periodo estivo, complice il caldo, non mancano sicuramente i gelati. La sua capacità di saper dosare le porzioni, le quantità dei cibi insieme all’allenamento e a un buon metabolismo sono essenziali per un fisico in forma come il suo.

Dieta di Elisabetta Gregoraci: miglior integratore

Per mantenersi in forma, si consiglia di supportare la dieta con un aiuto in vendita in compresse che permette di ottenere un fisico snello. Il miglior integratore, attualmente in commercio, è Aloe Vera Ultra, di origine italiana, consigliato da esperti e consumatori per i benefici e proprietà.

Un prodotto a base naturale che brucia le calorie anche nella fase di riposo aiutando i tessuti per un fisico elastico e in forma. Inoltre, questo prodotto permette di agevolare la funzione epatica migliorando anche l’assimilazione selettiva, sazia grazie ai componenti naturali al suo interno e ha effetto depurante sul fegato, i reni e anche l’intestino.

Secondo esperti e consumatori è il miglior integratore naturale da abbinare nella dieta, grazie ai benefici e alla mancanza di controindicazioni. Per chi volesse saperne di più è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Aloe Vera Ultra è efficace e adatto a chiunque voglia mantenersi in forma grazie al fatto che all’interno vi sono componenti naturali privi di controindicazioni o sostanze nocive, come l’aloe vera, che favorisce una buona digestione, un miglioramento della funzione epatica e stimola una corretta evacuazione e il tè verde che è un ottimo brucia grassi, rafforza il metabolismo ai fini di un corpo perfetto e in forma.

Due compresse sono la posologia corretta da assumere dopo i pasti con dell’acqua per attaccare i cumuli di adipe ed evitare che si riformino.

Non si ordina nei negozi o Internet, per evitare di andare incontro a truffe, ma soltanto sul sito ufficiale perché si tratta di una formula esclusiva e originale. Bisogna riempire il modulo con i dati personali approfittando della promozione di 4 confezioni a 49,99€ invece di 200 con pagamento possibile soltanto con Paypal, la carta di credito e i contanti al corriere alla consegna.