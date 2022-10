Dieta di Federica Pellegrini: i benefici della dieta liquida

Assumere alimenti liquidi o semiliquidi presenti nella dieta di Federica Pellegrini aiuta a mantenersi in forma e depurare l'organismo.

Nonostante abbia deciso di appendere il costume al chiodo, Federica Pellegrini continua a mantenersi sempre in forma grazie alla dieta che lei e il marito seguono. La campionessa del nuoto segue la dieta liquida e nei paragrafi, a seguire, spieghiamo di cosa si tratta e i benefici di questo regime alimentare.

Dieta di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini è una ex nuotatrice, ma nonostante non gareggi più, presta sempre molta attenzione alla forma fisica. Per mantenere il fisico tonico, lei e il marito Matteo Giunta, allenatore di nuoto, hanno deciso di seguire la dieta liquida. Si tratta di un regime che è restrittivo, proprio come hanno spiegato sui social dove sono molto seguiti.

I due hanno comunicato di seguire la dieta del martedì liquido e da quel momento, tutti ne parlano al punto da chiedersi in cosa consista. Proprio su Instagram, hanno spiegato il programma di questo regime alimentare. Un giorno a settimana che per loro è il martedì introducono soltanto cibi liquidi, quindi niente coca cola o alcol che non sono ammessi.

Il martedì mattina consumano una colazione a base di liquidi per poi riprendere la routine quotidiana normalmente a partire dal giorno successivo, quindi il mercoledì. Per chi non sapesse di cosa si tratta, Federica Pellegrini ha raccontato che a colazione consumano del caffelatte, mentre a pranzo e a cena passato di verdure o zuppe.

Nel caso dovessero avere fame, in quanto non si sentono sazi, optano per un vasetto di yogurt preferibilmente bianco. Un regime non facile da seguire per la coppia, come hanno ammesso entrambi. Inoltre, è sempre bene chiedere il parere di un esperto prima di seguire questo programma in modo da capire se possa fare bene.

Dieta di Federica Pellegrini: benefici

Dopo aver capito quale sia la dieta di Federica Pellegrini, sono molti che hanno deciso di seguire il suo esempio e cominciare questo programma alimentare. Un regime che sta dando i suoi frutti, anche perché apporta diversi benefici e vantaggi all’organismo. Matteo Giunta, sempre su Instagram, spiega i vantaggi di questo programma dietetico.

Seguire la dieta di Federica Pellegrini significa far riposare i reni e il fegato, particolarmente affaticati da tutti gli accumuli che solitamente si consumano e che si depositano in queste zone. In questo modo si depura l’organismo facendo in modo da non affaticare troppo il sistema renale e favorire così una buona motilità intestinale.

Secondo Emanuela Longa, esperta del settore, seguire un regime di questo tipo aiuta in quanto si assumono alimenti adatti, soltanto in forma liquida o comunque semiliquida. Una dieta ipocalorica che permette anche di favorire una buona digestione. Un regime in cui si assume moltissima acqua che aiuta a disintossicare e pulire l’organismo.

Non bisogna confondere la dieta liquida, seguita dalla coppia Pellegrini-Giunta, con il digiuno intermittente dal momento che il loro regime è bilanciato ed equilibrato e contiene tutti i micro e macro alimenti di cui il corpo ha bisogno per stare bene. Un regime nel quale non ci si priva di nulla, fa dimagrire rapidamente pulendo l’intestino.

