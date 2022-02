Dieta di Fiorello: come è dimagrito per il festival

La dinner cancelling, ovvero il digiuno intermittente, è la dieta di Fiorello che gli ha permesso di arrivare in forma smagliante sul palco del festival

Fiorello è un grande showman e al Festival di Sanremo, insieme all’amico Amadeus, lo ha dimostrato. Oltre al suo talento, il mattatore televisivo si è fatto notare anche per la sua forma smagliante grazie alla dieta che segue. Cerchiamo di scoprire i suoi segreti e quale regime segue da un po’ di anni che gli sta dando ottimi risultati.

Dieta di Fiorello

Nella prima serata del Festival di Sanremo, Fiorello, grande mattatore, ha dato il meglio di sé apparendo in splendida forma. Il merito di questa ritrovata forma fisica è della dieta che segue e che gli ha permesso di ottenere ottimi risultati, come è apparso sul palco dell’Ariston. Sicuramente per essere in pslendida forma ha dovuto seguire una dieta

Da anni, come ha ammesso lui stesso, segue uno stile di vita particolarmente sano che comprende sia una alimentazione bilanciata, ma anche tanto sport e il suo fisico ne è la dimostrazione. Sicuramente cura tantissimo il fisico, anche grazie all’attività fisica. Nei dintorni di Sanremo è stato adocchiato mentre correva.

Nei parchi di Roma è facile incontrarlo mentre si allena o corre proprio per mantenersi in forma. Inoltre, è anche grande appassionato di tennis che pratica e ultimamente ha scoperto il padel che lo aiuta a mantenersi in forma e avere un fisico discreto. Per quanto riguarda l’alimentazione, Fiorello segue una dieta molto controllata a base di cinque pasti giornalieri e un digiuno serale.

Alcune volte capita che salti completamente la cena, dal momento che la dieta di Fiorello è la dinner cancelling, in cui non mangia più nulla fino al giorno successivo. Un regime alquanto particolare, ma sicuramente soddisfacente.

Dieta di Fiorello: benefici

Per essere in forma così smagliante sul palco dell’Ariston, Fiorello ha seguito la dieta dinner cancelling. Un regime molto particolare che permette di ottenere notevoli benefici, come dimostra il fisico del mattatore della televisione italiana. Un regime in cui, come dice il nome, si cancella la cena optando per il digiuno.

Un regime che lo showman segue da diverso tempo per il quale il periodo di digiuno deve essere fatto in un certo modo e sempre seguiti da un esperto del settore, proprio come ha fatto Fiorello. La dieta dinner cancelling pemrette di mantenersi ed essere in forma in tempi rapidi e Fiorello lo sa molto bene.

Un regime che si basa sul fasting, quindi il digiuno intermittente che segue uno schema molto preciso che è fondamentale rispettare se si vogliono ottenere ottimi risultati. Un regime che prevede 16 ore di digiuno e ben 8 di alimentazione normale ed equilibrata. In questo modo ci si sazia nel modo giusto evitando gli eccessi e i bagordi che sono dannosi per il fisico.

La dieta seguita da Fiorello permette di stimolare e regolare il metabolismo in modo da dimagrire ancora più rapidamente ed essere maggiormente in forma. Oltre a dimagrire e perdere peso, la dieta dinner cancelling, seguita da Fiorello, permette di depurarsi, rallentare l’invecchiamento cutaneo e aumenta l’energia, come ha dimostrato lo showman sul palco.

