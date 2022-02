Dieta di Fiorello: come è dimagrito per Sanremo

La dieta di Fiorello consta di un regime in cui si salta la cena e che gli ha permesso di essere in discreta forma per il festival di Sanremo.

Il noto showman Fiorello sa bene quanto sia importante l’immagine nel suo lavoro e proprio per prepararsi bene per Sanremo, ha deciso di sottoporsi a un regime che gli ha permesso di essere in buona forma. Qui spieghiamo in cosa consiste la dieta di Fiorello, cosa ha mangiato e tutti i benefici che gli ha permesso di ottenere.

Dieta di Fiorello

Lo showman Fiorello, visto recentemente sul palco dell’Ariston del Festival di Sanremo, per questo importante evento, è apparso in forma smagliante e il merito va sicuramente alla dieta che ha seguito. La dieta di Fiorello gli ha permesso di perdere i chili in eccesso in pochissimo tempo e senza troppi sforzi e rinunce eccessive.

Un regime efficace che consente, praticando il digiuno a giorni alterni, proprio come ha fatto Fiorello, non solo di dimagrire, ma anche di mantenere il peso raggiunto. Non si tratta di un vero e proprio digiuno nel senso letterale del termine, quanto di una interruzione dall’assunzione dal cibo che comporta il consumo di solo due dei pasti principali, ovvero la colazione e il pranzo più gli snack mattutini e pomeridiani.

La dieta di Fiorello ha nella colazione il pasto principale della giornata e il più importante da consumare per tornare in forma. La colazione, essendo il pasto più importante, deve essere particolarmente abbondante e ricca di alimenti che possano svegliare il metabolismo dando la giusta energia per affrontare la giornata.

Nel regime seguito da Fiorello, si può scegliere se consumare la tipica colazione italiana o all’americana evitando di eccedere in determinati condimenti. Un regime dove si limita il consumo di zuccheri e di sale, quindi di tutti quei grassi che risultano essere difficili da smaltire. Una colazione a base di yogurt e muesli, mentre gli snack mattutini e pomeridiani sono di frutta o formaggi e il pranzo prevede il consumo di carni bianche o pesce.

Dieta di Fiorello: quale ha seguito

Per prepararsi nel modo migliore, anche dal punto di vista estetico per il Festival di Sanremo, Fiorello ha seguito una dieta molto particolare. Fiorello ha seguito la dinner cancelling, un regime che prende ispirazione dal digiuno intermittente. Una dieta ideata da un esperto di origine tedesca e che, come dice il nome, consiste nel cancellare l’ultimo pasto della giornata, appunto la cena.

La dieta di Fiorello prevede il veto di assumere cibo dalle 17 alle 8 del mattino o comunque non prima della colazione. Durante questo arco di tempo, non si consuma nulla, eccezion fatta per liquidi quale acqua, tisane e tè verde, ingrediente di un integratore a base naturale, come l’Aloe Vera Slim.

Un regime molto efficace e funzionale che risveglia e riattiva il metabolismo basale. Saltare la cena permette, come spiegano gli esperti, di allinearsi al ritmo naturale sonno veglia in modo da riuscire a riposare e dormire molto meglio. Un regime come la dinner cancelling è adatto a tutti, anche se non è consigliato alle donne in fase di gravidanza.

Per ottenere i maggiori benefici, bisogna alimentarsi in modo corretto. Non ci sono delle regole o accorgimenti specifici, ma è fondamentale assumere alimenti in maniera equilibrata e bilanciata. Si consuma frutta, verdura e cereali, limitando e regolando il consumo di pane, pasta e dei carboidrati, in generale.

Dieta di Fiorello: integratore

