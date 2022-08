Dieta di fine estate come perdere i chili presi

Le proteine invece di grassi e carboidrati, insieme a molta acqua, frutta e verdura, sono gli ingredienti ideali della dieta per tornare in forma.

L’estate non lascia solo dietro ricordi e nostalgia per il tempo trascorso in allegria, ma anche i chili in più sull’addome e le cosce. Per riuscire a eliminare i chili presi in vacanza, la dieta di fine estate è il regime adatto per tornare in forma e prepararsi alla nuova stagione che arriva. Vediamo come fare e i prodotti da consumare.

Dieta di fine estate

L’estate è ormai finita. Molti stanno tornando a casa dalle ferie e devono combattere con i chili accumulati in questo periodo. Per questa ragione, seguire la dieta di fine estate permette di tornare in forma in breve tempo e pronti ad affrontare i prossimi mesi autunnali che stanno per giungere in maniera più sana e attenta.

La cosa importante è seguire un regime alimentare che sia sano e ben bilanciato, oltre che personalizzato. Per questa ragione, è sempre bene chiedere il consiglio di un nutrizionista in modo da stilare un programma che possa andare bene per il proprio fisico e stile di vita. Bisognerebbe seguirla per un paio di giorni in modo da eliminare quei due o tre kg in eccesso.

Sicuramente deve essere ipocalorica in modo da eliminare le scorie e le tossine, ma anche il gonfiore che gli aperitivi, le cene fuori, ma anche qualche gelato in più hanno fatto accumulare sull’addome e le cosce. si tratta di un regime ipocalorico che tende a prediligere alimenti proteici utili a tornare in forma.

La dieta di fine estate permette di riattivare il metabolismo e, quindi, aiutare a dimagrire rapidamente e in modo salutare per il proprio fisico. Grazie a questo regime ci si libera delle scorie in eccesso per una pancia più piatta e meno gonfia. Così facendo, si riesce a perdere i chili accumulati per uno stile di vita più sano.

Dieta di fine estate: consigli

Seguire al dieta di fine estate significa consumare alimenti adatti ed equilibrati utili ad aumentare e accelerare il metabolismo e, quindi dimagrire. In questo regime sono indispensabili gli alimenti ricchi di proteine proprio perché attivano il processo metabolico. Le proteine sono da preferire ai grassi e ai carboidrati proprio perché risultano anche più facili da digerire.

Si consiglia poi di bere almeno due litri di acqua al giorno, utile sia per sgonfiare la pancia, ma anche liberare l’organismo dalle scorie che si sono accumulate. Insieme alle proteine non possono mancare la frutta e la verdura, come insalate, ma anche lattuga, cicoria, rucola, oltre a mele, pere e anche frutti di bosco.

Sono banditi tutti quegli alimenti ricchi di condimenti come fritti, intingoli, salse, sughi e prodotti già pronti. No alle bevande zuccherate e ai dolci e a tutti quei cibi che sono ricchi di grassi. Alla dieta di fine estate è consigliabile anche aggiungere dell’attività fisica, come mezz’ora di passeggiata e corsa ogni giorno.

Prima della colazione si raccomanda un bicchiere d’acqua con del succo di limone. Qui un esempio di menù:

Colazione: spremuta di arancia e del tè o caffè senza zucchero

Spuntino: un kiwi

Pranzo: carne magra al vapore insieme a un contorno di verdure come fagioli

Spuntino pomeridiano: una mela o yogurt

Cena: tonno e del pane integrale insieme anche a del formaggio.

Dieta di fine estate: integratore naturale

