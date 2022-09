Dieta di fine estate: come dimagrire in autunno con i cibi detox

La dieta di fine estate aiuta a contrastare il gonfiore addominale. Scopriamo insieme come.

La dieta di fine estate sfrutta gli alimenti di fine stagione affinché tornare in forma per l’autunno e prepararsi al meglio per poter affrontare anche l’inverno e le sue temperature gelide. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come depurarsi in modo sano.

Dieta di fine estate

Solitamente si crede che la stagione migliore per purificare e depurare l’organismo sia la primavera. Probabilmente perché, nelle nostre teste, pensando alla primavera, riecheggia l’espressione “pulizia di primavera”. Pulizia della casa, pulizia del corpo. In realtà, la stagione più adatta per la pulizia del corpo è proprio l’autunno o, meglio, quei mesi che segnano il passaggio dall’estate all’autunno.

La dieta di fine estate è un nuovo regime alimentare, che non impone alcuna regola e che, in modo molto flessibile, propone una serie di alimenti, grazie ai quali depurare e purificare l’organismo, prepararsi ad affrontare il freddo dell’inverno, prevenire i raffreddori e, in generale, rafforzare il sistema immunitario.

Dieta di fine estate: cibi detox

La frutta e la verdura sono alimenti che, tipicamente, la dieta di fine estate sfrutta per depurare e disintossicare l’organismo. L’estate appena trascorsa, infatti, che è stata all’insegna del relax e del divertimento, ci ha portato a trascurare l’attività fisica e l’alimentazione. L’aumento di peso e il gonfiore alimentare, dunque, sono una condizione che non avremmo potuto prevenire in alcun modo! Questa situazione, tuttavia, non deve essere vissuta come una colpa perché, di tanto in tanto, mollare un po’ la presa, è fondamentale, non fosse altro per riposare davvero e recuperare l’energia.

Poiché l’obiettivo principale della dieta di fine estate non è la perdita di peso, ma la depurazione e purificazione dell’organismo, oltre che ad aumentare il consumo di frutta e verdura e bere molta acqua, il nostro consiglio è quello di evitare tutti quei cibi che appesantiscono l’organismo e lo fanno funzionare male, come le bevande gassate e zuccherate e tutti gli alimenti processati.

Dieta di fine estate: integratore detox

Depurare e purificare l’organismo con la dieta di fine estate è importante per prepararsi all’autunno ma, soprattutto, per affrontare l’inverno e il suo clima gelido, rafforzando il sistema immunitario e cercare di prevenire, in questo modo, la comparsa di influenze e raffreddori.

Vi sono poi delle situazioni in cui, nonostante l’impegno e la costanza, fatichino ad arrivare ed è proprio in questi casi che, oltre a seguire la dieta di fine estate, è preferibile assumere anche un integratore alimentare, che sia per noi un supporto vero e proprio e non vanifichi i risultati raggiunti a fatica.

Aloe Vera Ultra è il primo integratore alimentare sul quale fare affidamento per depurare, purificare e liberare l’organismo da tutte quelle sostanze che un’alimentazione poco sana ha accumulato al suo interno, impedendogli, peraltro, di funzionare correttamente.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Quelli che seguono sono i principi attivi di Aloe Vera Ultra, rigorosamente naturali al 100%:

l’ Aloe Vera Utra , il miglior alleato per la funzionalità epatica e digestiva , essenziale per la regolarizzazione dell’ attività intestinale e la corretta stimolazione dei processi metabolic i dell’organismo, per una perdita di peso spontanea e naturale;

, il miglior alleato per la , essenziale per la regolarizzazione dell’ e la corretta stimolazione dei i dell’organismo, per una perdita di peso spontanea e naturale; il Tè Verde, essenziale per recuperare il peso forma ottimale nel minor tempo possibile, stimolare la corretta funzione metabolica dell’organismo e favorire l’eliminazione delle calorie in eccesso anche quando si è a riposo.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Aloe Vera Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Aloe Vera Slim è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, il prodotto è in promozione e si possono acquistare quattro confezioni a 49,99 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può scegliere il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.